المعلم المدرب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) }





} ‭ ‬فالمهم‭ ‬المدرب‭ ‬في‭ ‬حقل‭ ‬التعليم‭ ‬بالمدارس؛‭ ‬هو‭ ‬كشّاف‭ ‬للموهوبين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الالعاب‭ ‬وصاقلٌ‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬حصص‭ ‬التربية‭ ‬الرياضية؛‭ ‬وتاليّا‭ ‬في‭ ‬الاندية‭ ‬والاتحادات‭ ‬على‭ ‬اختلافها،‭ ‬باعتبار‭ ‬ان‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬المعلمين‭ ‬منخرطون‭ ‬في‭ ‬التدريب‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المسائية؛‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يُشير‭ ‬الى‭ ‬التكامل‭ ‬في‭ ‬الاكتشاف‭ ‬والتدريب‭ ‬بين‭ ‬المدرسة‭ ‬والأندية‭.‬





} ‭ ‬هذا‭ ‬الحال‭ ‬هو‭ ‬امتداد‭ ‬من‭ ‬فترة‭ ‬محمد‭ ‬صالح‭ ‬عبد‭ ‬الرزاق‭ ‬مرورا‭ ‬بجاسم‭ ‬امين‭ ‬وشيخة‭ ‬الجيب‭ ‬و‭ ‬غازي‭ ‬المرزوق؛‭ ‬وعبر‭ ‬المدربين‭ ‬جاسم‭ ‬المعاودة‭ ‬ومحمد‭ ‬عبد‭ ‬الملك‭ ‬وعلي‭ ‬كمنكه‭ ‬وشناف‭ ‬فيصل‭ ‬وسعيد‭ ‬العرادي‭ ‬وكريم‭ ‬الزناتي‭ ‬وعدنان‭ ‬ايوب‭ ‬و‭ ‬كامل‭ ‬المرزوق‭ ‬وإبراهيم‭ ‬الدوي‭ ‬وعباس‭ ‬خليفة‭ ‬ومحمد‭ ‬الاحمد؛‭ ‬وغيرهم؛‭ ‬ممن‭ ‬اعطوا‭ ‬ويُعطون‭ ‬بسخاء‭!‬





} ‭ ‬طبعا‭ ‬لو‭ ‬اردنا‭ ‬ان‭ ‬نتعرض‭ ‬المدرب‭ ‬المُعلم‭ ‬لاحتجنا‭ ‬الى‭ ‬مساحات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الصحيفة‭ ‬ولكن‭ (‬ذكر‭ ‬بعضه‭ ‬كذكر‭ ‬كله‭)‬؛‭ ‬والحمد‭ ‬لله‭ ‬البحرين‭ ‬حبلى‭ ‬بالمعلمين‭ ‬المدربين‭ ‬الذين‭ ‬جعلوا‭ ‬من‭ ‬المدرسة‭ ‬هي‭ (‬الاصل‭) ‬وان‭ ‬كان‭ ‬الحال‭ ‬حاليّا‭ ‬صارت‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬الأندية‭ ‬في‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭ ‬لإشراكهم‭ ‬في‭ ‬مسابقاتها‭ ‬لاختفاء‭ ‬اليوم‭ ‬المدرسي‭ ‬متعدد‭ ‬المسابقات‭!‬





} ‭ ‬وحقيقة‭ ‬المُعلم‭ ‬المدرب‭ ‬يقوم‭ ‬بدوره‭ ‬جيدا‭ ‬في‭ ‬التحضير‭ ‬لمهمته‭ ‬التدريبية‭ ‬في‭ ‬الاندية؛‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬اعداد‭ ‬البرنامج‭ ‬الزمني‭ ‬للموسمي‭ ‬والشهري‭ ‬والاسبوع‭ ‬واليومي؛‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬غيره‭ ‬من‭ ‬المدربين‭ ‬غير‭ ‬المعلمين؛‭ ‬باعتباره‭ ‬في‭ ‬الأصل‭ ‬معدُ‭ ‬اكاديميّا‭ ‬قبل‭ ‬دخوله‭ ‬للدورات‭ ‬التدريبية،‭ ‬ولذا‭ ‬لن‭ ‬يجد‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬تقاريره‭ ‬المختلفة‭.‬





} ‭ ‬دعوتنا‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬والاتحادات‭ ‬لتوجيه‭ ‬الأندية‭ ‬لتكريم‭ ‬مدربيها‭ ‬المعلمين‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬المعلم‭ ‬العالمي؛‭ ‬عرفانا‭ ‬بالدور‭ ‬الريادي‭ ‬في‭ ‬الاسهام‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬الرياضيين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الالعاب‭ ‬من‭ ‬الاكتشاف‭ ‬الى‭ ‬الصقل‭ ‬والتدريب؛‭ ‬وصولا‭ ‬للمنافسات؛‭ ‬وهو‭ ‬تكريمٌ‭ ‬سيعزز‭ ‬دور‭ ‬المعلم‭ ‬المدرب‭ ‬لزيادة‭ ‬إنتاجه‭ ‬باعتبار‭ ‬المدرسة‭ ‬المخزن‭ ‬الاول‭ ‬والرئيس‭ ‬لتفريخ‭ ‬اللاعبين‭.‬