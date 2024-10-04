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متحف الأمن العام.. إرث تاريخي يدفع إلى تعزيز السياحة في العقبة

10/4/2024 11:28:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة العقبة - أضاف متحف الأمن العام الذي افتتح منتصف العام الحالي، قيمة سياحية جديدة صيفا وشتاء، إلى باقة المواقع السياحية والتراثية التي تمتاز بها مدينة العقبة، إلى جانب كونه نافذة فريدة على تاريخ ومسيرة الأمن العام المتجددة في المملكة.
ويجسد متحف الأمن العام، جهود المملكة في توثيق وحفظ تاريخها الأمني، مع استمرار تطور المعروضات والأنشطة المختلفة ليقدم نظرة شاملة على تاريخ جهاز الأمن العام الأردني وتطوره على مر العقود، من خلال وثائق وصور تاريخية وموجودات تشير إلى مراحل زمنية مرت بها المديرية منذ العام 1921 ولغاية اليوم.
ويمثل وجود المتحف في العقبة بتصميمه الفريد ومقتنياته، مرفقا وإرثا تاريخيا مهما، ولوحة سياحية تستقطب الزوار والسياح من مختلف أنحاء العالم، ليكون نافذة مفتوحة على تاريخ جهاز الأمن العام الأردني وتطوره على مر العقود، ونقطة مضيئة في مسيرة التطور الأمني في الأردن ووجهة جذب سياحية مثالية للعائلات والطلاب والباحثين.
يقول المواطن الزائر إلى المتحف محمود القرالة، "إن المتحف أضاف واجهة سياحية جديدة للقادمين إلى العقبة، خصوصا من أبناء المحافظات، للتعرف على مسيرة الأمن العام في المملكة منذ بداية نشأتها والمراحل التي مرت بها إلى وقتنا الحاضر"، مؤكدا أن ما شاهده يبعث في النفس الفخر بما وصل إليه الجهاز العريق الذي تأسس قبل 100 عام.
ويشير المواطن عبد الله الرفوع، إلى أن "تنوع المعروضات في المتحف له دلالة كبيرة على المسيرة المميزة للأمن العام"، مؤكدا أنه شاهد الوثائق التاريخية والصور الفوتوغرافية والأزياء الرسمية القديمة والمعدات والأسلحة التي كانت تستخدم في الماضي، وكل قطعة معروضة تروي قصة فريدة، وتعكس جزءا من تاريخ الأمن العام في الأردن، بالإضافة إلى أقسام تفاعلية تستخدم التكنولوجيا الحديثة لتوفير تجربة تعليمية وترفيهية للزوار، وكذلك الاستماع إلى تسجيلات صوتية لأحداث مهمة، ومشاهدة أفلام وثائقية تعرض تطور أساليب العمل الأمني، وحتى تجربة بعض التقنيات الحديثة المستخدمة في التحقيقات الجنائية.
ووفق الكاتب والمحلل الأمني الدكتور بشير الدعجة، فإن "المتحف الجديد ليس مجرد مجموعة من المعروضات؛ بل هو نافذة مفتوحة على تاريخ جهاز الأمن العام الأردني وتطوره على مر العقود، ويعد إضافة قيمة للمدينة والوطن بشكل عام"، مشيرا إلى أن "الأمن العام، منذ تأسيسه، لعب دورا حيويا في الحفاظ على الأمن والاستقرار في الأردن، ومع مرور الزمن، تطورت تقنيات وأساليب عمل هذا الجهاز بما يتماشى مع التحديات المتغيرة".
وأضاف الدعجة "هنا يأتي دور متحف الأمن العام ليبرز هذه التطورات وليقدم للزوار رؤية شاملة عن تاريخ هذا الجهاز المهم. يقع المتحف في منطقة إستراتيجية في مدينة العقبة، مما يجعله سهل الوصول لكل من المواطنين والسياح؛ حيث يتميز تصميمه بالحداثة والابتكار، مع مراعاة عناصر الأصالة والتراث، فعند الدخول إلى المتحف، يشعر الزائر وكأنه يخوض رحلة عبر الزمن، تبدأ من الأيام الأولى لتأسيس جهاز الأمن العام وصولا إلى العصر الحديث".
من جهته، قال الخبير السياحي محمد الحسنات "إن المتحف يعد واجهة سياحية جديدة لزوار العقبة من مختلف أنحاء العالم ويرتبط بجانب الأمن السياحي، وهو مفهوم جديد لتعريف الزائر بتاريخ وعراقة الأمن العام أو الوحدات العسكرية منذ نشأتها ومراحل تطورها، بالإضافة إلى أنه يطيل مدة إقامة السياح في المدينة التي تقع على رأس المثلث الذهبي؛ العقبة والبترا ووادي رم".
وأكد الحسنات "أن متحف الأمن العام يسهم في تعزيز السياحة في مدينة العقبة، فبجانب جمال المدينة الطبيعي وتاريخها الغني، يضيف المتحف بعدا جديدا يجذب الزوار المهتمين بالتاريخ والأمن، ويمكن للمتحف أن يكون وجهة مثالية للعائلات، والطلاب، والباحثين، وحتى للسياح الذين يرغبون في معرفة المزيد عن الأردن وأجهزته الأمنية".
وأقيم المتحف ضمن مبنى تاريخي لمديرية الأمن العام بدأ استخدامه في ثلاثينيات القرن العشرين كمركز أمني عُرف بمركز شرطة العقبة الشمالي، حيث تحول في تسعينيات القرن العشرين إلى مركز إصلاح وتأهيل حتى العام 2002، إذ خرج عن الخدمة منذ ذلك الوقت إلى أن قررت مديرية الأمن العام الاستفادة منه كمتحف يروي تاريخ الأمن العام الذي امتد لأكثر من مائة عام.
وأكد مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، أن المتحف يربط الإرث الأردني وتاريخ الأمن العام العريق بالجانب السياحي، ويوثق المتحف تاريخ الأمن العام الأردني ونشأته وتطوره في ظل الهاشميين، من خلال وثائق وصور تاريخية وموجودات تشير إلى مراحل وأوقات زمنية مرت بها مديرية الأمن منذ العام 1921 ولغاية اليوم، مشيرا إلى أن المتحف يمثل موروثا وطنيا لكل الأردنيين ولمؤسسات الوطن كافة، ويحاكي رعاية الهاشميين للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، والعلاقة التي جمعت هذه الأجهزة والمؤسسات مع الإنسان الأردني والمجتمع في ظل الهاشميين.
وشدد المعايطة، على رمزية وجود المتحف في مدينة العقبة التي استقبلت طلائع الثورة العربية الكبرى بما حملته من آمال وقيم، والتاريخ العسكري للمدينة والإقليم، وما وصلت إليه اليوم كبوابة اقتصادية وواجهة سياحية للمملكة.
وأكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز، إضافة المتحف على خريطة مواقع مثلث النهضة (العقبة، وادي رم، وقصر الملك المؤسس في معان)، ما يسهم في إغناء التجربة السياحية والثقافية للمكان ويعكس هوية الدولة الأردنية وتاريخها، لافتا إلى "أهمية إبراز الأبعاد التاريخية بشراكة مع المؤسسات الوطنية العسكرية والأمنية التي نفخر بتاريخها وعراقتها، ونعتز بما وصلت إليه اليوم من سمعة محلية ودولية بفضل الرعاية الهاشمية الحكيمة".
يشار إلى أن المتحف يفتح أبوابه لاستقبال الزوار كل يوم من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساءً طيلة أيام الأسبوع، باستثناء يوم الثلاثاء.

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