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انفجارات في محيط مطار تدمر العسكري

10/4/2024 11:30:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت مصادر محلية لموقع "الجزيرة نت"، بسماع دوي انفجارات فجر اليوم السبت، في محيط مطار تدمر العسكري بريف حمص الشرقي، وسط سوريا.
وكانت غارات إسرائيلية استهدفت الثلاثاء الماضي، مطار الثعلة العسكري في محافظة السويداء، جنوب البلاد، إضافة إلى استهداف أنظمة رادار في محافظة درعا، قرب الحدود الأردنية.

كما استهدف هجوم آخر في اليوم ذاته مواقع عدة في دمشق، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين، حسب تقارير رسمية سورية.

وفجر أمس الجمعة، ضربت غارات إسرائيلية محيط معبر المصنع اللبناني الحدودي مع سوريا، ما أدى إلى قطع الطريق الدولي بين البلدين.

وكثّف الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة وتيرة استهدافه نقاطا قرب المعابر الحدودية التي تربط سوريا بلبنان، والتي عبر من خلالها عشرات الآلاف هربا من الغارات الإسرائيلية الكثيفة على لبنان.

ومنذ أسبوع، يتعرض لبنان لعدوان إسرائيلي واسع شمل مناطق مختلفة في البلاد، وتسبب في سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى، بالإضافة إلى دمار كبير في المباني والبنية التحية، وبخاصة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

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