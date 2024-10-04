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طولكرم تشيع شهداءها.. والفلسطينيون: الاحتلال يستهدف تصفية ملف اللاجئين ومخيماتهم

10/4/2024 11:31:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) طولكرم- شيع الآلاف من الفلسطينيين في مدينة طولكرم، أمس، جثامين 18 شهيدا ارتقوا في قصف للاحتلال الصهيوني الليلة قبل الماضية على مخيم طولكرم.
وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بمدينة طولكرم، وقد لفت جثامين الشهداء بالعلم الفلسطيني، محمولة على الأكتاف، وسط التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة والمنددة بمجزرة الاحتلال في مخيم طولكرم وجرائمه بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وجاب المشيعون شوارع المدينة قبل أن يتوجهوا إلى منازل ذوي الشهداء في المخيم لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهم، ومن ثم أدوا الصلاة عليهم في ساحة قاعة العودة، قبل مواراة 17 شهيدا الثرى في مقبرة الشهداء بضاحية ذنابة شرق مدينة طولكرم، فيما تم تشييع جثمان الشهيد محسن غازي دبايا في مسقط رأسه بلدة عتيل شمال طولكرم.
وكان الشهداء الـ18 ارتقوا جراء غارة شنتها طائرات الاحتلال الحربية على مبنى سكني يضم مقهى شعبيا في حارة الحمام وسط مخيم طولكرم، كما أصيب جراء الغارة أربعة فلسطينيين.
وباستشهاد المواطنين الـ18، يرتفع عدد الشهداء في طولكرم منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول(اكتوبر) 2023، إلى 170 شهيدا.
ومنذ بدء حرب الإبادة وعدوان الاحتلال الشامل في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، تعرضت مدينة طولكرم ومخيميها: طولكرم ونور شمس، لعدة اجتياحات من آليات الاحتلال وجرافاته، وقصف بالطائرات، ودمار واسع في البنية التحتية والمنازل، إضافة لتشريد عشرات الأسر بنسائها وأطفالها وشيوخها.
في سياق متصل، قالت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، إن مجزرة مخيم طولكرم في الضفة الغربية، جريمة مروعة وتمثل تطورا خطيرا في استهداف قضية اللاجئين والمخيمات، وهي استنساخ لصور الهجمات الوحشية التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة، وهي كذلك تنفيذ لدعوات غلاة قادة الاحتلال بتوسيع دائرة الاستهداف الحربي والتدمير والإبادة في الضفة الغربية.
وأضافت، في بيان، أمس، أن حكومة الاحتلال تواصل استهداف شعبنا في كل مكان، ضمن مخططها الواهم بقدرته على حسم الصراع وللإجهاز على القضية الوطنية الفلسطينية، وتصفية فكرة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وشطب حقوق اللاجئين من قلوب وعقول أبناء شعبنا، وهذا المخطط كانت آخر حلقاته في الهجوم الوحشي بطائرات الــ"ف16" على مخيم طولكرم، الذي أدى إلى عشرات الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء والشباب.
وتابعت أن جرائم الاحتلال وجيشه ومستوطنيه ضد الشعب الفلسطيني تتطلب البدء فورا بتحقيق دولي عادل ومستقل بكل هذه الجرائم باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، والـتأكيد على ضرورة أن يطال التحقيق كل الجرائم التي تعرض لها الشعب الفلسطيني ومخيماته، والنازحين داخل الخيام، والتحقيق بالاستهداف المستمر لوكالة "الأونروا" وموظفيها ومنشآتها كجزء من حرب الإبادة الجماعية.
وطالبت شؤون اللاجئين بتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني، باعتبار الحق في الحماية كحق مقرر ومسؤولية واجبة على المجتمع الدولي، والـتأكيد في الوقت ذاته على ضرورة حماية المؤسسات الأممية العاملة على أرض فلسطين وتحديدا وكالة "الأونروا" باعتبارها صاحبة التفويض الأممي في العمل داخل أوساط اللاجئين والمخيمات حسب القرار 302، والتأكيد على ضرورة دعمها سياسيا وماليا، حتى تقدم خدماتها المنقذة للأرواح في ظل حرب الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيين.-(وكالات)

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