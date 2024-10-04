جيش الاحتلال يوجه إنذارا عاجلا جديدا لسكان الضاحية الجنوبية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي "إنذارا
عاجلا جديدا" ليلة الجمعة/ السبت، لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت؛ لإخلاء منازلهم؛ لزعمه أنهم "متواجدون بالقرب
من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب".
وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي
عبر حسابه على منصة "إكس"، "إنذار عاجل جديد إلى سكان الضاحية
الجنوبية وتحديدًا المتواجدين في المبنى المحدد في الخارطة والواقع في حي برج
البراجنة".
وأضاف: "أنتم متواجدون بالقرب من منشآت
ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب".
وتابع أدرعي: "من أجل سلامتكم وسلامة
أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا والابتعاد عنها
لمسافة لا تقل عن 500 متر".
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