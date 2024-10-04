إصابتان بحريق في مخيم الزعتري

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفاد الناطق الرسمي باسم مديرية الأمن العام بإصابة
شخصين إثر حريق اندلع مساء الجمعة، في أربعة كرافانات داخل مخيم الزعتري للاجئين
السوريين في محافظة المفرق.
وأكدت كوادر الدفاع المدني تمكنها من السيطرة
على الحريق بسرعة، ونقل المصابين إلى مستشفى
العون لتلقي العلاج، علما أن حالتهما
العامة مستقرة.
وأضاف الناطق الإعلامي أن الجهات المعنية بدأت التحقيق
في ملابسات الحادث لمعرفة الأسباب وراء نشوب الحريق.
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