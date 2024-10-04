أزمة الشرق الأوسط تنعكس على الانتخابات الأمريكية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

واشنطن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬خيّم‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬حملة‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬الأمريكية‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬ومع‭ ‬تصاعد‭ ‬حدة‭ ‬التوتر‭ ‬الآن،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يغيّر‭ ‬نتيجة‭ ‬اقتراع‭ ‬نوفمبر‭. ‬تجد‭ ‬المرشحة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬حساس‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تحافظ‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الداعم‭ ‬لإسرائيل،‭ ‬حليفة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬خطر‭ ‬تهميش‭ ‬الناخبين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬المسلمين‭ ‬والمتحدّرين‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬عربية‭. ‬

في‭ ‬الأثناء،‭ ‬استغل‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬النزاع‭ ‬للتحذير‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬عالمية‭ ‬ثالثة،‭ ‬وهو‭ ‬تنبؤ‭ ‬كارثي‭ ‬يحمّل‭ ‬الإدارة‭ ‬الحالية‭ ‬المسؤولية‭ ‬عنه‭. ‬وأعن‭ ‬المرشح‭ ‬الجمهوري‭ ‬الأربعاء‭ ‬عن‭ ‬خطط‭ ‬لحضور‭ ‬مراسم‭ ‬في‭ ‬فلوريدا‭ ‬مع‭ ‬أفراد‭ ‬الجالية‭ ‬اليهودية‭ ‬لإحياء‭ ‬ذكرى‭ ‬هجوم‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الذي‭ ‬شنّته‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭. ‬وقال‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬أرفقها‭ ‬بالإعلان‭: ‬إن‭ ‬‮«‬السياسات‭ ‬الفاشلة‭ ‬والتي‭ ‬تفتقر‭ ‬إلى‭ ‬الكفاءة‭ ‬لإدارة‭ ‬هاريس‭ - ‬بايدن‭ ‬مكّنت‭ ‬الوكلاء‭ ‬المدعومين‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬الذين‭ ‬رسموا‭ ‬مسارا‭ ‬من‭ ‬الموت‭ ‬والدمار،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬كانت‭ ‬له‭ ‬تداعيات‭ ‬عالمية‭ ‬كارثية‮»‬‭. ‬

ويصرّ‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬كما‭ ‬يفعل‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬عام،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هجوم‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الذي‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬1205‭ ‬أشخاص‭ ‬في‭ ‬إسرائيل،‭ ‬معظمهم‭ ‬مدنيون،‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬ليحصل‭ ‬لو‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬السلطة‭. ‬يأمل‭ ‬ترامب‭ (‬78‭ ‬عاما‭) ‬بأن‭ ‬يعزز‭ ‬تركيزه‭ ‬على‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬شعبيته‭ ‬في‭ ‬أوساط‭ ‬الناخبين‭ ‬اليهود،‭ ‬وهي‭ ‬شريحة‭ ‬لطالما‭ ‬كانت‭ ‬تصوّت‭ ‬للديمقراطيين‭ ‬وتفضّل‭ ‬هاريس‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬قبيل‭ ‬انتخابات‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭. ‬

وقال‭ ‬المرشّح‭ ‬الجمهوري‭ ‬عن‭ ‬هاريس‭ (‬59‭ ‬عاما‭) ‬أثناء‭ ‬مناظرتهما‭ ‬المتلفزة‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬تكره‭ ‬إسرائيل‮»‬‭. ‬واعتبر‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬انتُخبت‭ ‬هاريس‭ ‬‮«‬فستختفي‭ ‬إسرائيل‭ ‬برأيي‭ ‬من‭ ‬الوجود‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬عامين‭. ‬وأعتقد‭ ‬بأنني‭ ‬محق‭ ‬100‭ ‬في‭ ‬المائة‮»‬‭. ‬يرجّح‭ ‬بأن‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬يتطلع‭ ‬لكسب‭ ‬الأصوات‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬وبنسلفانيا‭ ‬اللتين‭ ‬تضمان‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬اليهود،‭ ‬لكن‭ ‬نبرته‭ ‬العدائية‭ ‬انعكست‭ ‬سلبا‭ ‬عليه‭ ‬أحيانا‭. ‬واتّهم‭ ‬السناتور‭ ‬الديمقراطي‭ ‬تشاك‭ ‬شومر،‭ ‬وهو‭ ‬المسؤول‭ ‬اليهودي‭ ‬المنتخب‭ ‬الأعلى‭ ‬مستوى‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬بأنه‭ ‬شخص‭ ‬‮«‬يفتخر‭ ‬بأنه‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬حماس‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬مناشدته‭ ‬اليهود‭ ‬للتصويت‭ ‬له،‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يفز‭ ‬في‭ ‬الانتخابات،‭ ‬‮«‬فستكون‭ ‬الخسارة‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬مرتبطة‭ ‬باليهود‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬تصريحات‭ ‬اعتُبرت‭ ‬فورا‭ ‬معادية‭ ‬للسامية‭. ‬وقالت‭ ‬‮«‬اللجنة‭ ‬الأمريكية‭ ‬اليهودية‮»‬‭ ‬إن‭ ‬‮«‬قول‭ (‬خسرنا‭ ‬بسبب‭ ‬اليهود‭) ‬أمر‭ ‬شنيع‭ ‬وخطير‮»‬،‭ ‬بينما‭ ‬دان‭ ‬‮«‬المجلس‭ ‬اليهودي‭ ‬للشؤون‭ ‬العامة‮»‬‭ ‬استخدامه‭ ‬‮«‬عبارات‭ ‬معادية‭ ‬للسامية‮»‬‭. ‬

وفق‭ ‬نظام‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الانتخابي‭ ‬الفريد‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬لولاية‭ ‬واحدة‭ ‬بأن‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬النتيجة‭ ‬بأكملها،‭ ‬ركّزت‭ ‬حملة‭ ‬هاريس‭ ‬أنظارها‭ ‬على‭ ‬ميشيغان‭. ‬لكنها‭ ‬ولاية‭ ‬متأرجحة‭ (‬أي‭ ‬تصوّت‭ ‬مرّة‭ ‬للجمهوريين‭ ‬وأخرى‭ ‬للديموقراطيين‭) ‬تضم‭ ‬جالية‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المتحدرين‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬عربية،‭ ‬حيث‭ ‬يراقب‭ ‬الناخبون‭ ‬بينما‭ ‬ترتفع‭ ‬حصيلة‭ ‬القتلى‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬ويحذّر‭ ‬الخبير‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬ميشيغان‭ ‬مايكل‭ ‬تروغوت‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المخاوف‭ ‬حيال‭ ‬مصير‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لديها‭ ‬تأثير‭ ‬على‭ ‬نتيجة‭ ‬السباق‭ ‬هناك‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬التوغلات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬والقصف‭ ‬الجوي‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬إضافي،‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬ما‭ ‬زال‭ ‬من‭ ‬المبكر‭ ‬جدا‭ ‬تحديد‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬وعلى‭ ‬اعتبارها‭ ‬مرشحة‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬المنقسم‭ ‬حيال‭ ‬تحرّكات‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬تحاول‭ ‬هاريس‭ ‬تحقيق‭ ‬موازنة‭ ‬صعبة‭. ‬وسارت‭ ‬على‭ ‬خطى‭ ‬بايدن‭ ‬عبر‭ ‬التعهّد‭ ‬بدعم‭ ‬إسرائيل،‭ ‬قائلة‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬ستضمن‭ ‬دائما‭ ‬بأن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تملك‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‮»‬‭. ‬لكنها‭ ‬كانت‭ ‬أكثر‭ ‬إصرارا‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬في‭ ‬دعواتها‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭. ‬

وقالت‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬حديثها‭ ‬عن‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬لن‭ ‬أصمت‮»‬،‭ ‬بينما‭ ‬تغيّبت‭ ‬عن‭ ‬كلمة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬أمام‭ ‬الكونجرس‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬والتي‭ ‬اختار‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الديمقراطيين‭ ‬مقاطعتها‭. ‬