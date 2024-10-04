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البنك الدولي: اتساع الحرب في المنطقة يفاقم المخاطر الاقتصادية

10/4/2024 11:31:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالرحمن الخوالدة عمان- أكد البنك الدولي أخيرا أن الأردن تمكن من احتواء التأثير الاقتصادي وسط العدوان الذي يشنه الكيان الصهيوني على عدة دول في المنطقة.
لكن البنك أشار إلى أن إطالة أمد الحرب أو اتساع نطاقه قد ينتج عنه تأثير اقتصادي أكبر من المتوقع في السيناريو الأساسي.
ولفت البنك الدولي إلى أن الاقتصاد الأردني أظهر مرونة وصلابة على مدار الأشهر الماضية رغم الظروف والبيئة الإقليمية الصعبة التي أحاطت بالأردن منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
وتوقع تقرير "المرصد الاقتصادي الأردني لشهر أيلول (سبتمبر) لعام 2024" الصادر عن البنك الدولي أن يستقر معدل التضخم في الأردن خلال العامين الحالي والقادم عند 2.1 % هبوطا من مستوى4.25 % في عام 2023، قبل أن يقترب من متوسطه طويل الأجل (2011-2023) البالغ 2.4 % في السنوات اللاحقة.
ويقدم مرصد الاقتصاد الأردني(JEM) تحديثا عن التطورات والسياسات الاقتصادية الرئيسة على مدى الأشهر الستة الماضية، كما تقدم نتائج العمل التحليلي الأخير للبنك الدولي تحديثا بشأن الأردن، ويضعها المرصد في سياق عالمي وأطول أمدا ويقيم آثار هذه التطورات والتغييرات الأخرى في السياسة على آفاق الأردن.
ويتراوح نطاق تغطيته من الاقتصاد الكلي إلى الأسواق المالية إلى مؤشرات الرفاهة لبشرية والتنمية وهو مخصص لجمهور واسع، بما في ذلك صناع السياسات وقادة الأعمال والمشاركين في السوق المالية ومجتمع المحللين والمهنيين العاملين في الأردن، وتم تقديم معطيات التقرير الحالي استنادا إلى البيانات النهائية التي جمعها المرصد الاقتصاد الأردني حتى تاريخ العاشر من تموز (يوليو) الماضي.
وتوقع التقرير، أن ينتعش نمو الاقتصاد الأردني خلال العام القادم ليصل إلى 2.6 % صعودا من معدل2.4 % المتوقع أن يسجل مع نهاية العام الحالي.
وأوضح التقرير بشكل عام، أن بيانات الاقتصاد المحلي أظهرت تأثيرا محدودا للصراع الإقليمي، مع ظهور بعض علامات التعافي في عدد السياح الوافدين في حزيران (يونيو) يونيو 2024، فمن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعام بأكمله قليلا إلى 2.4 % في عام 2024، مع توقع التعافي سريعا إلى 2.6 % بعد ذلك.
ولفت التقرير الذي اطلعت عليه "الغد"، إلى أن الصراع في الشرق الأوسط أثر على نمو القطاعات ذات الروابط الخلفية والأمامية بالسياحة، ولا سيما قطاعات التجارة والجملة والتجزئة وقطاع النقل والبناء. كما كان لاضطرابات التجارة بعض التأثيرات السلبية على نمو القطاع الصناعي وكذلك الزراعي.
وأشار تقرير المرصد الاقتصادي إلى أن التوقعات المتوسطة الأجل للاقتصاد الأردني، ما زالت مثقلة بحالة عدم اليقين المحيطة بالصراع في الشرق الأوسط، وفي حين أظهر الاقتصاد الأوسع حتى الآن بعض المرونة، فقد تعطلت التجارة وتأثرت السياحة سلبًا بالصراع.
وقد يؤدي التأثير المستمر على السفر إلى عكس التحسينات الأخيرة في القطاع الخارجي ومن شأن الاضطرابات الأوسع نطاقا القادمة من عبر الحدود أن تشكل المزيد من المخاطر على التجارة وأسعار النفط وتغيرات سلوك المستهلك. ورجح التقرير أن يضيق العجز المالي الأساسي بشكل أكبر في عام 2024، وأن يتحول إلى فائض صغير بحلول عام 2025، متوقعا أن يتواصل تراجع العجز في السنوات اللاحقة.
في حين من المتوقع أن تؤدي التحديات المالية في قطاعي الكهرباء والمياه، في ظل السياسات الحالية، إلى إبقاء مستوى الدين العام غير المجمع مرتفعا في الأمد القريب، فمن المتوقع أن ينخفض الدين المجمع تدريجيا.
ولفت التقرير إلى أنه رغم استمرار ضبط أوضاع المالية العامة، استمرت مستويات الدين الحكومي الموحد (يشمل ديون صندوق استثمارات الضمان الاجتماعي، وشركتي المياه والكهرباء الوطنية) وغير الموحد العام الماضي في الارتفاع، لتصل إلى 89.2 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي و 113.8 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي على الترتيب عام 2023.
وفيما يتعلق بالبطالة أكد تقرير المرصد أن سوق العمل في الأردن أظهر علامات تحسن في النصف الثاني من عام 2023 واستمر معدل البطالة في الانخفاض للعام الثاني على التوالي، حيث بلغ 22.0 % في عام 2023، مقارنة بـ 22.8 % في العام السابق وشمل ذلك انخفاضا في البطالة بين الذكور والإناث.
كما استقر معدل البطالة عند 21.4 % في الربع الأول من عام 2024، دون تغيير عن مستواه في الربع السابق، ارتفعت مشاركة الإناث إلى 15.5 % في الربع الأول من عام 2024، ومع ذلك أظهرت البيانات انخفاضا في مشاركة القوى العاملة للعام الثاني على التوالي، مسجلة 33.2 % في عام 2023، مقارنة بـ33.4 % في عام 2022.
وأشار التقرير، إلى تحسن القطاع الخارجي بشكل ملحوظ في عام 2023، مع تضييق عجز الحساب الجاري إلى أدنى مستوى له منذ عام 2019، بدعم من انخفاض العجز التجاري وزيادة إيرادات السياحة.

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