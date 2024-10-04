عام من الحرب أضعف حماس ولكن لم يقض عليها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
القاهرة – (أ ف ب): بعد عام على الحرب، تراجعت قوة حركة حماس التي تحكم قطاع غزة منذ عام 2007، مع تدمير مراكزها وقتل قادتها واضطرارها لتخوض حربا من داخل الأنفاق، إلا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية البرية والجوية لم تقض عليها. في السابع من أكتوبر، شنّت حماس هجوما داميا ومباغتا وغير مسبوق على إسرائيل واقتحم مقاتلوها مواقع عسكرية ومستوطنات حدودية مع القطاع، وأطلقت نحو خمسة آلاف صاروخ باتجاه مناطق وسط وجنوب إسرائيل.
وأسفر الهجوم عن مقتل 1205 أشخاص، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية. وردّت إسرائيل بحملة قصف مدمّر وهجوم برّي على قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط 41802 قتيل على الأقل، معظمهم من المدنيين، وفق أرقام وزارة الصحة التابعة لحماس.
في أغسطس، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل 17 ألف مقاتل فلسطيني في القطاع. وأقرّ مصدر في حركة حماس أن «آلافا من عناصر المقاومة استشهدوا في المعارك»، لكنه أضاف أن «الاحتلال يكذب ويبالغ بالأرقام ويخلط بين العناصر المدنيين والمقاومين». وأضاف «يدّعي الاحتلال أنه يعرف كل شيء. ماذا كان يعرف في السابع من أكتوبر؟ فشل أمني وعسكري وسياسي وتخبط... يهربون من الفشل بارتكاب المجازر».
وتطارد إسرائيل قادة ونشطاء حماس، وأعلنت قتل العديد منهم. وبين الأهداف التي حددتها، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار الذي تتهمه بالتخطيط لهجوم السابع من أكتوبر مع محمد الضيف قائد كتائب القسام، الذي أعلن الجيش الإسرائيلي قتله في غارة جوية في خان يونس في جنوب القطاع، إلا أن حماس نفت ذلك.
وسمّي السنوار على رأس المكتب السياسي لحماس في أغسطس، خلفا لإسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران في 31 يوليو، في ضربة نسبت الى إسرائيل. ومنذ اندلاع الحرب لم يظهر السنوار علنا. ويقول مصدر في حركة حماس إن مهمة حماية السنوار «أُسندت الى فريق أمني خاص من كتائب القسّام»، مؤكدا أن السنوار من مخبئه «يقود جناحي الحركة السياسي والعسكري».
ويقول الباحث في مجلس العلاقات الخارجية بروس هوفمان «العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وجهّت ضربة قاسية الى حماس، لكنها ليست ضربة مميتة». من جهة أخرى، أصيبت المؤسسات الحكومية التي تديرها حماس بشلل كبير، ودمّر الجيش الإسرائيلي معظم هذه المؤسسات. وتتهم إسرائيل حماس باستخدام المدارس ومؤسسات صحية ومدنية لإدارة عملياتها، لكن حماس تنفي.
ولم تترك الحرب مكانا آمنا في القطاع، إذ تحوّلت أكثر من مائتي مدرسة غالبيتها تابعة لوكالة الأونروا، إلى ملاجئ لمئات آلاف النازحين، ولم تعد هناك مراكز للرعاية الصحية. وأعلن مدير الإعلام الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة أن إسرائيل دمّرت كافة الجامعات والمنشآت الصناعية والتجارية، ومحطة توليد الكهرباء الوحيدة ومضخات المياه والصرف الصحي ومراكز الشرطة والدفاع المدني والسجون.
ودمّر الجيش الإسرائيلي كليا أو بشكل كبير نحو 450 ألف منزل ومنشأة من بينها مستشفيات ومدارس ودور عبادة، وأكثر من 80 في المائة من البنية التحتية في القطاع، بحسب مكتب الإعلام الحكومي في غزة. وتسببت الضربات الإسرائيلية باستحالة مناطق واسعة في القطاع إلى أكوام من الركام، وفق ما ورد في تقارير منظمات تابعة للأمم المتحدة.
وبحلول منتصف عام 2024، انخفض اقتصاد غزة إلى «أقل من سدس مستواه في عام 2022»، وفقا لتقرير للأمم المتحدة قال إن الأمر «سيستغرق عقودا» لإعادة غزة إلى ما كانت عليه قبل الحرب.
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