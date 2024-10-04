واشنطن بوست تؤكد: إيران ضربت 3 منشآت عسكرية واستخبارية إسرائيلية بالنقب وتل أبيب

واشنطن بوست تؤكد: إيران ضربت 3 منشآت عسكرية واستخبارية إسرائيلية بالنقب وتل أبيب
التاريخ
10/4/2024 11:31:02 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت صحيفة واشنطن بوست بعد تحليل لصور أقمار اصطناعية اليوم الجمعة، أن إيران نجحت في تجاوز الدفاعات الإسرائيلية وضربت 3 منشآت عسكرية واستخبارية إسرائيلية.
وأضافت الصحيفة أن "20 صاروخا إيرانيا سقطت في قاعدة نيفاتيم الجوية في صحراء النقب".
وأشارت واشنطن بوست إلى سقوط 3 صواريخ في قاعدة تل نوف وسط الكيان وصاروخان على الأقل قرب مقر الموساد بتل أبيب.
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