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واشنطن تتعهد بتقديم 157 مليون دولار للمتضررين في لبنان

10/4/2024 11:30:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إنسانية جديدة تقدر بنحو 157 مليون دولار لدعم السكان المتضررين من الصراع في لبنان والمنطقة.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي: "سيُلبي هذا التمويل الاحتياجات الجديدة والحالية للنازحين داخليًا واللاجئين داخل لبنان والمجتمعات التي تستضيفهم، كما ستدعم المساعدات أولئك الذين يفرون إلى سوريا المجاورة".

جاء ذلك بعد أن وصفت الأمم المتحدة عدد الشهداء المدنيين في لبنان جراء الحملة الإسرائيلية على حزب الله بأنه "غير مقبول نهائيًا".

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، للصحفيين يوم الجمعة: "يجب على جميع الأطراف بذل كل ما في وسعهم في جميع الأوقات لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وضمان عدم تعرض المدنيين للأذى على الإطلاق".

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