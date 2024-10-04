حزب الله: نتنياهو المأزوم يبحث عن صور ثمنها 20 قتيلا وجريحا بجيشه

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال حزب الله في بيان
صادر ليلة الجمعة/ السبت، إن "الصور التي نشرها أمس جيش العدو
الإسرائيلي لجنوده قرب منازل في قرية حدودية في جنوب لبنان تم تصويرها في بقعة
جغرافية تبعد عشرات الأمتار عن الأراضي المحتلة حيث كما يعلم الجميع أن بعض
الجنوبيين بنوا منازلهم بالقرب من الحدود".
وأضاف أنه "بهدف الحصول على هذه الصور
التي يحتاجها بشدّة نتنياهو
المأزوم، كان الثمن أكثر من 20 قتيلا وجريحا في صفوف
جنود النخبة، الأمر الذي أجبر الرقيب العسكري الإسرائيلي على إخفائه والتعتيم على
الحدث".
من جهة أخرى، قال الحزب: "حاول جنود
النخبة في جيش العدو الإسرائيلي عصر أمس الجمعة، وبعد تغطية نارية مدفعية وجوية،
التقدم من محورين باتجاه بلدتي مارون الرأس ويارون عند الحافة الأمامية، ولدى وصول
القوات لنقاط الكمائن المعدة مسبقا".
وأضاف البيان، "بنداء لبيك يا نصر الله،
فجر مجاهدو المقاومة الإسلامية عددًا من العبوات بعضها زُرع بالأمس واشتبكوا مع ضباط
وجنود النخبة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية، من مسافات قريبة
وصلت إلى مسافة صفر، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف القوة
المتسللة، ومن لم يُصَب حمل قتيلًا أو جريحًا وانسحب تحت غطاء دفعي من مرابض العدو داخل الأراضي المحتلة".
وجاء في البيان، أن مجاهدي "المقاومة
الإسلامية يرصدون ويتابعون ويتصدون لكل تحرك معادٍ عند الحافة الأمامية في جنوب
لبنان، ويطاردون جنود العدو الإسرائيلي في قواعدهم وثكناتهم الخلفية على طول الخط
الحدودي في الأراضي المحتلة، بقذائف المدفعية وصليات الصواريخ".
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