ترامب: اضربوا النووي أولا واهتموا بالباقي لاحقا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الرئيس الأميركي
السابق دونالد ترامب إن على "إسرائيل" "ضرب" المنشآت النووية
الإيرانية.
وفي حديثه في ولاية
كارولاينا الشمالية، أشار المرشح الجمهوري للبيت الأبيض إلى سؤال طُرح على الرئيس
جو بايدن في منتصف الأسبوع حول إمكانية استهداف "إسرائيل" منشآت نووية
إيرانية.
وأضاف ترامب:
"لقد طرحوا عليه هذا السؤال، وكان ينبغي أن تكون الإجابة (اضربوا النووي أولا
واهتموا بالباقي لاحقا)".
وكان الرئيس الأميركي جو
بايدن قال إن الولايات المتحدة لن تدعم استهداف "إسرائيل" للبرنامج
النووي الإيراني.
وأضاف بايدن في مؤتمر
صحفي يوم الجمعة: "لو كنت مكانهم، لكنت فكرت في بدائل أخرى".
وأقرت حكومة الاحتلال
الإسرائيلي خطتها للرد على إيران بعد هجوم واسع شنته طهران على "إسرائيل"
الثلاثاء الماضي، انتقاما لاغتيال زعيمي حماس وحزب الله إسماعيل هنية وحسن نصر
الله وقادة في الحرس الثوري.
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