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إصابتان بحريق في مخيم الزعتري

10/4/2024 11:28:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفاد الناطق الرسمي باسم مديرية الأمن العام بإصابة شخصين إثر حريق اندلع مساء الجمعة، في أربعة كرافانات داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين في محافظة المفرق.
وأكدت كوادر الدفاع المدني تمكنها من السيطرة على الحريق بسرعة، ونقل المصابين إلى مستشفى العون لتلقي العلاج، علما أن حالتهما العامة مستقرة.

وأضاف الناطق الإعلامي أن الجهات المعنية بدأت التحقيق في ملابسات الحادث لمعرفة الأسباب وراء نشوب الحريق.

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