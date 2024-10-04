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جيش الاحتلال يوجه إنذارا عاجلا جديدا لسكان الضاحية الجنوبية

10/4/2024 11:31:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي "إنذارا عاجلا جديدا" ليلة الجمعة/ السبت، لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت؛ لإخلاء منازلهم؛ لزعمه أنهم "متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب".
وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس"، "إنذار عاجل جديد إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا المتواجدين في المبنى المحدد في الخارطة والواقع في حي برج البراجنة".

وأضاف: "أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب".

وتابع أدرعي: "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

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