خروج 4 مستشفيات في جنوب لبنان عن الخدمة
التاريخ
10/4/2024 11:31:01 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال مصدر أمني لبناني، مساء الجمعة، ان 4 مستشفيات في جنوب لبنان أصبحت خارج الخدمة بسبب العدوان الاسرائيلي عليها ، وهي: مستشفيات "مرجعيون الحكومي" و"ميس الجبل الحكومي" و"بنت جبيل الحكومي"، و"صلاح غندور".-(بترا)
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