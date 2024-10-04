Saturday, 05 October 2024 03:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السيبراني ((بحريننـا واعيـة))

10/4/2024 7:14:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الشيخ سلمان بن محمد: الحملة تهدف إلى فضاء سيبراني بحريني آمن وموثوق

عائشة حاجي لـ«أخبار الخليج»: تفعيل حوالي 29 مبـادرة تابعة للاستراتيجية الوطنية

8 جامعات محليّة تدرّس الأمن السيبراني وإقبـال ملحوظ من الطلبة

بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمركز‭ ‬الوطني‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬دشن‭ ‬المركز‭ ‬أمس‭ ‬معرضه‭ ‬التوعوي‭ ‬المتنقل‭ ‬في‭ ‬محطته‭ ‬الاولى‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬مسارات‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬التوعوية‭ ‬‮«‬بحريننا‭ ‬واعية‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬الأفنيوز،‭ ‬تزامنًا‭ ‬مع‭ ‬شهر‭ ‬التوعية‭ ‬بالأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬الاحتفاء‭ ‬به‭ ‬عالميًّا‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭.‬

وتهدف‭ ‬الحملة‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬تدابير‭ ‬السلامة‭ ‬السيبرانية‭ ‬لحماية‭ ‬المجتمع‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬المخاطر‭ ‬السيبرانية‭ ‬المتزايدة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬مبدأ‭ ‬المسؤولية‭ ‬المشتركة‭ ‬لدى‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني،‭ ‬وبناء‭ ‬شراكات‭ ‬جديدة‭ ‬لنشر‭ ‬الوعي‭ ‬السيبراني‭.‬


وأكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمركز‭ ‬الوطني‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬خاص‭ ‬لوكالة‭ ‬أنباء‭ ‬البحرين،‭ ‬أن‭ ‬قطاع‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة‭ ‬يحظى‭ ‬باهتمام‭ ‬ودعم‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬إيمانًا‭ ‬برفع‭ ‬الجاهزية‭ ‬السيبرانية‭ ‬لدى‭ ‬القطاعات‭ ‬بما‭ ‬يواكب‭ ‬التطورات‭ ‬الرقمية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬المملكة،‭ ‬باعتباره‭ ‬ركيزة‭ ‬محورية‭ ‬للنهوض‭ ‬بالأمن‭ ‬الوطني‭ ‬والدفع‭ ‬بالتنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بما‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭.‬

وبين‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬أن‭ ‬الحملة‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬تكاتف‭ ‬جميع‭ ‬المؤسسات‭ ‬والقطاعات‭ ‬الحيوية‭ ‬والأفراد‭ ‬لبناء‭ ‬مجتمع‭ ‬واع‭ ‬بالأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬ممكنًا‭ ‬بذلك‭ ‬النمو‭ ‬والازدهار‭ ‬نحو‭ ‬فضاء‭ ‬سيبراني‭ ‬بحريني‭ ‬آمن‭ ‬وموثوق‭.‬

وكشفت‭ ‬عائشة‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬حـاجي‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬المتابعة‭ ‬والتثقيف‭ ‬بالمركز‭ ‬الوطني‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أن‭ ‬أبرز‭ ‬تحديات‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬هي‭ ‬حملات‭ ‬التصيّد‭ ‬والاحتيال‭ ‬باختلاف‭ ‬وسائلها،‭ ‬إن‭ ‬كانت‭ ‬عبر‭ ‬الرسائل‭ ‬النصيّة‭ ‬أو‭ ‬البريد‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لكنها‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬يتمتع‭ ‬بمعدلات‭ ‬وعي‭ ‬وإدراك‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الـشـأن،‭ ‬وأكدت‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬التدابير‭ ‬اللازمة‭ ‬للتصدي‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬التصيّد‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬نوعية‭ ‬التدابير‭ ‬والإجراءات‭ ‬المتخذة‭ ‬فهناك‭ ‬تجديـد‭ ‬في‭ ‬طرق‭ ‬الاحتيال‭ ‬في‭ ‬المقابل‭. ‬وبشأن‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬تطرّقت‭ ‬بن‭ ‬حـاجي‭ ‬إلى‭ ‬دراسة‭ ‬أجراها‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬لوضع‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بعد‭ ‬تدشين‭ ‬هذه‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬انتهت‭ ‬بإطلاق‭ ‬31‭ ‬مبادرة،‭ ‬بهدف‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمنظومة‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬والحماية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الجاهزية‭ ‬السيبرانية‭ ‬لدى‭ ‬الجهات‭ ‬الوطنية‭ ‬والأفراد،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬مسؤولية‭ ‬مشتركة،‭ ‬وتنوعت‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬جرى‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليها‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬تدريب‭ ‬وصناعة‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬ومعاييره‭ ‬والحماية،‭ ‬وتم‭ ‬تفعيل‭ ‬29‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭
‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬إطلاق‭ ‬آخر‭ ‬مبادرتين‭ ‬في‭ ‬القريب‭ ‬العاجل،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭
‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬هو‭ ‬آخر‭ ‬سنوات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الأولى‭.‬

