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كيف ستؤثر الانتخابات الأميركية على الحرب في أوكرانيا؟

10/4/2024 11:30:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ألكسندر فيندمان* - (فورين أفيرز) 25/9/2024

سوف تحمل الانتخابات الأميركية تأثيرات كبيرة على مسار الحرب في أوكرانيا. وبينما لن يغير فوز كامالا هاريس من سياسة الدعم الحالية، فإن نجاح دونالد ترامب، قد يدخل كييف في أزمة كبيرة بسبب احتمال وقفه الدعم العسكري وسياسته الانعزالية تجاه أوكرانيا.
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إن وجود استراتيجية أو نظرية لتحقيق النصر هو أمر ضروري للفوز في الحرب. في العام 2022، فشلت الخطة الأولية التي وضعتها روسيا للاستيلاء على كييف والإطاحة بالقيادة الأوكرانية، ومن المستبعد أيضاً أن ينجح نهجها الحالي المتمثل في إنهاك المقاومة الأوكرانية من خلال حرب استنزاف. في المقابل، اعتمدت أوكرانيا تكتيكات دفاعية بمهارة من أجل طرد القوات الروسية من منطقتي كييف وخاركيف، ومن جزء كبير من خيرسون، في العام 2022. لكن الهجوم الأوكراني في العام 2023 افتقر إلى القوات والموارد والتكتيكات اللازمة لتحقيق نصر حاسم في ساحة المعركة ضد روسيا، وعلى الرغم من أن التوغل الأوكراني هذا الصيف في منطقة كورسك الروسية قد أوقع قوات موسكو في حالة من الفوضى وأربكهم، إلا أنه لن يقود كييف إلى النصر.
في الواقع، لا تمثل مجموعة من التكتيكات استراتيجية. والحرب الدفاعية، في أفضل الأحوال، هي مسار بطيء ومؤلم للغاية نحو تحقيق النصر. ومن أجل إنهاء الحرب قريباً وبشروط مواتية لكييف، تحتاج أوكرانيا إلى الانتقال إلى الهجوم مرة أخرى في العام 2025. ولكن بعد فشل الهجوم الذي شنته في العام 2023، ستحتاج أوكرانيا إلى إقناع داعميها الغربيين المترددين بأن يزيدوا من دعمهم المادي من خلال تقديم استراتيجية عسكرية واقعية، تشمل أهدافاً واضحة، وخطوات تدعم تلك الأهداف، وفهماً للموارد المطلوبة. وفي سبيل منع احتمالية تحقيق روسيا النصر في نهاية المطاف من خلال الاستنزاف، يجب أن تهدف استراتيجية أوكرانيا إلى الحفاظ على الدفاعات، وإلحاق خسائر ثابتة في ساحة المعركة، وتوسيع السيطرة على الأراضي في اتجاه واحد على الأقل. وإذا نفذت مثل هذه الحملة بنجاح، فإنها قد تجبر موسكو على الدخول في مفاوضات بحلول نهاية صيف العام 2025.
ولكي يكون أي من هذا ممكناً، تحتاج أوكرانيا إلى دعم من الغرب. وتجدر ملاحظة أن قدرات الغرب واستعداده للمساعدة ستعتمد على نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر). وإذا فازت نائبة الرئيس كامالا هاريس، فمن المرجح على الأقل أن تحافظ إدارتها على الدعم الذي قدمته إدارة بايدن لأوكرانيا، نظراً للمصلحة الأمنية الوطنية الأميركية الحيوية المتمثلة في رؤية روسيا مهزومة وردعها عن شن مزيد من العدوان على أوروبا. وفي حال حدوث هذا السيناريو، ستدعم واشنطن وحلف شمال الأطلسي الذي يزداد قوة، هجوماً أوكرانياً جديداً في العام 2025.
