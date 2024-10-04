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مسؤول أميركي يكشف الموعد المحتمل للرد الإسرائيلي على هجوم إيران

10/4/2024 11:30:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حذر مسؤول أميركي كبير- اليوم السبت- من "انزلاق المنطقة نحو الهاوية"، مؤكدا أنه لا ضمانات بأن "إسرائيل" لن تستهدف منشآت إيران النووية في ردها المحتمل على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران ضدها الثلاثاء الماضي.
وقال مسؤول أميركي كبير في تصريحات صحفية، إن الوضع حاليا في المنطقة على حافة الهاوية رغم نجاح واشنطن في منع تحول الصراع إلى حرب أوسع، معبرا عن أمله في رؤية "بعض الحكمة"، لكنه أكد أنه "لا ضمانات على أن إسرائيل لن تستهدف منشآت إيران النووية".

وبشأن الموعد المحتمل للرد الإسرائيلي على إيران، قال المسؤول إنه "إذا كان هناك رد إسرائيلي فأتوقع أن يكون قبل السابع أكتوبر/ تشرين من الأول أو بعده"، لكنه استدرك بالقول إنه يصعب حقا معرفة إذا ما كانت "إسرائيل" ستستغل ذكرى هجوم السابع أكتوبر/ تشرين من الأول للرد على إيران.

وبحسب موقع "الجزيرة نت"، قال مسؤول رفيع بالخارجية الأميركية في تصريحات صحفية، إن "إسرائيل" لم تقدم ضمانات بأن استهداف منشآت إيران النووية ليس مطروحا ضمن خياراتها في الرد المحتمل على طهران.


"تفعل الكثير"
وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن- أمس الجمعة- أن إدارته "تفعل الكثير" من أجل منع نشوب حرب في المنطقة، وأن أفضل ما يمكن القيام به حاليا هو محاولة حشد بقية العالم والحلفاء لإخماد هذه الأزمة، وفق تعبيره.

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توعد إيران بالرد على هجومها الصاروخي على بلاده، مؤكدا أن طهران "ارتكبت خطأ كبيرا وستدفع ثمنه".

في المقابل، قالت إيران إن هجومها الصاروخي جاء بعد شهرين تقريبا من ضبط النفس بهدف توفير الإمكانية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، محذرة الاحتلال من مغبة الرد وتوعدته بـ"رد قاس".

ونفذ الحرس الثوري الإيراني في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الحالي هجوما صاروخيا غير مسبوق على الاحتلال بإطلاق أكثر من 200 صاروخ باليستي على مواقع عسكرية وحيوية في الداخل الفلسطيني.

وجاء الهجوم ردا على اغتيال الاحتلال الإسرائيلي رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران نهاية تموز/ يوليو الماضي والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله والقائد في الحرس الثوري عباس نيلفروشان بالضاحية الجنوبية لبيروت في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، وفق بيان للحرس الثوري الإيراني.

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