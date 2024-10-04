عام من الحرب أضعف حماس ولكن لم يقض عليها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

القاهرة‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬الحرب،‭ ‬تراجعت‭ ‬قوة‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬التي‭ ‬تحكم‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2007،‭ ‬مع‭ ‬تدمير‭ ‬مراكزها‭ ‬وقتل‭ ‬قادتها‭ ‬واضطرارها‭ ‬لتخوض‭ ‬حربا‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬الأنفاق،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬البرية‭ ‬والجوية‭ ‬لم‭ ‬تقض‭ ‬عليها‭. ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬شنّت‭ ‬حماس‭ ‬هجوما‭ ‬داميا‭ ‬ومباغتا‭ ‬وغير‭ ‬مسبوق‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬واقتحم‭ ‬مقاتلوها‭ ‬مواقع‭ ‬عسكرية‭ ‬ومستوطنات‭ ‬حدودية‭ ‬مع‭ ‬القطاع،‭ ‬وأطلقت‭ ‬نحو‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬صاروخ‭ ‬باتجاه‭ ‬مناطق‭ ‬وسط‭ ‬وجنوب‭ ‬إسرائيل‭.‬

وأسفر‭ ‬الهجوم‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬1205‭ ‬أشخاص،‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬المدنيين،‭ ‬وفقا‭ ‬لتعداد‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬أرقام‭ ‬إسرائيلية‭ ‬رسمية‭. ‬وردّت‭ ‬إسرائيل‭ ‬بحملة‭ ‬قصف‭ ‬مدمّر‭ ‬وهجوم‭ ‬برّي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬41802‭ ‬قتيل‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬المدنيين،‭ ‬وفق‭ ‬أرقام‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحماس‭. ‬

في‭ ‬أغسطس،‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أنه‭ ‬قتل‭ ‬17‭ ‬ألف‭ ‬مقاتل‭ ‬فلسطيني‭ ‬في‭ ‬القطاع‭. ‬وأقرّ‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬آلافا‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬المقاومة‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬المعارك‮»‬،‭ ‬لكنه‭ ‬أضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الاحتلال‭ ‬يكذب‭ ‬ويبالغ‭ ‬بالأرقام‭ ‬ويخلط‭ ‬بين‭ ‬العناصر‭ ‬المدنيين‭ ‬والمقاومين‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬يدّعي‭ ‬الاحتلال‭ ‬أنه‭ ‬يعرف‭ ‬كل‭ ‬شيء‭. ‬ماذا‭ ‬كان‭ ‬يعرف‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر؟‭ ‬فشل‭ ‬أمني‭ ‬وعسكري‭ ‬وسياسي‭ ‬وتخبط‭... ‬يهربون‭ ‬من‭ ‬الفشل‭ ‬بارتكاب‭ ‬المجازر‮»‬‭. ‬

وتطارد‭ ‬إسرائيل‭ ‬قادة‭ ‬ونشطاء‭ ‬حماس،‭ ‬وأعلنت‭ ‬قتل‭ ‬العديد‭ ‬منهم‭. ‬وبين‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬حددتها،‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬يحيى‭ ‬السنوار‭ ‬الذي‭ ‬تتهمه‭ ‬بالتخطيط‭ ‬لهجوم‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬مع‭ ‬محمد‭ ‬الضيف‭ ‬قائد‭ ‬كتائب‭ ‬القسام،‭ ‬الذي‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬قتله‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬حماس‭ ‬نفت‭ ‬ذلك‭. ‬

وسمّي‭ ‬السنوار‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحماس‭ ‬في‭ ‬أغسطس،‭ ‬خلفا‭ ‬لإسماعيل‭ ‬هنية‭ ‬الذي‭ ‬اغتيل‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬يوليو،‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬نسبت‭ ‬الى‭ ‬إسرائيل‭. ‬ومنذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬لم‭ ‬يظهر‭ ‬السنوار‭ ‬علنا‭. ‬ويقول‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬إن‭ ‬مهمة‭ ‬حماية‭ ‬السنوار‭ ‬‮«‬أُسندت‭ ‬الى‭ ‬فريق‭ ‬أمني‭ ‬خاص‭ ‬من‭ ‬كتائب‭ ‬القسّام‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬السنوار‭ ‬من‭ ‬مخبئه‭ ‬‮«‬يقود‭ ‬جناحي‭ ‬الحركة‭ ‬السياسي‭ ‬والعسكري‮»‬‭.‬

ويقول‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬العلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬بروس‭ ‬هوفمان‭ ‬‮«‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وجهّت‭ ‬ضربة‭ ‬قاسية‭ ‬الى‭ ‬حماس،‭ ‬لكنها‭ ‬ليست‭ ‬ضربة‭ ‬مميتة‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬أصيبت‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬تديرها‭ ‬حماس‭ ‬بشلل‭ ‬كبير،‭ ‬ودمّر‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬معظم‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭. ‬وتتهم‭ ‬إسرائيل‭ ‬حماس‭ ‬باستخدام‭ ‬المدارس‭ ‬ومؤسسات‭ ‬صحية‭ ‬ومدنية‭ ‬لإدارة‭ ‬عملياتها،‭ ‬لكن‭ ‬حماس‭ ‬تنفي‭.‬

ولم‭ ‬تترك‭ ‬الحرب‭ ‬مكانا‭ ‬آمنا‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬إذ‭ ‬تحوّلت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مائتي‭ ‬مدرسة‭ ‬غالبيتها‭ ‬تابعة‭ ‬لوكالة‭ ‬الأونروا،‭ ‬إلى‭ ‬ملاجئ‭ ‬لمئات‭ ‬آلاف‭ ‬النازحين،‭ ‬ولم‭ ‬تعد‭ ‬هناك‭ ‬مراكز‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية‭. ‬وأعلن‭ ‬مدير‭ ‬الإعلام‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إسماعيل‭ ‬الثوابتة‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬دمّرت‭ ‬كافة‭ ‬الجامعات‭ ‬والمنشآت‭ ‬الصناعية‭ ‬والتجارية،‭ ‬ومحطة‭ ‬توليد‭ ‬الكهرباء‭ ‬الوحيدة‭ ‬ومضخات‭ ‬المياه‭ ‬والصرف‭ ‬الصحي‭ ‬ومراكز‭ ‬الشرطة‭ ‬والدفاع‭ ‬المدني‭ ‬والسجون‭.‬

ودمّر‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬كليا‭ ‬أو‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬نحو‭ ‬450‭ ‬ألف‭ ‬منزل‭ ‬ومنشأة‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬مستشفيات‭ ‬ومدارس‭ ‬ودور‭ ‬عبادة،‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬بحسب‭ ‬مكتب‭ ‬الإعلام‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬وتسببت‭ ‬الضربات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬باستحالة‭ ‬مناطق‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬إلى‭ ‬أكوام‭ ‬من‭ ‬الركام،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬تقارير‭ ‬منظمات‭ ‬تابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬

وبحلول‭ ‬منتصف‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬انخفض‭ ‬اقتصاد‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬أقل‭ ‬من‭ ‬سدس‭ ‬مستواه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‮»‬،‭ ‬وفقا‭ ‬لتقرير‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬الأمر‭ ‬‮«‬سيستغرق‭ ‬عقودا‮»‬‭ ‬لإعادة‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ ‬قبل‭ ‬الحرب‭.

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