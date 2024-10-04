تصاعد الحرب في السودان مع اقتراب موسم الأمطار من نهايته

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

دبي‭ - (‬رويترز‭): ‬بعد‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬شهرا‭ ‬على‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬السودان،‭ ‬تتصاعد‭ ‬حدة‭ ‬القتال‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬موسم‭ ‬الأمطار‭ ‬من‭ ‬نهايته‭ ‬إذ‭ ‬يشن‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬مكثفة‭ ‬ويستعين‭ ‬بمقاتلين‭ ‬متحالفين‭ ‬لتعزيز‭ ‬مواقعه‭ ‬استعدادا‭ ‬لأي‭ ‬هجوم‭ ‬محتمل‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭. ‬وقد‭ ‬يؤدي‭ ‬تصعيد‭ ‬القتال‭ ‬إلى‭ ‬تفاقم‭ ‬الأزمة‭ ‬الإنسانية‭ ‬المفجعة‭ ‬التي‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬حدوث‭ ‬مجاعة‭ ‬ونزوح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬ملايين‭ ‬شخص‭ ‬يمثلون‭ ‬خمس‭ ‬سكان‭ ‬البلاد،‭ ‬وهو‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬للنازحين‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭. ‬

وكثيرا‭ ‬ما‭ ‬أخفقت‭ ‬وكالات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬إيصال‭ ‬المساعدات‭. ‬وقال‭ ‬دبلوماسي‭ ‬غربي‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬تحدث‭ ‬شريطة‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته‭ ‬لاعتبارات‭ ‬سياسية‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يحدث‭ ‬تطور‭ ‬كبير‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬ما‭ ‬نتوقعه‭ ‬في‭ ‬الخريف‭ ‬هو‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الانقسام‭ ‬ودخول‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجماعات‭ ‬المسلحة‭ ‬في‭ ‬الصراع‭... ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سيجعل‭ ‬الوضع‭ ‬عموما‭ ‬أكثر‭ ‬تعقيدا‮»‬‭. ‬

وكانت‭ ‬لقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬شبه‭ ‬العسكرية‭ ‬اليد‭ ‬العليا‭ ‬خلال‭ ‬معظم‭ ‬فترة‭ ‬الصراع‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬شن‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬أكبر‭ ‬هجوم‭ ‬له‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الخرطوم‭ ‬وتقدم‭ ‬عبر‭ ‬جسر‭ ‬رئيسي‭ ‬فوق‭ ‬نهر‭ ‬النيل،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬إحجامه‭ ‬عن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المحادثات‭ ‬التي‭ ‬قادتها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬سويسرا‭. ‬وفي‭ ‬دارفور،‭ ‬احتشدت‭ ‬جماعات‭ ‬متمردة‭ ‬سابقة‭ ‬ومتطوعون‭ ‬من‭ ‬مخيمات‭ ‬النازحين‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬مدينة‭ ‬الفاشر‭ ‬المكتظة‭ ‬بالسكان،‭ ‬آخر‭ ‬معاقل‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية،‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬موجات‭ ‬هجمات‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭.

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وقال‭ ‬مصدران‭ ‬بالجيش‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬عكف‭ ‬لأشهر‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬التزود‭ ‬بالأسلحة‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬الطائرات‭ ‬المسيرة‭ ‬والطائرات‭ ‬الحربية‭ ‬مع‭ ‬تدريب‭ ‬متطوعين‭ ‬جدد‭ ‬في‭ ‬مسعى‭ ‬لتعزيز‭ ‬وضعه‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬قبل‭ ‬أي‭ ‬مفاوضات‭. ‬وقال‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬العاصمة،‭ ‬التي‭ ‬تتألف‭ ‬من‭ ‬الخرطوم‭ ‬ومدينتي‭ ‬أم‭ ‬درمان‭ ‬وبحري‭ ‬المجاورتين‭ ‬لها،‭ ‬وكإن‭ ‬الجيش‭ ‬نفذ‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬عمليات‭ ‬قصف‭ ‬جوي‭ ‬بعدد‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الطائرات‭ ‬المسيرة‭ ‬والطائرات‭ ‬المقاتلة‭ ‬مقارنة‭ ‬بما‭ ‬كان‭ ‬يفعله‭ ‬في‭ ‬الهجمات‭ ‬السابقة‭. ‬

وبينما‭ ‬استخدم‭ ‬الجيش‭ ‬قدراته‭ ‬الجوية‭ ‬المتفوقة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬موسم‭ ‬الأمطار‭ ‬لقصف‭ ‬الأراضي‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬ودارفور‭ ‬وولاية‭ ‬الجزيرة،‭ ‬فمن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تستعيد‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ -‬وهي‭ ‬قوات‭ ‬برية‭ ‬في‭ ‬الأساس‭ - ‬بعض‭ ‬فاعليتها‭ ‬وقدرتها‭ ‬على‭ ‬سرعة‭ ‬التحرك‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬موسم‭ ‬الجفاف‭ ‬اذ‭ ‬تصبح‭ ‬الطرق‭ ‬أسهل‭ ‬في‭ ‬العبور‭. ‬

ونشرت‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬يظهر‭ ‬مقاتليها‭ ‬وهم‭ ‬يتوعدون‭ ‬‮«‬بشتاء‭ ‬ساخن‮»‬‭ ‬لخصومهم‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬سنار‭ ‬حيث‭ ‬تباطأ‭ ‬تقدمها‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬بسبب‭ ‬الأمطار‭. ‬وأفاد‭ ‬شهود‭ ‬في‭ ‬سنار‭ ‬وفي‭ ‬العاصمة‭ ‬بوقوع‭ ‬قتال‭ ‬عنيف‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭. ‬ويقول‭ ‬دبلوماسيون‭ ‬ومحللون‭ ‬إن‭ ‬الطرفين‭ ‬عززا‭ ‬قدراتهما‭ ‬العسكرية‭ ‬مع‭ ‬احتدام‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬أكبر‭ ‬دولة‭ ‬إفريقية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المساحة‭ ‬مستفيدين‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬داعمون‭ ‬أجانب‭. ‬

بدأت‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬2023‭ ‬مع‭ ‬سعي‭ ‬الجيش‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬لحماية‭ ‬نفوذهما‭ ‬وثرواتهما‭ ‬قبل‭ ‬انتقال‭ ‬كان‭ ‬مخططا‭ ‬له‭ ‬إلى‭ ‬الحكم‭ ‬المدني‭ ‬والانتخابات‭ ‬الحرة‭. ‬وسيطرت‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع،‭ ‬على‭ ‬جزء‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬العاصمة‭ ‬بسرعة‭ ‬قبل‭ ‬تعزيز‭ ‬قبضتها‭ ‬على‭ ‬دارفور‭ ‬وعلى‭ ‬ولاية‭ ‬الجزيرة‭ ‬إلى‭ ‬الجنوب‭ ‬من‭ ‬الخرطوم‭. ‬وانبثقت‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬عن‭ ‬ميليشيا‭ ‬الجنجويد‭ ‬التي‭ ‬ساعدت‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬سحق‭ ‬تمرد‭ ‬جماعات‭ ‬غير‭ ‬عربية‭ ‬في‭ ‬دارفور‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬العقد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القرن‭. ‬