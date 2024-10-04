كيف يعزز الأردن زيادة إمداداته من المياه؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس
عمان - وسط مؤشرات عالمية لأهمية الدور المائي بتحفيز حلّ المآزق الجيوسياسية، ما يتطلب زيادة إمدادات المياه في منطقة الشرق الأوسط، ومن ضمنها الأردن، أكد خبراء في قطاع المياه ضرورة الاستعانة بتعزيز قدرات التمويل المستدام لتحقيق الأمن المائي.
وفيما حذر تقرير صادر عن المجلة العلمية الدولية المتخصصة "سمارت ووتر ماجازين"، وحصلت "الغد" على نسخة منه، من تهديدات ترتبط بارتفاع درجات الحرارة في منطقة أكثر حرارة بالفعل من المتوسط العالمي، باعتبارها سبباً في ظروف الجفاف الشديد والمؤدية لانخفاض إمدادات المياه العذبة وتضخم الطلب على المياه، أشار المختصون، في تصريحات لـ"الغد"، إلى أهمية المضي بإجراءات تمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن أهمها مشاريع تحلية مياه البحر، واستخراج ومعالجة المياه الجوفية الأحفورية العميقة، حيث سيساهم ذلك بالمحافظة على استقرار المالية العامة وعدم تجاوز السقوف المالية السنوية أو زيادة العجز المالي والدين العام بالشكل المتفق عليه مع الجهات التمويلية كجزء من التزامات برنامج الإصلاح المالي الاقتصادي.
في حين لفت التقرير الذي حمل عنوانه "إعادة صياغة دور المياه من أجل شرق أوسط أكثر قدرة على التكيف مع المناخ"، لأهمية إعطاء الدول الأولوية لجهود إدارة المياه نحو زيادة إمدادات المياه والتي دفعتها ندرة المياه في الشرق الأوسط، خلص خبراء "المياه" نحو ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية شاملة في قطاع المياه لبناء نموذج حوكمة مؤسسي حديث ورشيق ومستدام يتوافق مع الأهداف الإستراتيجية لرؤية تحديث القطاع العام.
وفي سياق هذه القضية، أكدت الخبيرة الدولية في دبلوماسية المياه ميسون الزعبي، أنه رغم التحديات التي واجهها الأردن، من تاريخ طويل في التعامل مع أزمات المياه والصراعات المرتبطة بالمياه، إلا أن أداءه إزاء إدارة المياه "كان الأفضل".
وقالت الزعبي، رغم ما حظي به قطاع المياه في الأردن من اهتمام كبير من الحكومة والمجتمع الدولي، إلا أن تحديات ندرة المياه تظل أحد المخاطر الرئيسية التي تعوق النمو الاقتصادي في الأمدين المتوسط والطويل، لافتة لتضافر عوامل عدة ساهمت بتفاقم الضغوط على موارد المياه المحدودة بالفعل في الأردن، بما في ذلك التركيبة السكانية والتوسع الحضري وتغير المناخ.
وبينت الخبيرة الدولية أن أحد أهم التحديات المائية في المنطقة العربية بشكل عام والأردن بشكل خاص؛ هو أن الطرق التقليدية لتمويل البنية التحتية لن تكون كافية في معظم الحالات، مشددة في هذا السياق على ضرورة الاستثمار في طرق أفضل وأكثر ابتكارا واستدامة.
وأوضحت أن تحقيق الأمن المائي يتطلب تعزيزا لقدرات التمويل في مشاريع المياه وبناء القدرات التي تؤثر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة لمتطلبات معالجة تحدي التمويل المستدام، "أكثر من مجرد الدعوة إلى زيادة التمويل، بل تتطلب اتخاذ إجراءات سريعة ومنسقة على جبهات متعددة لتحقيق أفضل استخدام للأصول والتمويل الحاليين".
وذلك إلى جانب تعزيز البيئة التشريعية والتنظيمية للاستثمار في هذه المشاريع، ومتابعة التخطيط الإستراتيجي لضمان استثمارات مرنة في سياق الظروف المناخية المستقبلية غير المؤكدة.
ورأت "أن الأهم من ذلك، التخطيط القائم على الأدلة والبراهين"، مضيفة أنه "لسوء الحظ، يشكل توفر بيانات المياه حاليا تحديا للباحثين والمستخدمين وصناع السياسات في الأردن".
ودعت أيضا لأهمية إعطاء الأولوية للبرامج والسياسات المالية، وزيادة حصة تمويل مشاريع المياه في برامج التنمية وإستراتيجيات الحد من الفقر وغيرها من السياسات على مستوى الدولة، وتمويل مشاريع البحوث المتعلقة باستكشاف الأحواض المائية، وخاصة العميقة منها، وإعداد الخرائط الهيدرولوجية، وزيادة الاستثمار في المؤسسات والبنية التحتية والمعلومات والابتكار والبحث العلمي في قطاع المياه بهدف تعزيز دورها في إيجاد أدوات وحلول جديدة.