خلال فترة العامين ونصف العام الماضية، قامت الولايات المتحدة باستثمارات كبيرة في قطاع الدفاع. وبطريقة موازية، كثفت أوروبا جهودها، فالتزمت 23 من أصل 32 دولة عضوا في حلف شمال الأطلسي بتخصيص اثنين في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي، وزادت القارة من إنتاجها للأسلحة. ومن خلال تقييم حالة الحرب بعد ثلاث سنوات، قد تقرر إدارة هاريس الجديدة أن تقديم مزيد من الدعم الكامل للجهود العسكرية الأوكرانية هو أمر ضروري لممارسة الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإنهاء الصراع. ومن أجل ضمان تأمين هذا الدعم، ستحتاج كييف إلى تحقيق انتصارات صغيرة، وإنما ذات مغزى باستخدام الموارد التي تمتلكها حالياً، لتقدم دليلاً على نجاح استراتيجيتها للعام 2025.
في المقابل، ستكون أي نتيجة بديلة في انتخابات الولايات المتحدة للعام 2024 بالغة الخطورة على أوكرانيا. فالرئيس السابق دونالد ترامب ومرشحه لنائب الرئيس، السيناتور عن ولاية أوهايو، جي دي فانس، سيقودان إدارة انعزالية سيكون من شأنها أن توقف كل الدعم الأميركي لأوكرانيا، وتنأى بنفسها عن الأمن الأوروبي، وتتقدم بمبادرات ودية تجاه روسيا وغيرها من الدول الاستبدادية، في حين تظهر العداء لحلف شمال الأطلسي والحلفاء التقليديين الآخرين. وفي ظل هذه الظروف، سيتمكن شركاء كييف المتبقون من تقديم مساعدة بالكاد تكفي للحفاظ على دفاعات البلاد، مما يسمح للقوات الروسية بتحقيق مكاسب تدريجية. وفي أسوأ الأحوال، قد يؤدي انسحاب الولايات المتحدة من أوكرانيا وأوروبا إلى تفاقم الحرب إلى صراع أوسع. ولذلك يجب أن تبدأ كييف وشركاؤها الأوروبيون في التخطيط منذ الآن للتعاون الأمني المعزز الذي سيكون ضرورياً في حال انسحاب الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن فرص أوكرانيا لتحقيق نجاح عسكري حاسم ستتضاءل في أي سيناريو يشمل فوز ترامب، فإن الخطوات التي تتخذها بروكسل وكييف اليوم قد تخفف من حدة الأضرار.
نظرية الانتصار
ستكون أوكرانيا محظوظة إذا حققت هاريس فوزاً في تشرين الثاني (نوفمبر). لكن هذه النتيجة وحدها لن تضمن النصر. ولزيادة فرص نجاحها، تحتاج كييف إلى تبني استراتيجية تضمن الفوز. وبالتالي، على مدى الأشهر القليلة المقبلة، يتعين على أوكرانيا التركيز على صد الهجمات الروسية إلى جانب بناء القدرة العسكرية اللازمة لشن هجوم في العام 2025. وسوف يتطلب هذا النهج القائم على "الصمود، البناء، والهجوم" زيادة سريعة في الدعم الغربي في سبيل تحقيق النجاح، وسوف تحتاج أوكرانيا إلى الموارد الآن من أجل تنفيذ حملة جديدة في أقل من عام.
لقد اتخذت أوكرانيا بالفعل بعض الخطوات لبناء القدرات اللازمة لشن هجوم. في الواقع، استثمرت كييف بصورة كبيرة في إنتاج الطائرات المسيرة التي أثبتت قدرتها على إحراز نتائج عسكرية لافتة من خلال ضرب الأصول الروسية. وقد أخرجت المسيرات البحرية الأوكرانية أجزاء كبيرة من أسطول البحر الأسود الروسي من الخدمة وأعادت فتح التجارة البحرية في البحر الأسود. كما أظهرت الطائرات المسيرة الهجومية المنتجة محلياً فعالية في معاقبة القوات الروسية في الخطوط الأمامية، في حين تمكنت الطائرات المسيرة الهجومية بعيدة المدى من تدمير البنية التحتية الداعمة والعسكرية الروسية. وتحتاج كييف الآن إلى توسيع قدراتها في حرب الطائرات المسيرة وتعزيز الإنتاج المحلي لصواريخ كروز، والمدفعية، والدروع، وغيرها من المعدات العسكرية. وبفضل الدعم المالي الكافي من الغرب، ستتمكن أوكرانيا من تعبئة قاعدتها الصناعية العسكرية بصورة صحيحة من أجل المجهود الحربي.
