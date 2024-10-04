إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السيبراني ((بحريننـا واعيـة))

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عائشة حاجي لـ«أخبار الخليج»: تفعيل حوالي 29 مبـادرة تابعة للاستراتيجية الوطنية

8 جامعات محليّة تدرّس الأمن السيبراني وإقبـال ملحوظ من الطلبة

بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمركز‭ ‬الوطني‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬دشن‭ ‬المركز‭ ‬أمس‭ ‬معرضه‭ ‬التوعوي‭ ‬المتنقل‭ ‬في‭ ‬محطته‭ ‬الاولى‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬مسارات‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬التوعوية‭ ‬‮«‬بحريننا‭ ‬واعية‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬الأفنيوز،‭ ‬تزامنًا‭ ‬مع‭ ‬شهر‭ ‬التوعية‭ ‬بالأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬الاحتفاء‭ ‬به‭ ‬عالميًّا‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭.‬

وتهدف‭ ‬الحملة‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬تدابير‭ ‬السلامة‭ ‬السيبرانية‭ ‬لحماية‭ ‬المجتمع‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬المخاطر‭ ‬السيبرانية‭ ‬المتزايدة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬مبدأ‭ ‬المسؤولية‭ ‬المشتركة‭ ‬لدى‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني،‭ ‬وبناء‭ ‬شراكات‭ ‬جديدة‭ ‬لنشر‭ ‬الوعي‭ ‬السيبراني‭.‬





وأكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمركز‭ ‬الوطني‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬خاص‭ ‬لوكالة‭ ‬أنباء‭ ‬البحرين،‭ ‬أن‭ ‬قطاع‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة‭ ‬يحظى‭ ‬باهتمام‭ ‬ودعم‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬إيمانًا‭ ‬برفع‭ ‬الجاهزية‭ ‬السيبرانية‭ ‬لدى‭ ‬القطاعات‭ ‬بما‭ ‬يواكب‭ ‬التطورات‭ ‬الرقمية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬المملكة،‭ ‬باعتباره‭ ‬ركيزة‭ ‬محورية‭ ‬للنهوض‭ ‬بالأمن‭ ‬الوطني‭ ‬والدفع‭ ‬بالتنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بما‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭.‬

وبين‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬أن‭ ‬الحملة‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬تكاتف‭ ‬جميع‭ ‬المؤسسات‭ ‬والقطاعات‭ ‬الحيوية‭ ‬والأفراد‭ ‬لبناء‭ ‬مجتمع‭ ‬واع‭ ‬بالأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬ممكنًا‭ ‬بذلك‭ ‬النمو‭ ‬والازدهار‭ ‬نحو‭ ‬فضاء‭ ‬سيبراني‭ ‬بحريني‭ ‬آمن‭ ‬وموثوق‭.‬

وكشفت‭ ‬عائشة‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬حـاجي‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬المتابعة‭ ‬والتثقيف‭ ‬بالمركز‭ ‬الوطني‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أن‭ ‬أبرز‭ ‬تحديات‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬هي‭ ‬حملات‭ ‬التصيّد‭ ‬والاحتيال‭ ‬باختلاف‭ ‬وسائلها،‭ ‬إن‭ ‬كانت‭ ‬عبر‭ ‬الرسائل‭ ‬النصيّة‭ ‬أو‭ ‬البريد‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لكنها‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬يتمتع‭ ‬بمعدلات‭ ‬وعي‭ ‬وإدراك‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الـشـأن،‭ ‬وأكدت‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬التدابير‭ ‬اللازمة‭ ‬للتصدي‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬التصيّد‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬نوعية‭ ‬التدابير‭ ‬والإجراءات‭ ‬المتخذة‭ ‬فهناك‭ ‬تجديـد‭ ‬في‭ ‬طرق‭ ‬الاحتيال‭ ‬في‭ ‬المقابل‭. ‬وبشأن‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬تطرّقت‭ ‬بن‭ ‬حـاجي‭ ‬إلى‭ ‬دراسة‭ ‬أجراها‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬لوضع‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بعد‭ ‬تدشين‭ ‬هذه‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬انتهت‭ ‬بإطلاق‭ ‬31‭ ‬مبادرة،‭ ‬بهدف‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمنظومة‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬والحماية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الجاهزية‭ ‬السيبرانية‭ ‬لدى‭ ‬الجهات‭ ‬الوطنية‭ ‬والأفراد،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬مسؤولية‭ ‬مشتركة،‭ ‬وتنوعت‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬جرى‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليها‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬تدريب‭ ‬وصناعة‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬ومعاييره‭ ‬والحماية،‭ ‬وتم‭ ‬تفعيل‭ ‬29‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭

‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬إطلاق‭ ‬آخر‭ ‬مبادرتين‭ ‬في‭ ‬القريب‭ ‬العاجل،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭

‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬هو‭ ‬آخر‭ ‬سنوات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الأولى‭.‬

وأكدت‭ ‬أن‭ ‬أهم‭ ‬ركائز‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬الأولى‭ ‬هي‭ ‬الوقوف‭ ‬على‭ ‬احتياجات‭ ‬المؤسسات‭ ‬والجهات‭ ‬الوطنية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬توفير‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الحماية‭ ‬لها‭ ‬ورفع‭ ‬الجاهزية‭ ‬السيبرانية‭ ‬لدى‭ ‬القطاعات‭ ‬الحيوية‭ ‬في‭ ‬الدولة،‭ ‬نوّهت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المعايير‭ ‬المتخذة‭ ‬ضيّقة‭ ‬وتسعى‭ ‬لتوفير‭ ‬أعلى‭ ‬مراتب‭ ‬الحماية‭ ‬والخصوصية‭ ‬لهذه‭ ‬الجهات‭.‬

كما‭ ‬أكدت‭ ‬بـن‭ ‬حاجي‭ ‬لـ‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬ثماني‭ ‬جامعات‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬توّفر‭ ‬برامجًا‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬تنوّعت‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬بكالوريوس‭ ‬أو‭ ‬ماجستير،‭ ‬وأن‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬يلعب‭ ‬دور‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬المناهج‭ ‬المتبعة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التخصص‭ ‬والاطلاع‭ ‬عليها‭ ‬وتقديم‭ ‬أهم‭ ‬الاستشارات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بنوعية‭ ‬تدريس‭ ‬هذه‭ ‬المناهج،‭ ‬وأهم‭ ‬محتوياتها‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شـأنها‭ ‬أن‭ ‬تخدم‭ ‬الطالب‭ ‬فور‭ ‬دخوله‭ ‬المجال‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬موضحةً‭ ‬بـأن‭ ‬هذه‭ ‬التخصص‭ ‬يحظى‭ ‬بإقبال‭ ‬الإناث‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الذكور‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬حصرًا‭ ‬عليهم‭ ‬وإنما‭ ‬يشهد‭ ‬تنوعًا‭ ‬وإقبالًا‭ ‬من‭ ‬الجنسين‭.‬

وسعيًا‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الوعي‭ ‬بمخاطر‭ ‬التصيّد‭ ‬والاحتيال‭ ‬والتعرّف‭ ‬على‭ ‬أهم‭ ‬خطوات‭ ‬الحماية‭ ‬منها‭ ‬تحدثت‭ ‬بن‭ ‬حـاجي‭ ‬عن‭ ‬المعرض‭ ‬المُصاحب‭ ‬لـ«بحريننا‭ ‬واعية‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬قالت‭ ‬بأنه‭ ‬يتكوّن‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬أركان‭ ‬وهي‭ ‬‮«‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬تفاعلية،‭ ‬توفير‭ ‬المنشورات‭ ‬التوعوية،‭ ‬توفير‭ ‬أداة‭ ‬التقييم‭ ‬الذاتي‭ ‬للمخصصة‭ ‬للأفراد‭ ‬والعائلات‭ ‬والشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والخاصة‭ ‬والتي‭ ‬تبيّن‭ ‬مدى‭ ‬استعدادهم‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬كما‭ ‬وتطرّق‭ ‬إلى‭ ‬الحملة‭ ‬الرقمية‭ ‬التي‭ ‬جرى‭ ‬إطلاقها‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬الخطـر‭ ‬الخفي‮»‬‭ ‬جاءت‭ ‬لتنظيم‭ ‬الرسائل‭ ‬التوعوية‭ ‬بشكل‭ ‬مختلف‭ ‬ومبتكر‭ ‬لرفع‭ ‬معدلات‭ ‬الوعي‭ ‬بالسلامة‭ ‬السيبرانية‭ ‬وآمنة‭. ‬ من‭ ‬جانبه،‭ ‬أشاد‭ ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬الزياني،‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الحماية‭ ‬السيبرانية‭ ‬بالمركز‭ ‬الوطني‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬بالجهود‭ ‬التكاملية‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الوطنية‭ ‬لتأمين‭ ‬وتطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الرقمية،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬الشراكة‭ ‬والتعاون‭ ‬لتنفيذ‭ ‬معايير‭ ‬الحماية‭ ‬السيبرانية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬والقطاعات‭ ‬الحيوية‭.‬

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