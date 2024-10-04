جيش الاحتلال يشن غارات جديدة على ضاحية بيروت

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شن جيش الاحتلال
الإسرائيلي غارات جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومواقع في جنوب لبنان، وذلك بعد وقت قصير
على تحذير وجهه لسكان مناطق في الضاحية ليلة الجمعة/ السبت.
وذكرت وسائل إعلام
لبنانية أن الغارة استهدفت حي الأبيض في ضاحية بيروت، بينما شهدت بلدات الشهابية
والطيبة وبرعشيت كفردودنين جنوبي لبنان غارات جوية إسرائيلية.
وكان جيش الاحتلال
الإسرائيلي وجّه "إنذاراً عاجلاً" جديداً إلى سكان الضاحية الجنوبية
وتحديداً الموجودين في مبنى حدده في خارطة أرفقها المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي
أدري مع تدوينة نشرها عبر حسابه في "إكس".
وأوضح أنه يقع في حي
برج البراجنة.
وأضاف: "أنتم
موجودون قرب منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى
الزمني القريب"، وطالب بإخلاء المبنى والمباني المجاورة "فوراً"
والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.
يذكر أن جيش الاحتلال
الإسرائيلي سرعان ما يبدأ في قصف المواقع التي يحذر سكانها وبعد زمن قصير من
إخطارهم.
MENAFN04102024000072011014ID1108748502
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.