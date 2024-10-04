وفد من الأمانة العامة للتظلمات يقوم بجولة عمل في باكستان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قام وفد من الأمانة العامة للتظلمات بجولة عمل في جمهورية باكستان شملت زيارة عدد من أجهزة أمناء التظلمات النوعية هناك، وذلك بالتعاون مع جمعية أمناء التظلمات في دول منظمة التعاون الإسلامي (
OICOA ).
وقد بدأ الوفد جولته بزيارة أمانة المظالم الفيدرالية لحماية النساء ( FOSPAH ) وجرى في الزيارة بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين الطرفين، كما امتدت المناقشات إلى مبادرات التعاون الدولي الأوسع نطاقًا، وخاصة من خلال منظمة أمين المظالم في باكستان.
من جانبه أكد ألماس جوفيندا الأمين التنفيذي لمنظمة أمين المظالم في باكستان، بمناسبة زيارة الوفد البحريني، نجاح برامج التدريب والتأهيل الدولية التي تقدمها المنظمة، معرباً عن تفاؤله بشأن توسيع هذه المبادرات لتشمل دولًا أخرى أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
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