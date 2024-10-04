وفد من الأمانة العامة للتظلمات يقوم بجولة عمل في باكستان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)OICOA

وقد‭ ‬بدأ‭ ‬الوفد‭ ‬جولته‭ ‬بزيارة‭ ‬أمانة‭ ‬المظالم‭ ‬الفيدرالية‭ ‬لحماية‭ ‬النساء‭ (‬ FOSPAH ‭) ‬وجرى‭ ‬في‭ ‬الزيارة‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬بين‭ ‬الطرفين،‭ ‬كما‭ ‬امتدت‭ ‬المناقشات‭ ‬إلى‭ ‬مبادرات‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬الأوسع‭ ‬نطاقًا،‭ ‬وخاصة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منظمة‭ ‬أمين‭ ‬المظالم‭ ‬في‭ ‬باكستان‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬ألماس‭ ‬جوفيندا‭ ‬الأمين‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمنظمة‭ ‬أمين‭ ‬المظالم‭ ‬في‭ ‬باكستان،‭ ‬بمناسبة‭ ‬زيارة‭ ‬الوفد‭ ‬البحريني،‭ ‬نجاح‭ ‬برامج‭ ‬التدريب‭ ‬والتأهيل‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬المنظمة،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬تفاؤله‭ ‬بشأن‭ ‬توسيع‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬لتشمل‭ ‬دولًا‭ ‬أخرى‭ ‬أعضاء‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي‭.‬

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