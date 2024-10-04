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إعادة نظر

10/4/2024 8:09:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حرصت‭ ‬بعض‭ ‬أنديتنا‭ ‬الرياضية‭ ‬الوطنية‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬مركز‭ ‬إعلامي‭ ‬في‭ ‬أنديتها‭ ‬تكون‭ ‬مهمته‭ ‬نشر‭ ‬الأخبار‭ ‬الرسمية‭ ‬وتغطية‭ ‬فعاليات‭ ‬فرق‭ ‬النادي‭ ‬وتنظيم‭ ‬اللقاءات‭ ‬والندوات‭ ‬الرياضية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬الخاصة‭ ‬بالنادي‭.‬

نحن‭ ‬لسنا‭ ‬ضد‭ ‬هذا‭ ‬التوجه‭ ‬التنظيمي‭ ‬في‭ ‬الأندية،‭ ‬بل‭ ‬بالعكس‭ ‬نحن‭ ‬نشد‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المراكز‭ ‬طالما‭ ‬بات‭ ‬الأمر‭ ‬تنظيميا،‭ ‬ويصب‭ ‬في‭ ‬الصالح‭ ‬العام،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬الذي‭ ‬لفت‭ ‬نظرنا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التوجه‭ ‬ربما‭ ‬يشكل‭ ‬ربكة‭ ‬للعمل‭ ‬الإعلامي‭ ‬الرياضي‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬الإعلاميون‭ ‬الرياضيون‭ ‬الرسميون‭ ‬المحسوبون‭ ‬على‭ ‬الصحف‭ ‬الرسمية،‭ ‬وبحسب‭ ‬معرفتنا،‭ ‬أي‭ ‬محرر‭ ‬رياضي‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يتأكد‭ ‬من‭ ‬خبر،‭ ‬أو‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تحليل‭ ‬ورأي‭ ‬فني‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬يتعلق‭ ‬بالفريق‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الجهازين‭ ‬الإداري‭ ‬أو‭ ‬الفني‭ ‬فلابد‭ ‬لهذا‭ ‬المحرر‭ ‬الإعلامي‭ ‬الرياضي‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬ابتداء‭ ‬على‭ ‬الضوء‭ ‬الأخضر‭ ‬والموافقة‭ ‬المبدئية‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الإعلامي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬النادي‭ ‬أو‭ ‬ذاك،‭ ‬وربما‭ ‬يصل‭ ‬الأمر‭ ‬إلى‭ ‬المطالبة‭ ‬بمعرفة‭ ‬ماهية‭ ‬الأسئلة،‭ ‬ولا‭ ‬يتوقف‭ ‬الأمر‭ ‬عند‭ ‬ذلك،‭ ‬بل‭ ‬هذا‭ ‬التوجه‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬سيشكل‭ ‬ضغطا‭ ‬على‭ ‬المتحدثين‭ ‬الذين‭ ‬سيحسبون‭ ‬ألف‭ ‬حساب‭ ‬لأي‭ ‬حرف‭ ‬يتفوهون‭ ‬به‭ - ‬رغم‭ ‬معرفتنا‭ ‬بهم‭ ‬بأنهم‭ ‬متزنون‭ ‬ويعرفون‭ ‬ما‭ ‬يقولون‭- ‬لأنهم‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬دائر‭ ‬محاسبون‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬كلمة‭ ‬تخرج‭ ‬على‭ ‬ألسنتهم،‭ ‬وقبل‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬أخذ‭ ‬الإذن‭ ‬قبل‭ ‬الشروع‭ ‬في‭ ‬الإدلاء‭ ‬بأي‭ ‬تصريح‭.‬

وبناء‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التوجه‭ ‬سيحتاج‭ ‬المحرر‭ ‬الرياضي‭ ‬إلى‭ ‬الاتصال‭ ‬بالقائمين‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الإعلامي‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬كلما‭ ‬احتاج‭ ‬إلى‭ ‬خبر‭ ‬أو‭ ‬تصريح‭ ‬أو‭ ‬تحليل‭ ‬أو‭....‬،‭ ‬بل‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬أسماعنا‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬يريده‭ ‬المحرر‭ ‬الإعلامي‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يأخذه‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الإعلامي‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬قراءة‭ ‬فنية‭ ‬التي‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬صاحبها‭ ‬اختصاصيا‭ ‬فنيا‭ ‬في‭ ‬اللعبة،‭ ‬فهل‭ ‬هذا‭ ‬الشخص‭ ‬سيكون‭ ‬موجودا‭ ‬ضمن‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬الإعلامية؟

نتمنى‭ ‬أن‭ ‬تعيد‭ ‬الأندية‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التوجه،‭ ‬وكما‭ ‬أسلفنا‭ ‬بأننا‭ ‬لسنا‭ ‬ضد‭ ‬وجود‭ ‬المراكز‭ ‬الإعلامية‭ ‬في‭ ‬الأندية،‭ ‬ولكن‭ ‬ما‭ ‬نطلبه‭ ‬منها‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مرنة،‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬عامل‭ ‬الثقة‭ ‬عنوانا‭ ‬يربطها‭ ‬بالإعلام‭ ‬الرياضي‭ ‬الرسمي،‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬من‭ ‬مهمتها‭ ‬تسهيل‭ ‬مأمورية‭ ‬الإعلاميين‭ ‬الرياضيين،‭ ‬حتى‭ ‬يواصل‭ ‬إعلامنا‭ ‬الرياضي‭ ‬دوره،‭ ‬ليحافظ‭ ‬على‭ ‬إرثه‭ ‬الناصع‭ ‬الذي‭ ‬شيده‭ ‬الرعيل‭ ‬الأول‭ ‬والأساتذة‭ ‬الله‭ ‬يرحم‭ ‬الماضين‭ ‬منهم،‭ ‬ويطيل‭ ‬في‭ ‬أعمار‭ ‬الموجودين‭.‬

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