بايدن: إسرائيل لم تقرر طريقة ردها على إيران بعد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه لو كان مكان "الإسرائيليين" لفكر في بدائل أخرى لتوجيه ضربة لإيران.
وأضاف بايدن، في في تصريحات له، الجمعة، أنه لم تساعد أي إدارة أمريكية "إسرائيل" كما فعلت إدارته.
وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لم يقرر طريقة رده على إيران بعد، وأنه لو كان مكانهم لفكر في بدائل أخرى عن توجيه ضربة انتقامية.
وأكد بايدن أن الولايات المتحدة تتواصل باستمرار مع "الإسرائيليين" على مدار 12 ساعة في اليوم.
وبين بايدن أننا نفعل الكثير من أجل منع نشوب حرب في الشرق الأوسط.
وأضاف بايدن: "أفضل ما يمكننا القيام به هو محاولة حشد بقية العالم وحلفائنا لإخماد هذه الأزمة".-(وكالات)
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