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جرش.. تجار السوق الحرفي والأدلاء السياحيون أمام أزمة متفاقمة

10/4/2024 11:28:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات جرش - تسببت حالة الركود غير المسبوقة في الحركة السياحية في جرش، بإغلاق عدد من محال السوق الحرفي داخل الموقع الأثري، وقيام التجار بالاستغناء عن عمالتهم، واللجوء إلى العروض والتخفيضات لضمان بيع بضائع يوميا، حيث لا يتجاوز عدد الزوار اليومي للسوق الحرفي 10 زوار في أحسن الظروف.
ويتقاسم الأدلاء السياحيون مع التجار، الهم تجاه حالة الركود غير المسبوقة في الحركة السياحية بسبب الأحداث التي تمر بها المنطقة، لا سيما العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وكذلك لبنان، حتى تحول عدد من هؤلاء إلى ملاحقين قانونيا بسبب تراكم الديون وأقساط القروض، فضلا عن التزامات شهرية أخرى، إثر توقف مصادر دخلهم وعجزهم عن إيفاء هذه المتطلبات وعدم قدرتهم على العمل في مهن أخرى.
ويطالب تجار السوق الحرفي، وعددهم لا يقل عن 47 تاجرا والحاصلين على قروض من وزارة السياحة بدون فوائد، بتحسين أوضاعهم وتخفيف جزء من الخسائر المادية التي لحقت بهم عبر جدولة القروض وتأجيل السداد لمدة أطول، وتأجيل تسديد أجور محالهم والتراخيص والضرائب وغيرها من المستحقات المالية التي يتحملها التجار شهريا حتى يتمكنوا من تصويب أوضاعهم والتعافي من آثار الأوضاع التي تمر بها المنطقة، وتنعكس بشكل مباشر على الحركة السياحية، مشيرين إلى أنه "حتى الآن، لا يعرف متى ستنتهي هذه الظروف وتعود الحركة السياحية إلى المنطقة، وهذا يحتاج إلى شهور من التعافي كما حدث خلال جائحة كورونا".
ووفق التاجر مروان أبو العدس، "فإن هذه السنة من أسوأ المواسم التي مرت بها الحركة السياحية والعاملون فيها بمحافظة جرش، مما اضطر العديد منهم إلى فتح محالهم ساعة واحدة في اليوم وإغلاقها باقي اليوم لعدم وجود أي زوار داخل الموقع الأثري، والاستغناء عن عمالتهم وعمل عروض وتخفيضات كبيرة"، مشيرا في الوقت ذاته إلى "أن هذه الإجراءات غير مجدية أصلا لعدم وجود زوار، مما أدى إلى تراكم الأجور والفواتير والضرائب عليهم، وعجزهم عن ترخيص المحال أو دفع مستحقات الضمان الاجتماعي".
أما التاجر فيصل العياصرة، فأكد من جهته، "أن جميع تجار السوق الحرفي والأدلاء السياحيين متضررون من الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة وتوقف الحركة السياحية بشكل كلي، حيث إن معدل البيع اليومي في السوق يكاد يكون صفرا يوميا، مما أدى إلى تراكم الديون والالتزامات المالية على التجار، إضافة إلى الأجور والفواتير والتراخيص، والحركة السياحية معدومة".
وأضاف، "إن مطلب التجار والأدلاء السياحيين هو تخفيض قيمة الأقساط الشهرية المترتبة عليهم، وتشجيع السياحة الداخلية من خلال برامج سياحية تشجيعية تنشط حركة البيع في السوق الحرفي".
وأشار العياصرة، إلى "أن تجار السوق الحرفي، وعددهم 47 تاجرا، والأدلاء السياحيين وأغلب المنشآت العاملة في قطاع السياحة هم الأكثر تضررا من الحرب على غزة ولبنان والأوضاع السياسية غير المستقرة التي تأخذ منحى التصعيد، ومن المتوقع أن تغلق منشآتهم لعدة أشهر بسبب توقف الحركة السياحية بشكل كامل، وربما يستمر هذا التوقف لسنوات، حيث تشهد الحركة السياحية تراجعا".
بدوره، قال التاجر أيمن مسامح، "إن التجار تحولوا إلى متعثرين ماديا وغير قادرين على إيفاء متطلباتهم وأثمان بضائعهم، لا سيما أن هذه الفترة تشهد تراجعا في السياحة الداخلية والخارجية، بسبب الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة وسيطرتها على المشهد العام داخل وخارج المملكة".
