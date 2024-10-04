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حزب الله: نتنياهو المأزوم يبحث عن صور ثمنها 20 قتيلا وجريحا بجيشه

10/4/2024 11:31:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال حزب الله في بيان صادر ليلة الجمعة/ السبت، إن "الصور التي نشرها أمس جيش العدو الإسرائيلي لجنوده قرب منازل في قرية حدودية في جنوب لبنان تم تصويرها في بقعة جغرافية تبعد عشرات الأمتار عن الأراضي المحتلة حيث كما يعلم الجميع أن بعض الجنوبيين بنوا منازلهم بالقرب من الحدود".
وأضاف أنه "بهدف الحصول على هذه الصور التي يحتاجها بشدّة نتنياهو المأزوم، كان الثمن أكثر من 20 قتيلا وجريحا في صفوف جنود النخبة، الأمر الذي أجبر الرقيب العسكري الإسرائيلي على إخفائه والتعتيم على الحدث".

من جهة أخرى، قال الحزب: "حاول جنود النخبة في جيش العدو الإسرائيلي عصر أمس الجمعة، وبعد تغطية نارية مدفعية وجوية، التقدم من محورين باتجاه بلدتي مارون الرأس ويارون عند الحافة الأمامية، ولدى وصول القوات لنقاط الكمائن المعدة مسبقا".

وأضاف البيان، "بنداء لبيك يا نصر الله، فجر مجاهدو المقاومة الإسلامية عددًا من العبوات بعضها زُرع بالأمس واشتبكوا مع ضباط وجنود النخبة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية، من مسافات قريبة وصلت إلى مسافة صفر، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف القوة المتسللة، ومن لم يُصَب حمل قتيلًا أو جريحًا وانسحب تحت غطاء دفعي من مرابض العدو داخل الأراضي المحتلة".

وجاء في البيان، أن مجاهدي "المقاومة الإسلامية يرصدون ويتابعون ويتصدون لكل تحرك معادٍ عند الحافة الأمامية في جنوب لبنان، ويطاردون جنود العدو الإسرائيلي في قواعدهم وثكناتهم الخلفية على طول الخط الحدودي في الأراضي المحتلة، بقذائف المدفعية وصليات الصواريخ".

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