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حزب الله: أوقعنا قتلى بإسرائيلين حاولوا التقدم بالعديسة

10/4/2024 11:30:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال حزب الله إن مقاتليه أوقعوا قتلى وجرحى في قوة مشاة إسرائيلية لدى محاولتها التقدم باتجاه محيط بلدية العديسة، جنوب لبنان.
وأشار الحزب إلى أن الاشتباكات مع القوة الإسرائيلية ما تزال مستمرة.

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