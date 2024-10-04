مجلس الأمن الدولي يدعم جوتيريش في مواجهة إسرائيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

انتقد‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إسرائيل‭ ‬بسبب‭ ‬قراراها‭ ‬إعلان‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمنظمة‭ ‬أنطونيو‭ ‬جوتيريش‭ ‬‮«‬شخصاً‭ ‬غير‭ ‬مرغوب‭ ‬فيه‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬خطوة‭ ‬لنزع‭ ‬شرعية‭ ‬عمله‭ ‬ستكون‭ ‬غير‭ ‬مثمرة‭. ‬وقال‭ ‬المجلس،‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬عضواً،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬صدر‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭: ‬‮«‬أي‭ ‬قرار‭ ‬بعدم‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أو‭ ‬المنظمة‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬مثمراً،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تصاعد‭ ‬التوترات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬حث‭ ‬الأعضاء‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬‮«‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬إجراءات‭ ‬قد‭ ‬تقوض‭ ‬عمله‮»‬‭.‬

وأعلن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يسرائيل‭ ‬كاتس‭ ‬منع‭ ‬جوتيريش‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬تل‭ ‬أبيب،‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬لأنه‭ ‬لم‭ ‬يندد‭ ‬‮«‬بشكل‭ ‬كافٍ‮»‬‭ ‬بالهجمات‭ ‬الصاروخية‭ ‬الإيرانية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬الأسبوع‭.‬