تجدر الإشارة إلى أن تعبئة مزيد من القوات لا تقل أهمية عن تأمين المساعدات المادية. من الممكن أن تجند أوكرانيا نحو 300 ألف رجل في سن الخدمة العسكرية تحتاج إليهم من دون التأثير بصورة كبيرة على اقتصاد البلاد. وسيكون أولئك المجندون ضروريين لملء صفوف الوحدات التي تضررت بسبب الخسائر في ساحة المعركة ولتشكيل وحدات جديدة، مما سيسمح للقوات المنهكة بالتناوب على الخطوط الأمامية. وإذا بدأت أوكرانيا حملة تجنيد اليوم، فستكون القوات الجديدة مدربة بصورة كافية لتحل محل وحدات الخطوط الأمامية في غضون ستة أشهر. وسوف تحتاج بعض الوحدات الجديدة في أوكرانيا ستة إلى تسعة أشهر من التدريب الإضافي وبعض الخبرة في ساحة المعركة استعداداً للعمل كقوات صاعقة وقوة ضاربة في هجوم يُشن في العام 2025. ونظراً للجدول الزمني الضيق، فلا بد أن تبدأ جهود التجنيد على الفور.
لدى الدول الغربية دور حاسم تؤديه أيضاً. يتعين على إدارة بايدن وفريق الأمن القومي الخاص بهاريس الالتزام بدعم الاستراتيجية العسكرية الأوكرانية للعام 2025 والبدء في تطوير سياسة وتنسيق الجهود من أجل ضمان الاستمرارية خلال فترة الانتقال في حالة فوز هاريس. وفي الوقت نفسه، يتعين على أوكرانيا أن تثبت التزامها بشن هجوم آخر في صيف العام 2025 من خلال تعبئة قوتها البشرية وقاعدتها الصناعية. وإذا فعلت أوكرانيا ذلك، فإن زيادة الدعم المادي قد تصبح مقبولة أكثر في الأوساط السياسية في الولايات المتحدة.
من أجل تنفيذ استراتيجية كييف، لا بد من توسيع المساعدات الغربية من حيث الحجم والنطاق. وبالإضافة إلى توفير الإمدادات الكافية من الذخائر والمدفعية والصواريخ والقذائف، ستتطلب الحملة الأوكرانية زيادة في عدد الدبابات الغربية والمركبات المدرعة والدعم اللوجيستي والهندسي وأنظمة المدفعية وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة وأنظمة الدفاع الجوي وأنظمة الحرب الإلكترونية لتجهيز 12 لواءً جديداً على الأقل (نحو 60 ألف جندي). ومن الممكن أن يسهم برنامج الإعارة والتأجير الأميركي المعاد تفعيله في تسهيل نقل المعدات. ويمكن إخراج بعض الموارد من المستودعات الأميركية في أوروبا، أو حتى مباشرة من الوحدات العملياتية في الخارج، مما سيتطلب إعادة تخزينها على مدى السنوات العديدة المقبلة. وعلى الرغم من أن استخراج هذه الإمدادات الأميركية يعد مخاطرة محسوبة، إلا أنها مخاطرة تستحق المجازفة، إذ إنه من الأفضل منح أوكرانيا الموارد التي تحتاج إليها للفوز بهذه المعركة عوضاً عن الاحتفاظ بالمعدات الحيوية تحسباً لحالات الطوارئ بعيدة الاحتمال.
