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واشنطن بوست تؤكد: إيران ضربت 3 منشآت عسكرية واستخبارية إسرائيلية بالنقب وتل أبيب

10/4/2024 11:31:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت صحيفة واشنطن بوست بعد تحليل لصور أقمار اصطناعية اليوم الجمعة، أن إيران نجحت في تجاوز الدفاعات الإسرائيلية وضربت 3 منشآت عسكرية واستخبارية إسرائيلية.

وأضافت الصحيفة أن "20 صاروخا إيرانيا سقطت في قاعدة نيفاتيم الجوية في صحراء النقب".


وأشارت واشنطن بوست إلى سقوط 3 صواريخ في قاعدة تل نوف وسط الكيان وصاروخان على الأقل قرب مقر الموساد بتل أبيب.

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