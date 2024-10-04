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كيف يعزز الأردن زيادة إمداداته من المياه؟

10/4/2024 11:31:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس عمان - وسط مؤشرات عالمية لأهمية الدور المائي بتحفيز حلّ المآزق الجيوسياسية، ما يتطلب زيادة إمدادات المياه في منطقة الشرق الأوسط، ومن ضمنها الأردن، أكد خبراء في قطاع المياه ضرورة الاستعانة بتعزيز قدرات التمويل المستدام لتحقيق الأمن المائي.
وفيما حذر تقرير صادر عن المجلة العلمية الدولية المتخصصة "سمارت ووتر ماجازين"، وحصلت "الغد" على نسخة منه، من تهديدات ترتبط بارتفاع درجات الحرارة في منطقة أكثر حرارة بالفعل من المتوسط العالمي، باعتبارها سبباً في ظروف الجفاف الشديد والمؤدية لانخفاض إمدادات المياه العذبة وتضخم الطلب على المياه، أشار المختصون، في تصريحات لـ"الغد"، إلى أهمية المضي بإجراءات تمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن أهمها مشاريع تحلية مياه البحر، واستخراج ومعالجة المياه الجوفية الأحفورية العميقة، حيث سيساهم ذلك بالمحافظة على استقرار المالية العامة وعدم تجاوز السقوف المالية السنوية أو زيادة العجز المالي والدين العام بالشكل المتفق عليه مع الجهات التمويلية كجزء من التزامات برنامج الإصلاح المالي الاقتصادي.
في حين لفت التقرير الذي حمل عنوانه "إعادة صياغة دور المياه من أجل شرق أوسط أكثر قدرة على التكيف مع المناخ"، لأهمية إعطاء الدول الأولوية لجهود إدارة المياه نحو زيادة إمدادات المياه والتي دفعتها ندرة المياه في الشرق الأوسط، خلص خبراء "المياه" نحو ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية شاملة في قطاع المياه لبناء نموذج حوكمة مؤسسي حديث ورشيق ومستدام يتوافق مع الأهداف الإستراتيجية لرؤية تحديث القطاع العام.
وفي سياق هذه القضية، أكدت الخبيرة الدولية في دبلوماسية المياه ميسون الزعبي، أنه رغم التحديات التي واجهها الأردن، من تاريخ طويل في التعامل مع أزمات المياه والصراعات المرتبطة بالمياه، إلا أن أداءه إزاء إدارة المياه "كان الأفضل".
وقالت الزعبي، رغم ما حظي به قطاع المياه في الأردن من اهتمام كبير من الحكومة والمجتمع الدولي، إلا أن تحديات ندرة المياه تظل أحد المخاطر الرئيسية التي تعوق النمو الاقتصادي في الأمدين المتوسط والطويل، لافتة لتضافر عوامل عدة ساهمت بتفاقم الضغوط على موارد المياه المحدودة بالفعل في الأردن، بما في ذلك التركيبة السكانية والتوسع الحضري وتغير المناخ.
وبينت الخبيرة الدولية أن أحد أهم التحديات المائية في المنطقة العربية بشكل عام والأردن بشكل خاص؛ هو أن الطرق التقليدية لتمويل البنية التحتية لن تكون كافية في معظم الحالات، مشددة في هذا السياق على ضرورة الاستثمار في طرق أفضل وأكثر ابتكارا واستدامة.
وأوضحت أن تحقيق الأمن المائي يتطلب تعزيزا لقدرات التمويل في مشاريع المياه وبناء القدرات التي تؤثر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة لمتطلبات معالجة تحدي التمويل المستدام، "أكثر من مجرد الدعوة إلى زيادة التمويل، بل تتطلب اتخاذ إجراءات سريعة ومنسقة على جبهات متعددة لتحقيق أفضل استخدام للأصول والتمويل الحاليين".
وذلك إلى جانب تعزيز البيئة التشريعية والتنظيمية للاستثمار في هذه المشاريع، ومتابعة التخطيط الإستراتيجي لضمان استثمارات مرنة في سياق الظروف المناخية المستقبلية غير المؤكدة.
ورأت "أن الأهم من ذلك، التخطيط القائم على الأدلة والبراهين"، مضيفة أنه "لسوء الحظ، يشكل توفر بيانات المياه حاليا تحديا للباحثين والمستخدمين وصناع السياسات في الأردن".
ودعت أيضا لأهمية إعطاء الأولوية للبرامج والسياسات المالية، وزيادة حصة تمويل مشاريع المياه في برامج التنمية وإستراتيجيات الحد من الفقر وغيرها من السياسات على مستوى الدولة، وتمويل مشاريع البحوث المتعلقة باستكشاف الأحواض المائية، وخاصة العميقة منها، وإعداد الخرائط الهيدرولوجية، وزيادة الاستثمار في المؤسسات والبنية التحتية والمعلومات والابتكار والبحث العلمي في قطاع المياه بهدف تعزيز دورها في إيجاد أدوات وحلول جديدة.
وأرجعت الزعبي سبب نجاح الإدارة المتكاملة للموارد المائية؛ إلى "تمكين المجتمع المحلي وتعزيز الإدارة على كافة المستويات"، مشيرة في الوقت ذاته لضعف مستوى وطريقة المشاركة الفعلية للمواطنين في متابعة وتقييم خطط التنمية الإقليمية ومدى دمجها لقضايا المياه والتنمية المستدامة.
من جانبه، أكد الأمين العام الأسبق لسلطة المياه إياد الدحيات، أن زيادة إمدادات المياه من الأولويات الرئيسية التي وردت في رؤية التحديث الإقتصادي والتي تمّت ترجمتها في الإستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023-2040 ضمن محور "تحقيق التوازن المستدام ما بين العرض والطلب على المياه".
وقال، يتم ذلك عبر تأمين مصادر مياه جديدة بما في ذلك تحلية المياه على نطاق واسع، مضيفا "أنه الحل الإستراتيجي لتحدي العجز المائي في المملكة وتوفيره لكمية إمدادات مياه للاستعمالات البلدية مقدارها 300 مليون م3 سنوياً ستساهم بتحسين موقع الأردن على مقياس مؤشر الفقر المائي، ناهيك عن كمية إضافية مقدارها 200 مليون م2 سنوياً من مياه الصرف الصحي الناتجة عن استهلاك الكمية السابقة والتي سيتم استصلاحها لتساهم في تحقيق منفعة اقتصادية كبيرة".
وبين الدحيات أن ذلك يتم عبر تزويد القطاع الصناعي بجزء منها ومن ثم إعادة تدويرها، وهو القطاع الذي يستهلك حوالي 30 مليون م3 سنوياً من المياه الجوفية، فيما ستساهم الكمية المتبقية والبالغة 170 مليون م3 في توفير مياه الري على مدار العام وزيادة الرقعة الزراعية المروية في وادي الأردن ورفعها من 345 ألف دونم حالياً لتصل إلى 500 ألف دونم واستخدامها بموجب المواصفة القياسية لمياه الري المخلوطة رقم (2004/1766).
ورأى الأمين العام الأسبق لـ"المياه" من المبادرات المهمة قبل زيادة إمدادات المياه؛ استدامة إمدادات المياه لكافة الاستعمالات البلدية (شرب وسياحة) والصناعية والري، عبر صيانة وإعادة تأهيل أنظمة المياه الوطنية والتي تشمل مصادر وآبار المياه الجوفية التي تزوّد حالياً 60 % من مجموع الاستعمالات البالغة (1,066) مليون م3 سنوياً، مشيرا لأن ذلك يعتبر ذلك حلا مرحليا للمحافظة على كميات التزويد المائي الحالية.
وبين أن ذلك عبر الاستفادة من رفع التصنيف الائتماني للمملكة من قبل وكالات التصنيف الائتماني "مودي" و"ستاندر آند بور" للوصول لمصادر تمويل دوليّة ومحليّة بشروط اقتراضية أفضل مما سيساهم في تنفيذ حزمة من مشاريع تطوير مصادر المياه غير التقليدية ذات الكلف الرأسمالية والتشغيلية العالية والتكنولوجيا المتقدّمة.
وتابع أنه لزيادة إمدادات المياه وعبر تمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أهمها مشاريع تحلية مياه البحر الأخرى واستخراج ومعالجة المياه الجوفية الأحفورية العميقة، حيث سيساهم ذلك بالمحافظة على استقرار المالية العامة وعدم تجاوز السقوف المالية السنوية أو زيادة العجز المالي والدين العام بالشكل المتفق عليه مع الجهات التمويلية كجزء من التزامات برنامج الإصلاح المالي الاقتصادي.
وذلك إلى جانب تحسين خدمات المياه المقدّمة للمشتركين وبزيادة ساعات وكميات التزويد المائي من شبكة المياه وتقليل اعتمادهم على مصادر المياه البديلة (مياه الصهاريج والمياه المعبأة)، الأمر الذي سينتج عنه إعادة توجيه ذلك الجزء من الدخل للصرف على خدمات المياه المقدّمة من الشبكة العامة، وبالتالي إعادة توجيه الدعم المالي الحكومي للفئات المستحقة وحسب الدخل عبر معونات مالية نقدية مباشرة.
كما سيعمل ذلك على تحسين الملاءة المالية لقطاع المياه وشركات التوزيع الحكومية ورفع نسبة تغطية كلفة الصيانة والتشغيل وتوفير الموازنات التشغيلية الكافية لصيانة أصول المياه والصرف الصحي وإدامتها وفق الممارسات الفضلى والذي سيعزّز من أمن التزويد المائي.
كما أوصى الدحيات بأهمية إجراء إصلاحات هيكلية شاملة في قطاع المياه لبناء نموذج حوكمة مؤسسي حديث ورشيق ومستدام يتوافق مع الأهداف الإستراتيجية لرؤية تحديث القطاع العام، مشيرا لإمكانية ذلك عبر توحيد مصادر التشريع والأحكام القانونية المتعددة التي تنظّم عمل قطاع المياه وتداخلاته مع القطاعات الأخرى في قانون واحد شامل بحجم تحدّي المياه، لينظّم استخدامات المياه للأغراض الزراعية والمنزلية والصـناعية والسـياحية، واستمرار التخطيط طويل الأمد للموازنة المائية السنوية التي لا تتأثر بتعاقب الإدارات على قطاع المياه، يحقق استقرار عملية التزويد المائي وإدارة العرض والطلب للسنوات اللاحقة، وضمان استمرار تنفيذ المشاريع الرأسمالية بكفاءة وفعالية.
ولفت لأهمية إعادة تنظيم عمل ومهام ومسؤوليات مؤسسات وشركات قطاع المياه الحكومية وتطوير وترشيق حجمها الإداري، وتنفيذ الأنظمة الذكية والتحول الإلكتروني في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي وتشغيل الأصول وإدخال مفاهيم نظام إدارة الشبكات الذكية وإدارة التوزيع الذكي لكشف تسرّبات واعتداءات المياه (في المناطق التي يتحوّل توزيع المياه فيها للضخ المستمر).
من ناحيته، أكد مصدر مسؤول في وزارة المياه والري، فضل عدم ذكر اسمه، أهمية الإدارة المستدامة لمصادر المياه الجوفية من أجل العودة إلى مستويات الضخ الآمن وحماية الطبقات الجوفية.
وقال المصدر إن الغاية هي وصول واستدامة كميات الضخ السنوية إلى مستويات آمنة ابتداء من العام 2035، مضيفا أن احتياجات قطاع المياه آخذة في التغير، مما يتطلب تغيرا في الهياكل التنظيمية والمؤسسات الإدارية.
وبين أن مجموعة من العوامل، كوباء كورونا وتغير المناخ والأولويات الوطنية والأزمة المالية، أدت إلى تغييرات هيكلية مهمة في بيئة التشغيل والتزويد المائي وتكاليفها والوضع المالي والطلب على المياه. ولهذا كله؛ تكمن الحاجة الملحة لتسريع الإصلاحات وإعادة الهيكلة بحيث تتمكن جميع كيانات المياه من التكيف بشكل أفضل، والإدارة بفعالية أكبر، مع سرعة ونطاق وحجم هذه التغييرات.
وتابع أنه مع استنزاف مصادر المياه المتجددة الحالية، باتت زيادة التزويد عبر مصادر غير تقليدية ضرورة قصوى، معتبرا "مشروع الناقل الوطني الجديد إضافة إلى التوسع الكبير في معالجة مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها في الري، من أهم هذه المصادر الحيوية".
وعودة لتفاصيل التقرير الدولي، فإنه أكد الدور المهم للمياه في تشكيل التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الشرق الأوسط، مشيرا لضرورة وإلحاح المضي بتحلية المياه لأغراض تلبية هذا النقص في إمدادات المياه. واعتبر التقرير أن إدارة المياه أكثر من مجرد العثور على أو إنشاء إمدادات مياه جديدة، حتى في مكان مثل الشرق الأوسط حيث يتفوق هدف إدارة المياه هذا على جميع الأهداف الأخرى، لاسيما في ظل زيادة تأثيرات تغير المناخ من حيث الكثافة والمدة والتكرار، وجعل جميع جوانب إدارة المياه أكثر تحديًا.
ونوه التقرير لصعوبات تواجه كيفية نقل المياه وتنظيمها عندما تكون احتياجات استهلاك المياه عالية، مستعرضا إحصائيات من الأردن ولبنان، حيث يتم فقدان أكثر من 40 % من المياه المنقولة في المناطق الحضرية.
وقال "إن فقدان المياه هذا مزيج من التسربات في شبكات نقل المياه الحضرية القديمة وتحويلات المياه غير القانونية.. لا شك أن مثل هذه الكمية الضخمة من المياه غير المدرة للدخل يمكن ربطها بالظروف الاقتصادية التي تؤدي إلى القصور في إصلاح البنية الأساسية للمياه وزيادة حالات سرقة المياه".

MENAFN04102024000072011014ID1108748518

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