يتلخص جزء من الحل في إصلاح المعدات الغربية التي سبق أن تلقتها أوكرانيا. يجب أن تكون أوكرانيا قادرة على إصلاح المعدات الغربية المتضررة محلياً عوضاً عن الاعتماد على مرافق الإصلاح في أوروبا. والواقع أن عدداً كبيراً من المعدات يحتاج ببساطة إلى خدمات صيانة أساسية وقطع غيار. ومع ذلك، رفضت واشنطن بإصرار التعاقد مع شركات الدفاع الأميركية لإجراء الإصلاحات داخل أوكرانيا. ويعود هذا في جزء منه إلى المخاوف من أن الحكومة الروسية قد تنظر إلى وجود أفراد أميركيين في أوكرانيا باعتباره تصعيداً، وفي جزء آخر إلى القلق بشأن سلامة هؤلاء الأفراد في منطقة صراع. يجب أن ينتهي الحظر الذي تفرضه واشنطن على الفور. في الوقت الحالي، تشير التقديرات إلى أن ما بين 30 و40 في المائة من معدات أوكرانيا تعمل بفعالية. وإذا رفعت الولايات المتحدة قيودها، فقد يرتفع هذا المعدل إلى 90 في المائة، مما سيزيد ثلاث مرات من كمية المعدات المتاحة للحملة الأوكرانية المقبلة.
تحتاج القوات الأوكرانية أيضاً إلى التدريب على الحرب التي تستخدم أسلحة مشتركة من أجل إنجاح أي هجوم جديد. ومن الممكن تنفيذ مثل هذا البرنامج في أوكرانيا بمشاركة عسكريين سابقين مخضرمين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى في حلف شمال الأطلسي لتدريب القوات الأوكرانية على التخطيط العسكري الغربي وعمليات صنع القرار. ويمكن للجنود الأوكرانيين مراقبة المدربين الأجانب عن كثب، وفي نهاية المطاف تعلم طريقة قيادة برامج التدريب بأنفسهم، مما يضمن وصول محتوى التدريب إلى الجيش الأوكراني بأكمله.
والغرض من التدريب ليس تعليم القوات الأوكرانية كيفية قتال الروس؛ إنهم يقومون بذلك منذ عامين ونصف العام. عوضاً عن ذلك، سينصب التركيز على التخطيط لهجوم كبير جديد. يجب أن تتلقى القوات الأوكرانية تدريباً تكتيكياً أفضل، بما في ذلك على القتال الليلي، فضلاً عن تلقي تدريبات على يد أعضاء سابقين في جيوش حلف شمال الأطلسي حول طريقة تنسيق العمليات الهجومية المعقدة، وخاصة كيفية اختراق الدفاعات الكثيفة. ويتعين أن تعمل الألوية المتعددة بصورة سلسة وموحدة للاستجابة بفاعلية للتغيرات الحتمية في ساحة المعركة.
إن لواءً كاملاً من القيادة وصولاً إلى الفصائل، قادر على إكمال هذا التدريب في غضون ثمانية أسابيع. ومع توسع البرنامج، من الممكن تدريب ألوية متعددة في وقت واحد، مع وجود عدد أكبر من المدربين وتوافر وحدات جديدة لتتناوب مع القوات الموجودة على الخطوط الأمامية. وفي غضون تسعة أشهر، يمكن أن يكون هناك 20 لواءً جاهزاً لشن هجوم كبير. ليس هناك أي استثمار في سلاح أو قطعة تكنولوجيا يضاهي في أهميته التدريب الجيد لنجاح أوكرانيا، ولا بد من بدء هذه العملية على الفور.
يتعين على إدارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن تضغط على واشنطن من أجل إعطاء الأولوية لهذه المبادرة التدريبية. كان التدريب واسع النطاق للقوات الأوكرانية على حرب الأسلحة المشتركة مفقوداً طوال فترة الحرب. وينبغي لكييف أن تبدأ في طرح قضيتها وحججها على إدارة بايدن اليوم، لكنّ عليها أيضاً أن تفكر في تأطير الدعم الأميركي للمراحل اللاحقة من برنامج التدريب الموسع على أنه سياسة يمكن لإدارة هاريس المقبلة أن تتبناها باعتبارها مبادرة مميزة تحمل بصمتها.
