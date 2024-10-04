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حزب الله: أوقعنا جنود الاحتلال بين قتيل وجريح خلال عمليات التصدي

10/4/2024 11:31:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد حزب الله في بيان صادر الليلة، إيقاع جنود الاحتلال الإسرائيلي بين قتيل وجريح في عدد من عمليات التصدي لمحاولات تقدّم جيش الاحتلال عند الحدود اللبنانية الفلسطينية وكذلك عددًا من العمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش الاحتلال ومستوطنات في شمال فلسطين المحتلة على مدار يوم الجمعة.
وأكد البيان أن ذلك يأتي "دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه"، وذلك وفقًا للآتي:

1- الساعة 07:00 استهداف تجمع مستوطنات الكريوت شمال حيفا بصليات صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

2- استهداف دبابة ميركافا في محيط موقع المالكية بصاروخ موجه مما أدىّ إلى اندلاع النيران فيها وسقوط أفرادها بين قتيل وجريح، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

3- الساعة 08:20 استهداف مدينة ‏صفد المحتلة بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

4- الساعة 09:00 استهداف تجمع لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في سعسع بصاروخ بركان ثقيل، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

5- الساعة 09:15 استهداف مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في جنوب كريات شمونة بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

6- الساعة 10:20 استهداف قاعدة إيلانيا بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

7- الساعة 11:00 استهداف قوة ‏لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في سهل مارون الراس بقذائف المدفعية وأوقعوا فيهم ‏إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

8- الساعة 11:24 استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة ‏بقذائف المدفعية واصابوه إصابة مباشرة، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

9- الساعة 12:20 استهداف تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في كريات شمونة بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

10- الساعة 13:00 استهداف مستعمرة كرمئيل بصلية صاروخية كبيرة، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

11- الساعة 14:25 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة كرمئيل بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

12- الساعة 14:25 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي شرق دوفيف بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

13- الساعة 14:25 استهداف قوة لجنود العدو الإسرائيلي أثناء تقدمها باتجاه بيادر العدس غرب يارون بقذائف المدفعية وبصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

14- الساعة 16:20 لدى محاولة قوات جنود العدو الإسرائيلي التسلل باتجاه مارون الراس، فجّر مجاهدو المقاومة الإسلامية ثلاث عبوات ناسفة بالقوات المتقدمة، ومن ثمّ اشتبك المقاومون معهم وأوقعوهم بين قتيل وجريح، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

15- الساعة 16:30 اشتبك مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:30 من بعد ظهر يوم الجمعة 4-10-2024 مع جنود العدو الإسرائيلي أثناء محاولتهم التسلل باتجاه بلدة يارون، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

16- الساعة 17:50 استهداف قاعدة نفح بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

17- الساعة 18:05 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع البغدادي بصلية صاروخية كبيرة، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

18- الساعة 18:10 استهداف قوات لجنود العدو الإسرائيلي في سهل مارون الراس بصلية صاروخية كبيرة، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

19- الساعة 18:15 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط أفيفيم بصلية صاروخية كبيرة، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

20- الساعة 18:15 استهداف قاعدة كتسرين بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

21- الساعة 18:20 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في كفرجلعادي بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

22- الساعة 18:20 استهداف مستعمرة حتسور بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

23- الساعة 19:15 استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة يرؤون بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين".

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