وأرجعت الزعبي سبب نجاح الإدارة المتكاملة للموارد المائية؛ إلى "تمكين المجتمع المحلي وتعزيز الإدارة على كافة المستويات"، مشيرة في الوقت ذاته لضعف مستوى وطريقة المشاركة الفعلية للمواطنين في متابعة وتقييم خطط التنمية الإقليمية ومدى دمجها لقضايا المياه والتنمية المستدامة.
من جانبه، أكد الأمين العام الأسبق لسلطة المياه إياد الدحيات، أن زيادة إمدادات المياه من الأولويات الرئيسية التي وردت في رؤية التحديث الإقتصادي والتي تمّت ترجمتها في الإستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023-2040 ضمن محور "تحقيق التوازن المستدام ما بين العرض والطلب على المياه".
وقال، يتم ذلك عبر تأمين مصادر مياه جديدة بما في ذلك تحلية المياه على نطاق واسع، مضيفا "أنه الحل الإستراتيجي لتحدي العجز المائي في المملكة وتوفيره لكمية إمدادات مياه للاستعمالات البلدية مقدارها 300 مليون م3 سنوياً ستساهم بتحسين موقع الأردن على مقياس مؤشر الفقر المائي، ناهيك عن كمية إضافية مقدارها 200 مليون م2 سنوياً من مياه الصرف الصحي الناتجة عن استهلاك الكمية السابقة والتي سيتم استصلاحها لتساهم في تحقيق منفعة اقتصادية كبيرة".
وبين الدحيات أن ذلك يتم عبر تزويد القطاع الصناعي بجزء منها ومن ثم إعادة تدويرها، وهو القطاع الذي يستهلك حوالي 30 مليون م3 سنوياً من المياه الجوفية، فيما ستساهم الكمية المتبقية والبالغة 170 مليون م3 في توفير مياه الري على مدار العام وزيادة الرقعة الزراعية المروية في وادي الأردن ورفعها من 345 ألف دونم حالياً لتصل إلى 500 ألف دونم واستخدامها بموجب المواصفة القياسية لمياه الري المخلوطة رقم (2004/1766).
ورأى الأمين العام الأسبق لـ"المياه" من المبادرات المهمة قبل زيادة إمدادات المياه؛ استدامة إمدادات المياه لكافة الاستعمالات البلدية (شرب وسياحة) والصناعية والري، عبر صيانة وإعادة تأهيل أنظمة المياه الوطنية والتي تشمل مصادر وآبار المياه الجوفية التي تزوّد حالياً 60 % من مجموع الاستعمالات البالغة (1,066) مليون م3 سنوياً، مشيرا لأن ذلك يعتبر ذلك حلا مرحليا للمحافظة على كميات التزويد المائي الحالية.
وبين أن ذلك عبر الاستفادة من رفع التصنيف الائتماني للمملكة من قبل وكالات التصنيف الائتماني "مودي" و"ستاندر آند بور" للوصول لمصادر تمويل دوليّة ومحليّة بشروط اقتراضية أفضل مما سيساهم في تنفيذ حزمة من مشاريع تطوير مصادر المياه غير التقليدية ذات الكلف الرأسمالية والتشغيلية العالية والتكنولوجيا المتقدّمة.
وتابع أنه لزيادة إمدادات المياه وعبر تمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أهمها مشاريع تحلية مياه البحر الأخرى واستخراج ومعالجة المياه الجوفية الأحفورية العميقة، حيث سيساهم ذلك بالمحافظة على استقرار المالية العامة وعدم تجاوز السقوف المالية السنوية أو زيادة العجز المالي والدين العام بالشكل المتفق عليه مع الجهات التمويلية كجزء من التزامات برنامج الإصلاح المالي الاقتصادي.
وذلك إلى جانب تحسين خدمات المياه المقدّمة للمشتركين وبزيادة ساعات وكميات التزويد المائي من شبكة المياه وتقليل اعتمادهم على مصادر المياه البديلة (مياه الصهاريج والمياه المعبأة)، الأمر الذي سينتج عنه إعادة توجيه ذلك الجزء من الدخل للصرف على خدمات المياه المقدّمة من الشبكة العامة، وبالتالي إعادة توجيه الدعم المالي الحكومي للفئات المستحقة وحسب الدخل عبر معونات مالية نقدية مباشرة.
