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ترامب: اضربوا النووي أولا واهتموا بالباقي لاحقا

10/4/2024 11:30:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إن على "إسرائيل" "ضرب" المنشآت النووية الإيرانية.
وفي حديثه في ولاية كارولاينا الشمالية، أشار المرشح الجمهوري للبيت الأبيض إلى سؤال طُرح على الرئيس جو بايدن في منتصف الأسبوع حول إمكانية استهداف "إسرائيل" منشآت نووية إيرانية.

وأضاف ترامب: "لقد طرحوا عليه هذا السؤال، وكان ينبغي أن تكون الإجابة (اضربوا النووي أولا واهتموا بالباقي لاحقا)".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال إن الولايات المتحدة لن تدعم استهداف "إسرائيل" للبرنامج النووي الإيراني.

وأضاف بايدن في مؤتمر صحفي يوم الجمعة: "لو كنت مكانهم، لكنت فكرت في بدائل أخرى".

وأقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي خطتها للرد على إيران بعد هجوم واسع شنته طهران على "إسرائيل" الثلاثاء الماضي، انتقاما لاغتيال زعيمي حماس وحزب الله إسماعيل هنية وحسن نصر الله وقادة في الحرس الثوري.

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