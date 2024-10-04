غارات أميركية بريطانية جديدة على اليمن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله
(الحوثيين) في اليمن إن "طيران العدوان الأميركي البريطاني شن 3 غارات على
منطقة الجبانة شمالي الحديدة".
و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا
إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي واسع، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن
إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي وصولا إلى
البحر المتوسط.
وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ
مطلع العام الحالي، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين"
في اليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعتبر السفن الأميركية
والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر
العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصله أسلحتها.
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