الاستعداد للأسوأ
إن البدء الآن في وضع خطط لهجوم في العام 2025 يمكن أن يساعد في تقليل الأخطار التي قد يفرضها فوز ترامب المحتمل في تشرين الثاني (نوفمبر) على أوكرانيا. بيد أن الخيارات المتاحة أمام كييف للتخفيف من هذا الخطر محدودة. خلال فترة ولاية ترامب الأولى، تأرجحت إدارته بين الكفاءة المدروسة والموثوقة التي يتمتع بها المخضرمون المتمرسون الذين نفذوا سياسة أمن قومي محافظة تقليدية، وبين فوضى ترامب وهو يسعى إلى تحقيق أقصى فائدة من التعامل مع الحكومات الأجنبية من دون إدراك التداعيات الخطيرة لأفعاله. وفي حالة أوكرانيا، ترجمت مقاربة ترامب المتقلبة إلى محاولة في العام 2019 لابتزاز زيلينسكي وإرغامه على إطلاق تحقيق ملفق حول بايدن؛ الخصم الرئيس لترامب في حملة إعادة ترشحه في انتخابات في العام 2020. وقد أبلغتُ عن هذا المخطط وكشفته أثناء خدمتي في مجلس الأمن القومي، فتحول إلى أساس لعزل ترامب للمرة الأولى. وقوض ترامب موقف كييف من خلال تكرار الروايات الروسية حول أوكرانيا وعائلة بايدن طوال حملة 2020. وبالإضافة إلى ذلك، دعا إلى تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا بعدما ضمت شبه جزيرة القرم في العام 2014، مقترحاً، على سبيل المثال، إعادة روسيا إلى مجموعة السبع. وقد حافظ الرئيس الأميركي السابق على موقفه المؤيد لموسكو بسبب إعجابه بالقادة المستبدين ورغبته في معارضة المؤسسة السياسية الأميركية، وفي الوقت نفسه، طور ضغينة ضد كييف بعد أن رفض زيلينسكي الرضوخ لمحاولات ابتزازه. حتى أن ترامب وصف بوتين بأنه "عبقري" في بداية غزو روسيا لأوكرانيا في العام 2022. وشجعت كلمات ترامب السياسيين الجمهوريين الآخرين على تبني خطاب مؤيد لروسيا، مما دفع بوتين إلى الاعتقاد بأن هجومه على أوكرانيا لن تكون له كلفة كبيرة.
وقد تتبع رئاسة ترامب الثانية نمطاً مماثلاً لرئاسته الأولى. مرة أخرى، ستكون قراراته مدفوعة بالمصلحة الشخصية، والشعور بالضغينة تجاه من يعتقد أنهم أساؤوا إليه، والتركيز الضيق على المكاسب الفورية عوضاً عن النتائج طويلة الأمد. ولكن هذه المرة، سيتعامل ترامب مع السياسة الخارجية بثقة وإيمان أكبر بأنه محصن من المساءلة. لن يكون فريقه مكوناً من مستشارين ذوي خبرة ومستقلين، بل من أتباع مطيعين، سيكلف كثيرين منهم بتنفيذ خطط "مشروع 2025" الرامية إلى تفكيك جهاز الأمن القومي، بما في ذلك الجيش، لضمان الطاعة المطلقة لرئيس البلاد.
