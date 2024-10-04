الاحتلال يعترف بمقتل وجرح جنوده بمسيرة عراقية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عواصم- أعلن الجيش الصهيوني مقتل اثنين من جنوده وإصابة أكثر من 20 آخرين جراء انفجار طائرة مسيرة أطلقت من العراق في قاعدة لقواته شمالي الجولان السوري المحتل.
وقالت إذاعة الجيش الاحتلالي إنها المرة الأولى منذ بداية الحرب التي تنجح فيها عمليات الفصائل العراقية في إيقاع قتلى وجرحى.
وقال متحدث باسم الجيش المحتل إن 25 جنديا أصيبوا في الهجوم، منهم اثنان في حالة خطيرة.
وسمح الجيش الصهيوني بنشر اسم وصورة كلا الجنديين المقتولين، وهما من الكتيبة الـ13 في لواء غولاني.
وذكرت إذاعة الجيش الصهيوني أن التحقيق الأولي بشأن الهجوم أظهر أن مسيرتين مفخختين أطلقتا من العراق وعبرتا إلى منطقة الجولان، وتم اعتراض إحداهما.
لكن أنظمة الدفاع الجوي أخفقت في رصد المسيّرة الأخرى التي انفجرت في القاعدة الواقعة شمالي الجولان.
ويأتي الاعتراف الصهيوني بعدما أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها هاجمت بالطائرات المسيرة 3 أهداف في 3 عمليات منفصلة شمالي الأراضي المحتلة خلال ساعات الفجر.
وقالت في بيان إن الهجوم يعد "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان وردّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".
ومنذ أشهر، تشن فصائل عراقية هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على الاحتلال إسنادا للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" -التي تضم فصائل عدة أبرزها كتائب حزب الله والنجباء وكتائب سيد الشهداء- ضرب العديد من الأهداف الصهيونية الحيوية على امتداد رقعة واسعة من الجولان وحيفا شمالا إلى إيلات جنوبا.-(وكالات)
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