وأكدت‭ ‬أن‭ ‬أهم‭ ‬ركائز‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬الأولى‭ ‬هي‭ ‬الوقوف‭ ‬على‭ ‬احتياجات‭ ‬المؤسسات‭ ‬والجهات‭ ‬الوطنية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬توفير‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الحماية‭ ‬لها‭ ‬ورفع‭ ‬الجاهزية‭ ‬السيبرانية‭ ‬لدى‭ ‬القطاعات‭ ‬الحيوية‭ ‬في‭ ‬الدولة،‭ ‬نوّهت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المعايير‭ ‬المتخذة‭ ‬ضيّقة‭ ‬وتسعى‭ ‬لتوفير‭ ‬أعلى‭ ‬مراتب‭ ‬الحماية‭ ‬والخصوصية‭ ‬لهذه‭ ‬الجهات‭.‬

كما‭ ‬أكدت‭ ‬بـن‭ ‬حاجي‭ ‬لـ‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬ثماني‭ ‬جامعات‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬توّفر‭ ‬برامجًا‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬تنوّعت‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬بكالوريوس‭ ‬أو‭ ‬ماجستير،‭ ‬وأن‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬يلعب‭ ‬دور‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬المناهج‭ ‬المتبعة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التخصص‭ ‬والاطلاع‭ ‬عليها‭ ‬وتقديم‭ ‬أهم‭ ‬الاستشارات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بنوعية‭ ‬تدريس‭ ‬هذه‭ ‬المناهج،‭ ‬وأهم‭ ‬محتوياتها‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شـأنها‭ ‬أن‭ ‬تخدم‭ ‬الطالب‭ ‬فور‭ ‬دخوله‭ ‬المجال‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬موضحةً‭ ‬بـأن‭ ‬هذه‭ ‬التخصص‭ ‬يحظى‭ ‬بإقبال‭ ‬الإناث‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الذكور‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬حصرًا‭ ‬عليهم‭ ‬وإنما‭ ‬يشهد‭ ‬تنوعًا‭ ‬وإقبالًا‭ ‬من‭ ‬الجنسين‭.‬

وسعيًا‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الوعي‭ ‬بمخاطر‭ ‬التصيّد‭ ‬والاحتيال‭ ‬والتعرّف‭ ‬على‭ ‬أهم‭ ‬خطوات‭ ‬الحماية‭ ‬منها‭ ‬تحدثت‭ ‬بن‭ ‬حـاجي‭ ‬عن‭ ‬المعرض‭ ‬المُصاحب‭ ‬لـ«بحريننا‭ ‬واعية‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬قالت‭ ‬بأنه‭ ‬يتكوّن‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬أركان‭ ‬وهي‭ ‬‮«‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬تفاعلية،‭ ‬توفير‭ ‬المنشورات‭ ‬التوعوية،‭ ‬توفير‭ ‬أداة‭ ‬التقييم‭ ‬الذاتي‭ ‬للمخصصة‭ ‬للأفراد‭ ‬والعائلات‭ ‬والشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والخاصة‭ ‬والتي‭ ‬تبيّن‭ ‬مدى‭ ‬استعدادهم‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬كما‭ ‬وتطرّق‭ ‬إلى‭ ‬الحملة‭ ‬الرقمية‭ ‬التي‭ ‬جرى‭ ‬إطلاقها‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬الخطـر‭ ‬الخفي‮»‬‭ ‬جاءت‭ ‬لتنظيم‭ ‬الرسائل‭ ‬التوعوية‭ ‬بشكل‭ ‬مختلف‭ ‬ومبتكر‭ ‬لرفع‭ ‬معدلات‭ ‬الوعي‭ ‬بالسلامة‭ ‬السيبرانية‭ ‬وآمنة‭. ‬ من‭ ‬جانبه،‭ ‬أشاد‭ ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬الزياني،‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الحماية‭ ‬السيبرانية‭ ‬بالمركز‭ ‬الوطني‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬بالجهود‭ ‬التكاملية‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الوطنية‭ ‬لتأمين‭ ‬وتطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الرقمية،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬الشراكة‭ ‬والتعاون‭ ‬لتنفيذ‭ ‬معايير‭ ‬الحماية‭ ‬السيبرانية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬والقطاعات‭ ‬الحيوية‭.‬

كلمات دالة

MENAFN04102024000055011008ID1108748361

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث