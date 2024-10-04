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741 شهيدا بالضفة منذ 7 أكتوبر

10/4/2024 11:31:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية؛ بما فيها القدس، برصاص الاحتلال ومستعمريه إلى 741 شهيدا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأوضحت "الصحة الفلسطينية" في بيان، الليلة، أن من بين الشهداء 163 طفلا، إضافة إلى تسجيل أكثر من 6250 مصابا في الفترة ذاتها.

وخلّف العدوان على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي، 41,788 شهيدا، أغلبهم من الأطفال والنساء، و96,794 مصابا، وما تزال فرق الإنقاذ تواجه صعوبات جمة في الوصول إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام أو في الطرقات. (وفا)

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