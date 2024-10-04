Saturday, 05 October 2024 08:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جيش الاحتلال يشن غارات جديدة على ضاحية بيروت

10/4/2024 11:31:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومواقع في جنوب لبنان، وذلك بعد وقت قصير على تحذير وجهه لسكان مناطق في الضاحية ليلة الجمعة/ السبت.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الغارة استهدفت حي الأبيض في ضاحية بيروت، بينما شهدت بلدات الشهابية والطيبة وبرعشيت كفردودنين جنوبي لبنان غارات جوية إسرائيلية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي وجّه "إنذاراً عاجلاً" جديداً إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديداً الموجودين في مبنى حدده في خارطة أرفقها المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدري مع تدوينة نشرها عبر حسابه في "إكس".

وأوضح أنه يقع في حي برج البراجنة.

وأضاف: "أنتم موجودون قرب منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب"، وطالب بإخلاء المبنى والمباني المجاورة "فوراً" والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سرعان ما يبدأ في قصف المواقع التي يحذر سكانها وبعد زمن قصير من إخطارهم.

MENAFN04102024000072011014ID1108748502

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث