إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السيبراني ((بحريننـا واعيـة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الشيخ سلمان بن محمد: الحملة تهدف إلى فضاء سيبراني بحريني آمن وموثوق
عائشة حاجي لـ«أخبار الخليج»: تفعيل حوالي 29 مبـادرة تابعة للاستراتيجية الوطنية
8 جامعات محليّة تدرّس الأمن السيبراني وإقبـال ملحوظ من الطلبة
بحضور الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني، دشن المركز أمس معرضه التوعوي المتنقل في محطته الاولى وهو أحد مسارات الحملة الوطنية التوعوية «بحريننا واعية» وذلك في مجمع الأفنيوز، تزامنًا مع شهر التوعية بالأمن السيبراني الذي يتم الاحتفاء به عالميًّا في شهر أكتوبر من كل عام.
وتهدف الحملة إلى نشر تدابير السلامة السيبرانية لحماية المجتمع والحد من آثار المخاطر السيبرانية المتزايدة، بالإضافة إلى ترسيخ قيم المحافظة على الأمن الوطني من خلال تعزيز مبدأ المسؤولية المشتركة لدى المجتمع البحريني، وبناء شراكات جديدة لنشر الوعي السيبراني.
وأكد الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين، أن قطاع الأمن السيبراني على مستوى المملكة يحظى باهتمام ودعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إيمانًا برفع الجاهزية السيبرانية لدى القطاعات بما يواكب التطورات الرقمية التي تشهدها المملكة، باعتباره ركيزة محورية للنهوض بالأمن الوطني والدفع بالتنمية الاقتصادية بما ينسجم مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وبين الرئيس التنفيذي أن الحملة تدعو إلى تكاتف جميع المؤسسات والقطاعات الحيوية والأفراد لبناء مجتمع واع بالأمن السيبراني، ممكنًا بذلك النمو والازدهار نحو فضاء سيبراني بحريني آمن وموثوق.
وكشفت عائشة أحمد بن حـاجي مدير إدارة المتابعة والتثقيف بالمركز الوطني للأمن السيبراني لـ«أخبار الخليج» أن أبرز تحديات الأمن السيبراني في البحرين هي حملات التصيّد والاحتيال باختلاف وسائلها، إن كانت عبر الرسائل النصيّة أو البريد الإلكترونية لكنها أشارت إلى أن المجتمع البحريني يتمتع بمعدلات وعي وإدراك عالية في هذا الـشـأن، وأكدت على وجود زيادة في التدابير اللازمة للتصدي من مخاطر التصيّد إلا أنه في ظل نوعية التدابير والإجراءات المتخذة فهناك تجديـد في طرق الاحتيال في المقابل. وبشأن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني الأولى التي أطلقتها البحرين في عام 2020، تطرّقت بن حـاجي إلى دراسة أجراها المركز الوطني لوضع الأمن السيبراني في البحرين بعد تدشين هذه الاستراتيجية انتهت بإطلاق 31 مبادرة، بهدف الارتقاء بمنظومة الأمن السيبراني، والحماية وتعزيز الجاهزية السيبرانية لدى الجهات الوطنية والأفراد، مشددة على أن الأمن السيبراني مسؤولية مشتركة، وتنوعت المبادرات التي جرى الاتفاق عليها ما بين تدريب وصناعة الأمن السيبراني ومعاييره والحماية، وتم تفعيل 29 من المبادرات
ومن المقرر إطلاق آخر مبادرتين في القريب العاجل، وخاصة أن
العام الحالي هو آخر سنوات الاستراتيجية الأولى.
وأكدت أن أهم ركائز الإستراتيجية الوطنية الأولى هي الوقوف على احتياجات المؤسسات والجهات الوطنية إلى جانب توفير أعلى معايير الحماية لها ورفع الجاهزية السيبرانية لدى القطاعات الحيوية في الدولة، نوّهت إلى أن المعايير المتخذة ضيّقة وتسعى لتوفير أعلى مراتب الحماية والخصوصية لهذه الجهات.
كما أكدت بـن حاجي لـ«أخبار الخليج» عن وجود ثماني جامعات في البحرين توّفر برامجًا للأمن السيبراني تنوّعت ما بين بكالوريوس أو ماجستير، وأن المركز الوطني يلعب دور بارز في دراسة المناهج المتبعة في هذا التخصص والاطلاع عليها وتقديم أهم الاستشارات المرتبطة بنوعية تدريس هذه المناهج، وأهم محتوياتها التي من شـأنها أن تخدم الطالب فور دخوله المجال في سوق العمل موضحةً بـأن هذه التخصص يحظى بإقبال الإناث إلى جانب الذكور ولم يكن حصرًا عليهم وإنما يشهد تنوعًا وإقبالًا من الجنسين.
وسعيًا إلى زيادة الوعي بمخاطر التصيّد والاحتيال والتعرّف على أهم خطوات الحماية منها تحدثت بن حـاجي عن المعرض المُصاحب لـ«بحريننا واعية» حيث قالت بأنه يتكوّن من أربعة أركان وهي «ورش عمل تفاعلية، توفير المنشورات التوعوية، توفير أداة التقييم الذاتي للمخصصة للأفراد والعائلات والشركات الصغيرة والخاصة والتي تبيّن مدى استعدادهم للأمن السيبراني، كما وتطرّق إلى الحملة الرقمية التي جرى إطلاقها والتي كانت بعنوان «الخطـر الخفي» جاءت لتنظيم الرسائل التوعوية بشكل مختلف ومبتكر لرفع معدلات الوعي بالسلامة السيبرانية وآمنة. من جانبه، أشاد علي محمد الزياني، مدير إدارة الحماية السيبرانية بالمركز الوطني للأمن السيبراني، بالجهود التكاملية من الجهات الوطنية لتأمين وتطوير البنية التحتية الرقمية، لافتًا إلى أهمية الحملة الوطنية في خلق الشراكة والتعاون لتنفيذ معايير الحماية السيبرانية في مختلف المؤسسات والقطاعات الحيوية.
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