كما سيعمل ذلك على تحسين الملاءة المالية لقطاع المياه وشركات التوزيع الحكومية ورفع نسبة تغطية كلفة الصيانة والتشغيل وتوفير الموازنات التشغيلية الكافية لصيانة أصول المياه والصرف الصحي وإدامتها وفق الممارسات الفضلى والذي سيعزّز من أمن التزويد المائي.
كما أوصى الدحيات بأهمية إجراء إصلاحات هيكلية شاملة في قطاع المياه لبناء نموذج حوكمة مؤسسي حديث ورشيق ومستدام يتوافق مع الأهداف الإستراتيجية لرؤية تحديث القطاع العام، مشيرا لإمكانية ذلك عبر توحيد مصادر التشريع والأحكام القانونية المتعددة التي تنظّم عمل قطاع المياه وتداخلاته مع القطاعات الأخرى في قانون واحد شامل بحجم تحدّي المياه، لينظّم استخدامات المياه للأغراض الزراعية والمنزلية والصـناعية والسـياحية، واستمرار التخطيط طويل الأمد للموازنة المائية السنوية التي لا تتأثر بتعاقب الإدارات على قطاع المياه، يحقق استقرار عملية التزويد المائي وإدارة العرض والطلب للسنوات اللاحقة، وضمان استمرار تنفيذ المشاريع الرأسمالية بكفاءة وفعالية.
ولفت لأهمية إعادة تنظيم عمل ومهام ومسؤوليات مؤسسات وشركات قطاع المياه الحكومية وتطوير وترشيق حجمها الإداري، وتنفيذ الأنظمة الذكية والتحول الإلكتروني في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي وتشغيل الأصول وإدخال مفاهيم نظام إدارة الشبكات الذكية وإدارة التوزيع الذكي لكشف تسرّبات واعتداءات المياه (في المناطق التي يتحوّل توزيع المياه فيها للضخ المستمر).
من ناحيته، أكد مصدر مسؤول في وزارة المياه والري، فضل عدم ذكر اسمه، أهمية الإدارة المستدامة لمصادر المياه الجوفية من أجل العودة إلى مستويات الضخ الآمن وحماية الطبقات الجوفية.
وقال المصدر إن الغاية هي وصول واستدامة كميات الضخ السنوية إلى مستويات آمنة ابتداء من العام 2035، مضيفا أن احتياجات قطاع المياه آخذة في التغير، مما يتطلب تغيرا في الهياكل التنظيمية والمؤسسات الإدارية.
وبين أن مجموعة من العوامل، كوباء كورونا وتغير المناخ والأولويات الوطنية والأزمة المالية، أدت إلى تغييرات هيكلية مهمة في بيئة التشغيل والتزويد المائي وتكاليفها والوضع المالي والطلب على المياه. ولهذا كله؛ تكمن الحاجة الملحة لتسريع الإصلاحات وإعادة الهيكلة بحيث تتمكن جميع كيانات المياه من التكيف بشكل أفضل، والإدارة بفعالية أكبر، مع سرعة ونطاق وحجم هذه التغييرات.
وتابع أنه مع استنزاف مصادر المياه المتجددة الحالية، باتت زيادة التزويد عبر مصادر غير تقليدية ضرورة قصوى، معتبرا "مشروع الناقل الوطني الجديد إضافة إلى التوسع الكبير في معالجة مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها في الري، من أهم هذه المصادر الحيوية".
وعودة لتفاصيل التقرير الدولي، فإنه أكد الدور المهم للمياه في تشكيل التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الشرق الأوسط، مشيرا لضرورة وإلحاح المضي بتحلية المياه لأغراض تلبية هذا النقص في إمدادات المياه. واعتبر التقرير أن إدارة المياه أكثر من مجرد العثور على أو إنشاء إمدادات مياه جديدة، حتى في مكان مثل الشرق الأوسط حيث يتفوق هدف إدارة المياه هذا على جميع الأهداف الأخرى، لاسيما في ظل زيادة تأثيرات تغير المناخ من حيث الكثافة والمدة والتكرار، وجعل جميع جوانب إدارة المياه أكثر تحديًا.
ونوه التقرير لصعوبات تواجه كيفية نقل المياه وتنظيمها عندما تكون احتياجات استهلاك المياه عالية، مستعرضا إحصائيات من الأردن ولبنان، حيث يتم فقدان أكثر من 40 % من المياه المنقولة في المناطق الحضرية.
وقال "إن فقدان المياه هذا مزيج من التسربات في شبكات نقل المياه الحضرية القديمة وتحويلات المياه غير القانونية.. لا شك أن مثل هذه الكمية الضخمة من المياه غير المدرة للدخل يمكن ربطها بالظروف الاقتصادية التي تؤدي إلى القصور في إصلاح البنية الأساسية للمياه وزيادة حالات سرقة المياه".
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