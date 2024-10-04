حزب الله: أوقعنا قتلى بإسرائيلين حاولوا التقدم بالعديسة

حزب الله: أوقعنا قتلى بإسرائيلين حاولوا التقدم بالعديسة
التاريخ
10/4/2024 11:30:36 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال حزب الله إن
مقاتليه أوقعوا قتلى وجرحى في قوة مشاة إسرائيلية لدى محاولتها التقدم باتجاه محيط
بلدية العديسة، جنوب لبنان.
وأشار الحزب إلى أن
الاشتباكات مع القوة الإسرائيلية ما تزال مستمرة.
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