حزب الله: أوقعنا جنود الاحتلال بين قتيل وجريح خلال عمليات التصدي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد حزب الله في بيان صادر الليلة، إيقاع جنود
الاحتلال الإسرائيلي بين قتيل وجريح في عدد من عمليات التصدي لمحاولات تقدّم جيش الاحتلال
عند الحدود اللبنانية الفلسطينية وكذلك عددًا من العمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار
جيش الاحتلال ومستوطنات في شمال فلسطين المحتلة على مدار يوم الجمعة.
وأكد البيان أن ذلك يأتي "دعمًا للشعب
الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن
لبنان وشعبه"، وذلك وفقًا للآتي:
1- الساعة 07:00
استهداف تجمع مستوطنات الكريوت شمال حيفا بصليات صاروخية، كردٍ على الاستباحة
الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
2- استهداف دبابة ميركافا في محيط موقع المالكية
بصاروخ موجه مما أدىّ إلى اندلاع النيران فيها وسقوط أفرادها بين قتيل وجريح، كردٍ
على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
3- الساعة 08:20 استهداف مدينة صفد المحتلة بصلية
صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
4- الساعة 09:00 استهداف تجمع لآليات وجنود العدو
الإسرائيلي في سعسع بصاروخ بركان ثقيل، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية
للمدن والقرى والمدنيين.
5- الساعة 09:15 استهداف مرابض مدفعية العدو
الإسرائيلي في جنوب كريات شمونة بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية
للمدن والقرى والمدنيين.
6- الساعة 10:20 استهداف قاعدة إيلانيا بصلية
صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
7- الساعة 11:00 استهداف قوة لآليات وجنود العدو
الإسرائيلي في سهل مارون الراس بقذائف المدفعية وأوقعوا فيهم إصابات مؤكدة بين
قتيل وجريح، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
8- الساعة 11:24 استهداف موقع رويسات العلم في
تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية واصابوه إصابة مباشرة، كردٍ على
الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
9- الساعة 12:20 استهداف تجمعات لجنود العدو
الإسرائيلي في كريات شمونة بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية
للمدن والقرى والمدنيين.
10- الساعة 13:00 استهداف مستعمرة كرمئيل
بصلية صاروخية كبيرة، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى
والمدنيين.
11- الساعة 14:25 استهداف تجمع لجنود العدو
الإسرائيلي في مستعمرة كرمئيل بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية
الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
12- الساعة 14:25 استهداف تجمع لجنود العدو
الإسرائيلي شرق دوفيف بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية
للمدن والقرى والمدنيين.
13- الساعة 14:25 استهداف قوة لجنود العدو
الإسرائيلي أثناء تقدمها باتجاه بيادر العدس غرب يارون بقذائف المدفعية وبصلية
صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
14- الساعة 16:20 لدى محاولة قوات جنود
العدو الإسرائيلي التسلل باتجاه مارون الراس، فجّر مجاهدو المقاومة الإسلامية ثلاث
عبوات ناسفة بالقوات المتقدمة، ومن ثمّ اشتبك المقاومون معهم وأوقعوهم بين قتيل
وجريح، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
15- الساعة 16:30 اشتبك مجاهدو المقاومة
الإسلامية عند الساعة 04:30 من بعد ظهر يوم الجمعة 4-10-2024 مع جنود العدو
الإسرائيلي أثناء محاولتهم التسلل باتجاه بلدة يارون، كردٍ على الاستباحة الهمجية
الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
16- الساعة 17:50 استهداف قاعدة نفح بصلية
صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
17- الساعة 18:05 استهداف تجمع لجنود العدو
الإسرائيلي في محيط موقع البغدادي بصلية صاروخية كبيرة، كردٍ على الاستباحة
الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
18- الساعة 18:10 استهداف قوات لجنود العدو
الإسرائيلي في سهل مارون الراس بصلية صاروخية كبيرة، كردٍ على الاستباحة الهمجية
الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
19- الساعة 18:15 استهداف تجمع لجنود العدو
الإسرائيلي في محيط أفيفيم بصلية صاروخية كبيرة، كردٍ على الاستباحة الهمجية
الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
20- الساعة 18:15 استهداف قاعدة كتسرين
بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
21- الساعة 18:20 استهداف تجمع لجنود العدو
الإسرائيلي في كفرجلعادي بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية
للمدن والقرى والمدنيين.
22- الساعة 18:20 استهداف مستعمرة حتسور
بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
23- الساعة 19:15 استهداف تجمع لجنود
العدو الإسرائيلي في مستعمرة يرؤون بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية
الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين".
MENAFN04102024000072011014ID1108748508