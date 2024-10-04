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بايدن: إسرائيل لم تقرر طريقة ردها على إيران بعد

10/4/2024 11:31:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه لو كان مكان "الإسرائيليين" لفكر في بدائل أخرى لتوجيه ضربة لإيران.
وأضاف بايدن، في في تصريحات له، الجمعة، أنه لم تساعد أي إدارة أمريكية "إسرائيل" كما فعلت إدارته.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لم يقرر طريقة رده على إيران بعد، وأنه لو كان مكانهم لفكر في بدائل أخرى عن توجيه ضربة انتقامية.
وأكد بايدن أن الولايات المتحدة تتواصل باستمرار مع "الإسرائيليين" على مدار 12 ساعة في اليوم.

وبين بايدن أننا نفعل الكثير من أجل منع نشوب حرب في الشرق الأوسط.
وأضاف بايدن: "أفضل ما يمكننا القيام به هو محاولة حشد بقية العالم وحلفائنا لإخماد هذه الأزمة".-(وكالات)



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