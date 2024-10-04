مجلس الأمن الدولي يدعم جوتيريش في مواجهة إسرائيل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
انتقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إسرائيل بسبب قراراها إعلان الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش «شخصاً غير مرغوب فيه»، مشيراً إلى أن أي خطوة لنزع شرعية عمله ستكون غير مثمرة. وقال المجلس، المكون من 15 عضواً، في بيان مشترك صدر يوم الخميس: «أي قرار بعدم التعامل مع الأمين العام للأمم المتحدة أو المنظمة لن يكون مثمراً، خاصة في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط»، كما حث الأعضاء على ضرورة «الامتناع عن أي إجراءات قد تقوض عمله».
وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس منع جوتيريش من دخول تل أبيب، يوم الأربعاء، لأنه لم يندد «بشكل كافٍ» بالهجمات الصاروخية الإيرانية في وقت سابق من الأسبوع.
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