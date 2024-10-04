Saturday, 05 October 2024 03:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وفد من الأمانة العامة للتظلمات يقوم بجولة عمل في باكستان

10/4/2024 7:14:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قام‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للتظلمات‭ ‬بجولة‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬باكستان‭ ‬شملت‭ ‬زيارة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬أمناء‭ ‬التظلمات‭ ‬النوعية‭ ‬هناك،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬أمناء‭ ‬التظلمات‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي‭ (‬ OICOA ‭).‬

وقد‭ ‬بدأ‭ ‬الوفد‭ ‬جولته‭ ‬بزيارة‭ ‬أمانة‭ ‬المظالم‭ ‬الفيدرالية‭ ‬لحماية‭ ‬النساء‭ (‬ FOSPAH ‭) ‬وجرى‭ ‬في‭ ‬الزيارة‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬بين‭ ‬الطرفين،‭ ‬كما‭ ‬امتدت‭ ‬المناقشات‭ ‬إلى‭ ‬مبادرات‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬الأوسع‭ ‬نطاقًا،‭ ‬وخاصة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منظمة‭ ‬أمين‭ ‬المظالم‭ ‬في‭ ‬باكستان‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬ألماس‭ ‬جوفيندا‭ ‬الأمين‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمنظمة‭ ‬أمين‭ ‬المظالم‭ ‬في‭ ‬باكستان،‭ ‬بمناسبة‭ ‬زيارة‭ ‬الوفد‭ ‬البحريني،‭ ‬نجاح‭ ‬برامج‭ ‬التدريب‭ ‬والتأهيل‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬المنظمة،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬تفاؤله‭ ‬بشأن‭ ‬توسيع‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬لتشمل‭ ‬دولًا‭ ‬أخرى‭ ‬أعضاء‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي‭.‬

كلمات دالة

MENAFN04102024000055011008ID1108748367

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث