البنك الدولي: اتساع الحرب في المنطقة يفاقم المخاطر الاقتصادية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة
عمان- أكد البنك الدولي أخيرا أن الأردن تمكن من احتواء التأثير الاقتصادي وسط العدوان الذي يشنه الكيان الصهيوني على عدة دول في المنطقة.
لكن البنك أشار إلى أن إطالة أمد الحرب أو اتساع نطاقه قد ينتج عنه تأثير اقتصادي أكبر من المتوقع في السيناريو الأساسي.
ولفت البنك الدولي إلى أن الاقتصاد الأردني أظهر مرونة وصلابة على مدار الأشهر الماضية رغم الظروف والبيئة الإقليمية الصعبة التي أحاطت بالأردن منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
وتوقع تقرير "المرصد الاقتصادي الأردني لشهر أيلول (سبتمبر) لعام 2024" الصادر عن البنك الدولي أن يستقر معدل التضخم في الأردن خلال العامين الحالي والقادم عند 2.1 % هبوطا من مستوى4.25 % في عام 2023، قبل أن يقترب من متوسطه طويل الأجل (2011-2023) البالغ 2.4 % في السنوات اللاحقة.
ويقدم مرصد الاقتصاد الأردني(JEM) تحديثا عن التطورات والسياسات الاقتصادية الرئيسة على مدى الأشهر الستة الماضية، كما تقدم نتائج العمل التحليلي الأخير للبنك الدولي تحديثا بشأن الأردن، ويضعها المرصد في سياق عالمي وأطول أمدا ويقيم آثار هذه التطورات والتغييرات الأخرى في السياسة على آفاق الأردن.
ويتراوح نطاق تغطيته من الاقتصاد الكلي إلى الأسواق المالية إلى مؤشرات الرفاهة لبشرية والتنمية وهو مخصص لجمهور واسع، بما في ذلك صناع السياسات وقادة الأعمال والمشاركين في السوق المالية ومجتمع المحللين والمهنيين العاملين في الأردن، وتم تقديم معطيات التقرير الحالي استنادا إلى البيانات النهائية التي جمعها المرصد الاقتصاد الأردني حتى تاريخ العاشر من تموز (يوليو) الماضي.
وتوقع التقرير، أن ينتعش نمو الاقتصاد الأردني خلال العام القادم ليصل إلى 2.6 % صعودا من معدل2.4 % المتوقع أن يسجل مع نهاية العام الحالي.
وأوضح التقرير بشكل عام، أن بيانات الاقتصاد المحلي أظهرت تأثيرا محدودا للصراع الإقليمي، مع ظهور بعض علامات التعافي في عدد السياح الوافدين في حزيران (يونيو) يونيو 2024، فمن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعام بأكمله قليلا إلى 2.4 % في عام 2024، مع توقع التعافي سريعا إلى 2.6 % بعد ذلك.
ولفت التقرير الذي اطلعت عليه "الغد"، إلى أن الصراع في الشرق الأوسط أثر على نمو القطاعات ذات الروابط الخلفية والأمامية بالسياحة، ولا سيما قطاعات التجارة والجملة والتجزئة وقطاع النقل والبناء. كما كان لاضطرابات التجارة بعض التأثيرات السلبية على نمو القطاع الصناعي وكذلك الزراعي.
وأشار تقرير المرصد الاقتصادي إلى أن التوقعات المتوسطة الأجل للاقتصاد الأردني، ما زالت مثقلة بحالة عدم اليقين المحيطة بالصراع في الشرق الأوسط، وفي حين أظهر الاقتصاد الأوسع حتى الآن بعض المرونة، فقد تعطلت التجارة وتأثرت السياحة سلبًا بالصراع.
وقد يؤدي التأثير المستمر على السفر إلى عكس التحسينات الأخيرة في القطاع الخارجي ومن شأن الاضطرابات الأوسع نطاقا القادمة من عبر الحدود أن تشكل المزيد من المخاطر على التجارة وأسعار النفط وتغيرات سلوك المستهلك. ورجح التقرير أن يضيق العجز المالي الأساسي بشكل أكبر في عام 2024، وأن يتحول إلى فائض صغير بحلول عام 2025، متوقعا أن يتواصل تراجع العجز في السنوات اللاحقة.
في حين من المتوقع أن تؤدي التحديات المالية في قطاعي الكهرباء والمياه، في ظل السياسات الحالية، إلى إبقاء مستوى الدين العام غير المجمع مرتفعا في الأمد القريب، فمن المتوقع أن ينخفض الدين المجمع تدريجيا.
ولفت التقرير إلى أنه رغم استمرار ضبط أوضاع المالية العامة، استمرت مستويات الدين الحكومي الموحد (يشمل ديون صندوق استثمارات الضمان الاجتماعي، وشركتي المياه والكهرباء الوطنية) وغير الموحد العام الماضي في الارتفاع، لتصل إلى 89.2 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي و 113.8 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي على الترتيب عام 2023.
وفيما يتعلق بالبطالة أكد تقرير المرصد أن سوق العمل في الأردن أظهر علامات تحسن في النصف الثاني من عام 2023 واستمر معدل البطالة في الانخفاض للعام الثاني على التوالي، حيث بلغ 22.0 % في عام 2023، مقارنة بـ 22.8 % في العام السابق وشمل ذلك انخفاضا في البطالة بين الذكور والإناث.
كما استقر معدل البطالة عند 21.4 % في الربع الأول من عام 2024، دون تغيير عن مستواه في الربع السابق، ارتفعت مشاركة الإناث إلى 15.5 % في الربع الأول من عام 2024، ومع ذلك أظهرت البيانات انخفاضا في مشاركة القوى العاملة للعام الثاني على التوالي، مسجلة 33.2 % في عام 2023، مقارنة بـ33.4 % في عام 2022.
وأشار التقرير، إلى تحسن القطاع الخارجي بشكل ملحوظ في عام 2023، مع تضييق عجز الحساب الجاري إلى أدنى مستوى له منذ عام 2019، بدعم من انخفاض العجز التجاري وزيادة إيرادات السياحة.
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