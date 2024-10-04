فئران تلتهم رضيعاً حياً.. والمحكمة تعاقب والده

MENAFN - Khaberni) خبرني - تم العثور على طفل أمريكي في عمر 6 شهور، في سريره مغطى بالدماء، بأكثر من 50 عضة فأر في جسده ووجهه وأطرافه - مع قضم أصابعه الصغيرة حتى العظم - عندما استجابت شرطة إيفانسفيل لما وصف باتصال من "بيت الرعب" في 13 سبتمبر (أيلول) 2023.

ووفقًا لمكتب المدعي العام لمقاطعة فاندربيرج، قال المدعون إن الطفل كاد أن يموت بسبب فقدان الدم، وهو الآن مشوه بشكل دائم، وفق "نيويورك تايمز".

وحُكم على الأب ديفيد شونابوم، 32 عامًا، يوم الأربعاءـ بالسجن لمدة 16 عامًا، في أقصى عقوبة في نطاق ما فعل، بعد أن أدانته هيئة محلفين الشهر الماضي بثلاث جرائم جنائية تتعلق بإهمال أطفاله وتعريضهم للخطر، حسبما ذكرت قناة فوكس 59.

قالت المدعية العامة ديانا مويرز في بيان صحفي: "هذه القضية مروعة، وسنعيش مع صور هذا الطفل إلى الأبد، لقد عاش الصغير في منزل مرعب تمامًا مع أشقائه وكلب أليف".

وكان تفشي الفئران قيد التحقيق من قبل إدارة خدمات الطفل في إنديانا.

واعتقلت الشرطة شونابوم وزوجته أنجيل رينيه شونابوم، 29 عامًا، وشقيقتها ديلانيا ثورمان، بعد أن اتصل الأب برقم 911 للإبلاغ عن أن ابنه الرضيع مغطى بالدماء ومصاب بجروح خطيرة من قبل الفئران داخل مسكنهم.

وتم نقل الطفل المنكوب جواً إلى مستشفى في إنديانابوليس حيث تم علاجه ونقل دم له، بعد أن انخفضت درجة حرارة جسمه إلى 93.5 درجة، وفقًا لسجلات الشرطة، قالت السلطات إن الطفل عانى من أشد الإصابات، منها صدمة في يده اليمنى - حيث فقد كل إصبع وإبهام لحمًا، مما أدى إلى كشف العظام في جميع أطراف الأصابع الخمسة.



وقال ممثلو الادعاء إن منزل الأسرة الواقع في ساوث لينوود أفينيو، حيث يعيش أيضًا أشقاء الصبي الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 6 سنوات وأبناء عمومته الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و 5 سنوات، كان في حالة يرثى لها، ومليئًا بالفئران ومليئًا بالفوضى والقمامة والحشرات وبراز الفئران.

لكن هجمة الفئران على الطفل لم تكن المرة الأولى التي تستهدف فيها الحشرات الأطفال في المنزل، إذ ممثلو الادعاء إن ثلاثة أطفال في المنزل تعرضوا للعض من قبل الفئران أثناء نومهم، وأضافوا أن إدارة خدمات الطفل في إنديانا قدمت المساعدة للمنزل لمعالجة مخاوف السلامة قبل هجمة الفئران المروعة على الطفل.

وقال ممثلو الادعاء إن والد الطفل فشل في معالجة القضايا التي كانت ستوفر للأطفال بيئة آمنة للعيش فيها.

وقالت مويرز: "إنه لأمر صادم تمامًا للضمير أن يعيش أي شخص في هذه الظروف، ناهيك عن السماح لأطفاله وطفله وحيواناته بالعيش وسط القذارة المطلقة عندما لا يستطيعون مساعدة أنفسهم، من غير المتصور أيضًا كيف كان الفأر قادرًا على إلحاق مثل هذا الضرر بهذا الرضيع قبل أن يطلب والده المساعدة".

وأقرت والدة الطفل بالذنب الأسبوع الماضي بتهمة الإهمال الجنائي، وسيتم الحكم عليها في 24 أكتوبر (تشرين الأول)، حسبما ذكرت قناة فوكس 59، فيمل على ثورمان بالسجن لمدة عامين تحت المراقبة في أبريل (نيسان).