بعبارة أخرى، لن يبقى أحد ليعارض قرارات ترامب السياسية الخاطئة. وبالنسبة لأوكرانيا، سيكون هذا الاحتمال مثيرًا للقلق. فقد أشار ترامب إلى أنه سيوقف المساعدات الأميركية لأوكرانيا وسيمارس الضغط على كييف لكي تقدم تنازلات لموسكو في سبيل إنهاء الحرب. وتشير التصريحات الأخيرة لفانس ومقال في صحيفة "ذا هيل" بقلم دونالد ترامب الابن وروبرت أف. كينيدي الابن (وهو الآن عضو في فريق ترامب الانتقالي) إلى أن ترامب، إذا انتخب رئيساً، سيؤيد خطة سلام تتضمن تنازل أوكرانيا عن منطقة دونباس لمصلحة روسيا والتخلي عن فكرة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي مقابل وقف إطلاق النار و"ضمانات أمنية" مبهمة، وهو ما قد تعتبره كييف بلا معنى أو قيمة بعد أن فشلت ضمانات مشابهة في الحفاظ على سلامة الأراضي الأوكرانية في العام 2014. وبالتالي، قد تسعى إدارة ترامب-فانس إلى إضفاء الشرعية على الاحتلال الروسي مقابل عدم تقديم شيء لأوكرانيا سوى العودة إلى موقف عدم الانحياز الذي لم تسفر عنه أي نتائج مفيدة في الماضي. ولكن، حتى لو اتخذ ترامب نهجاً أقل تدخلاً في السياسة الخارجية، فبمجرد تنفيذ تهديداته بقطع الدعم العسكري لأوكرانيا وانسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي، فإن الحملة الغربية لدعم أوكرانيا والضغط على روسيا ستضعف إلى حد كبير.
علاوة على ذلك، ستكون أي استراتيجية لمساعدة أوكرانيا على إنهاء الحرب بشروط مرضية أكثر صعوبة بكثير خلال رئاسة ترامب. ومن بين الاحتمالات الواردة أن تترك أوكرانيا غير مجهزة بصورة كافية وغير قادرة على إحراز تقدم، ولكن ليست ضعيفة بما يكفي للاستسلام، مما يؤدي إلى تقدم روسي بطيء. والأسوأ من ذلك، إذا قرر ترامب التحول بصورة جذرية بعيداً من أوكرانيا نحو روسيا، فقد تتوسع الحرب إلى ساحات أخرى في أوروبا. وقد يقرر بوتين أن يستجيب للدعوة التي وجهها ترامب إلى روسيا لفعل "ما يحلو لها" تجاه أعضاء حلف شمال الأطلسي الذين لا يسددون ما يجب عليهم من متطلبات الإنفاق الدفاعي، مفسراً كلمات ترامب كإشارة إلى أن إدارته ستتجاهل أي اعتداء روسي إضافي ضد أوروبا.
في هذا السيناريو، سيعتمد مصير كييف أكثر من أي وقت مضى على شركائها الأوروبيين. فبعد فقدان الحماية الأميركية، قد يقرر القادة الأوروبيون توسيع دعمهم المادي ونشر قوات في أوكرانيا، معولين على أن القتال ضد روسيا على الأراضي الأوكرانية سيكون أفضل من القتال في بولندا أو رومانيا أو دول البلطيق. وقد يتوقعون أن تؤدي هذه الخطوة إلى رد فعل روسي. ولكن في نظر القادة الأوروبيين، قد يكون غياب الولايات المتحدة على أي حال بمثابة دعوة لمزيد من العدوان الروسي من خلال تقويض الدفاع الجماعي لحلف "الناتو". في العام 2024، تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون علناً عن احتمال عمل قوات أوروبية في أوكرانيا، مما يدل على أن بعض القادة الأوروبيين يفكرون بالفعل في هذا الاتجاه. لكن ما إذا كانت الدول الأوروبية وحدها تستطيع كبح جماح روسيا هو سؤال آخر. قد يرى بوتين فترة غياب الولايات المتحدة كفرصة لتفكيك تحالف الناتو إلى الأبد.
بينما تضع كييف خططاً مع شركائها الأوروبيين، ستحاول صياغة رسالتها بطريقة تتوافق مع مصالحهم واهتماماتهم من خلال تصوير انتصار أوكرانيا على أنه أضمن طريقة لتحقيق سلام دائم في القارة. لكن كييف تحتاج أيضاً إلى خطة لإدارة التداعيات إذا أصبحت الجهود المبذولة لمساعدة أوكرانيا مصدراً للانقسام بين بروكسل وواشنطن في ظل إدارة ترامب. يجب على صناع السياسات الأوكرانيين أن يبدأوا ببناء علاقات ثنائية مع أعضاء الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، بهدف إنشاء تحالف من الشركاء الراغبين في تقديم الدعم بغض النظر عن موقف الولايات المتحدة.
