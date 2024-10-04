انفجارات في محيط مطار تدمر العسكري

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت مصادر محلية لموقع
"الجزيرة نت"، بسماع دوي انفجارات فجر اليوم السبت، في محيط مطار تدمر
العسكري بريف حمص الشرقي، وسط سوريا.
وكانت غارات إسرائيلية
استهدفت الثلاثاء الماضي، مطار الثعلة العسكري في محافظة السويداء، جنوب البلاد،
إضافة إلى استهداف أنظمة رادار في محافظة درعا، قرب الحدود الأردنية.
كما استهدف هجوم آخر
في اليوم ذاته مواقع عدة في دمشق، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين، حسب
تقارير رسمية سورية.
وفجر أمس الجمعة، ضربت
غارات إسرائيلية محيط معبر المصنع اللبناني الحدودي مع سوريا، ما أدى إلى قطع
الطريق الدولي بين البلدين.
وكثّف الاحتلال
الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة وتيرة استهدافه نقاطا قرب المعابر الحدودية التي
تربط سوريا بلبنان، والتي عبر من خلالها عشرات الآلاف هربا من الغارات الإسرائيلية
الكثيفة على لبنان.
ومنذ أسبوع، يتعرض
لبنان لعدوان إسرائيلي واسع شمل مناطق مختلفة في البلاد، وتسبب في سقوط مئات الشهداء
وآلاف الجرحى، بالإضافة إلى دمار كبير في المباني والبنية التحية، وبخاصة في
الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
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