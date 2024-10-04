لأول مرة منذ بداية الحرب.. جيش الاحتلال يستهدف طرابلس شمال لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت صحيفة "يديعوت
أحرونوت" العبرية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مدينة طرابلس، شمال لبنان،
والتي تعد ثاني أكبر مدينة في البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب.
وأضافت أنه بحسب
الوثائق التي تم توزيعها من مكان الحادث، فإن هذا إجراء مضاد مستهدف، وأن التفاصيل
قيد المراجعة.
وأفادت قناة
"الجديد" اللبنانية من جهتها، بأن "مسيّرة إسرائيلية استهدفت شقة
سكنية في محيط مسجد خليل الرحمن بمخيم البداوي في طرابلس".
وشنّ جيش الاحتلال
الإسرائيلي غارات جديدة على ضاحية بيروت، ومواقع في جنوب لبنان، وذلك بعد وقت قصير
على تحذير وجهه لسكان مناطق في الضاحية ليلة الجمعة/ السبت.
وذكرت وسائل إعلام
لبنانية أن الغارة استهدفت حي الأبيض في ضاحية بيروت، بينما شهدت بلدات الشهابية
والطيبة وبرعشيت كفردودنين جنوبي لبنان غارات جوية إسرائيلية.
وكان جيش الاحتلال
الإسرائيلي وجّه "إنذاراً عاجلاً" جديداً إلى سكان الضاحية الجنوبية
وتحديداً الموجودين في مبنى حدده في خارطة أرفقها المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي
أدري مع تدوينة نشرها عبر حسابه في "إكس".
وأوضح أنه يقع في حي
برج البراجنة.
وأضاف: "أنتم
موجودون قرب منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى
الزمني القريب"، وطالب بإخلاء المبنى والمباني المجاورة "فوراً"
والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.
يذكر أن جيش الاحتلال
الإسرائيلي سرعان ما يبدأ في قصف المواقع التي يحذر سكانها وبعد زمن قصير من
إخطارهم.
وأعلن حزب الله
اللبناني مساء الجمعة تنفيذه 23 عملية نوعية استهدفت جيش الاحتلال الإسرائيلي
وتمركزاته؛ بما فيها اشتباكات باتجاه مارون الراس، مؤكدا إيقاع قتلى وجرحى في صفوف
جيش الاحتلال.
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