المرحلة المقبلة
إن انتظار نتائج الانتخابات الأميركية ليس خياراً مطروحاً. لكي تحظى أوكرانيا بأي فرصة لشن هجوم في العام 2025، يجب على الولايات المتحدة وشركاء كييف الآخرين البدء في تنفيذ استراتيجية جديدة على الفور. ويمكن أن تسهم زيادة توفير الموارد اللازمة والتدريب في التخفيف من وطأة فوز ترامب، من خلال منح "الناتو" الوقت للتكيف. وقد بدأ الحلف بالفعل في اتخاذ بعض الخطوات استعداداً لكارثة محتملة، بما في ذلك الإعلان خلال الصيف عن قيادة عسكرية جديدة في ألمانيا تشرف على توريد المعدات والتدريب لأوكرانيا، ويمكن أن تستمر في العمل في حال انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي تحت إدارة ترامب.
وحتى لو فاز ترامب وأوقف الدعم الأميركي قبل أن يبدأ الهجوم، فإن استمرار تطوير القاعدة الصناعية الأوكرانية ومرافق إنتاج الطائرات المسيرة، وتحسين قدرات الصيانة للأسلحة والمعدات التي يوفرها الغرب، وتدريب القوات الأوكرانية وتجهيزها لتنفيذ حرب فعالة بالأسلحة المشتركة على مدى الأشهر المقبلة، سيكون من شأنه أن يساعد أوكرانيا في تقويض الاستراتيجية العسكرية الروسية. والواقع أن الدول الأعضاء الأخرى في حلف شمال الأطلسي قادرة على دعم أوكرانيا لسنوات عدة، وتمتلك معاً القوة الاقتصادية للتفوق على الإنتاج الدفاعي الروسي، حتى لو لم تكن تمتلك الإرادة بعد. ما يزال يتعين على كييف شن هجوم متواضع في 2025، باستخدام مخزون أصغر من المعدات الأوروبية والاستفادة من المواد المنتجة محلياً قدر الإمكان. وفي سبيل منع الصراع من الانتشار إلى ما هو أبعد من مسرحه الحالي، من المحتمل أن تحتاج أوروبا إلى إرسال قوات إلى أوكرانيا من أجل إبقاء الجنود الروس مشغولين في الجزء الشرقي من البلاد. وستحتاج كييف وشركاؤها الأوروبيون إلى تنسيق جهود أوسع لردع روسيا التي أصبحت أكثر جرأة.
في حالة فوز ترامب بولاية ثانية وتحول الولايات المتحدة إلى الانعزالية، فإن الخطوات التي تتخذها كييف الآن للاستعداد لهجوم صيفي يمكن على الأقل أن تضع الجيش الأوكراني في موقع يمكنه من الحفاظ على دفاعاته والاستمرار في استنزاف روسيا على مدار العام المقبل. ولكن إذا فازت هاريس واستمرت في تقديم الدعم الأميركي، أو حتى وسعته، يمكن لأوكرانيا أن تسعى إلى تحقيق مكاسب عسكرية كبيرة بحلول أواخر العام 2025.
إن الاستعدادات التي يجب على كييف وشركائها القيام بها على مدى الأشهر القليلة المقبلة واضحة. وفي نهاية المطاف، سيكون قرار الناخبين الأميركيين في تشرين الثاني (نوفمبر) هو الذي سيحدد ما إذا كانت المرحلة التالية من الحملة العسكرية الأوكرانية ستؤدي إلى موقف تفاوضي قوي مع بوتين، أو حرب عالقة في استنزاف طاحن، أو حتى تصعيد خطر.

*ألكسندر فيندمان: مقدم متقاعد في الجيش الأميركي، وهو مدير "معهد القيادة الأميركية المستنيرة" في مؤسسة "فيت فويس" من العام 2018 إلى العام 2020، شغل منصب مدير الشؤون الأوروبية في مجلس الأمن القومي. الترجمة لصحيفة "إندبندنت".

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