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الاحتلال يعترف بمقتل وجرح جنوده بمسيرة عراقية

10/4/2024 11:31:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم- أعلن الجيش الصهيوني مقتل اثنين من جنوده وإصابة أكثر من 20 آخرين جراء انفجار طائرة مسيرة أطلقت من العراق في قاعدة لقواته شمالي الجولان السوري المحتل.
وقالت إذاعة الجيش الاحتلالي إنها المرة الأولى منذ بداية الحرب التي تنجح فيها عمليات الفصائل العراقية في إيقاع قتلى وجرحى.
وقال متحدث باسم الجيش المحتل إن 25 جنديا أصيبوا في الهجوم، منهم اثنان في حالة خطيرة.
وسمح الجيش الصهيوني بنشر اسم وصورة كلا الجنديين المقتولين، وهما من الكتيبة الـ13 في لواء غولاني.
وذكرت إذاعة الجيش الصهيوني أن التحقيق الأولي بشأن الهجوم أظهر أن مسيرتين مفخختين أطلقتا من العراق وعبرتا إلى منطقة الجولان، وتم اعتراض إحداهما.
لكن أنظمة الدفاع الجوي أخفقت في رصد المسيّرة الأخرى التي انفجرت في القاعدة الواقعة شمالي الجولان.
ويأتي الاعتراف الصهيوني بعدما أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها هاجمت بالطائرات المسيرة 3 أهداف في 3 عمليات منفصلة شمالي الأراضي المحتلة خلال ساعات الفجر.
وقالت في بيان إن الهجوم يعد "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان وردّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".
ومنذ أشهر، تشن فصائل عراقية هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على الاحتلال إسنادا للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" -التي تضم فصائل عدة أبرزها كتائب حزب الله والنجباء وكتائب سيد الشهداء- ضرب العديد من الأهداف الصهيونية الحيوية على امتداد رقعة واسعة من الجولان وحيفا شمالا إلى إيلات جنوبا.-(وكالات)

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