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غارات أميركية بريطانية جديدة على اليمن

10/4/2024 11:31:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن إن "طيران العدوان الأميركي البريطاني شن 3 غارات على منطقة الجبانة شمالي الحديدة".
و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي واسع، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي وصولا إلى البحر المتوسط.

وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الحالي، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" في اليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعتبر السفن الأميركية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصله أسلحتها.

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