ويرى مسامح، "أن تخفيض قيمة أقساط القروض يساهم في دعم التجار والأدلاء السياحيين، ويتيح لهم فرصة التخفيف من الأضرار الكبيرة التي يعانون منها جراء الحرب على غزة، والتي ما يزال غير معروف متى ستنتهي".
إلى ذلك، قال الدليل السياحي حسن عتمة، "إن الأدلاء السياحيين وتجار السوق الحرفي في جرش، هم من أكثر المتضررين من الحرب على غزة نظرا لاعتمادهم على السياحة الخارجية في عملهم وتوقف الحركة السياحية بشكل كامل، وعددهم لا يقل عن 150 تاجرا ودليلا في جرش، وقد تحولوا حاليا إلى ملاحقين قانونيا بسبب الديون والالتزامات المالية التي يعانون منها وأقساط القروض التي تراكمت عليهم بسبب القروض التي حصلوا عليها أثناء جائحة كورونا، وأصبحوا غير قادرين على سدادها حاليا".
وأضاف، "إن الأدلاء السياحيين يتواجدون يوميا داخل الموقع الأثري ويعملون من ساعة إلى ساعتين أسبوعيا بمبلغ لا يتجاوز 30 دينارا أسبوعيا، في وقت يُعتبر حاليا ذروة الموسم السياحي في جرش في السنوات الماضية، حيث كان كل دليل سياحي يعمل ساعات عمل متكاملة، إلا أن الظروف السياسية أوقفت الحركة السياحية وتوقف عمل الأدلاء السياحيين الذين يعتمدون على السياحة الخارجية في عملهم، وعدد الزوار الأجانب يوميا لا يتجاوز العشرات، ويتم توزيعهم على عشرات الأدلاء السياحيين، حيث يعمل كل دليل بضع ساعات فقط خلال أسبوع".
وأشار عتمة، إلى "أن الجهات المعنية من سياحة وآثار أو جمعيات لم تتواصل معهم نهائيا، ولم يتخذ أي إجراء لمساعدتهم في تجاوز هذه الأزمة، وهم الفئة الأكثر تضررا من الأحداث السياسية التي تمر بها المنطقة، ولا يُعرف موعد انتهاء هذه الظروف، كما تحتاج السياحة إلى أشهر طويلة حتى تتعافى من هذه الأزمة، ومن يدفع الثمن في هذا الركود السياحي هم الأدلاء السياحيون وتجار السوق الحرفي لعدم توفر أي مهن أو مشاريع بديلة توفر مصادر رزق لهم".
إلى ذلك، قال الدليل السياحي وعضو مجلس المحافظة ورئيس لجنة الاستثمار الدكتور يوسف زريقات، "إن وضع السوق الحرفي حاليا سيئ للغاية، لا سيما أنهم يعتمدون على الحركة السياحية الخارجية في حركة البيع والشراء، والسياحة متوقفة نهائيا بسبب الظروف السياسية في المنطقة، خصوصا أن قطاع السياحة هو القطاع الأول الذي يتضرر بالأحداث السياسية كما حصل خلال جائحة كورونا، وهم بأمس الحاجة إلى الدعم الفني والمادي واللوجستي حاليًا حتى يحافظوا على مهنهم التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، فهذه المهن قديمة وتراثية وشعبية، وهي بصمة في جرش وداخل الموقع الأثري، ويجب الحفاظ عليها وحمايتها من الظروف التي تنعكس سلبًا عليها بين الحين والآخر".
ويرى زريقات، "أن تأجيل تسديد القروض يساهم في دعم الأدلاء السياحيين والتجار، وتمكينهم من إيفاء المتطلبات الشهرية المترتبة عليهم وتعويضهم عن جزء من الضرر الذي لحق بهم، فهم بأمس الحاجة حاليا إلى الدعم المادي كونهم أرباب أسر وعوائل يعتمدون على السياحة في توفير مصادر رزقهم".
وأشار، إلى "أن العاملين في القطاع السياحي من تجار السوق الحرفي والأدلاء السياحيين هم الفئات الأكثر تضررا من الأحداث السياسية، جراء توقف كامل للسياحة الداخلية والخارجية، ويجب على كافة الجهات المعنية مساعدة العاملين في السياحة لتجاوز هذه الظروف وآثارها، خصوصا في هذه الفترة التي تشهد حالة ركود في السياحة".

MENAFN04102024000072011014ID1108748491

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