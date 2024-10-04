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غارات أمريكية بريطانية على مواقع للحوثيين في عدة مدن يمنية

10/4/2024 7:14:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭(‬العربية‭. ‬نت‭): ‬هزت‭ ‬انفجارات‭ ‬عنيفة،‭ ‬مساء‭ ‬أمس،‭ ‬العاصمة‭ ‬اليمنية‭ ‬صنعاء‭ ‬الخاضعة‭ ‬لسيطرة‭ ‬الحوثيين،‭ ‬جراء‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬لمقاتلات‭ ‬أمريكية‭ ‬بريطانية،‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬غارات‭ ‬مماثلة‭ ‬استهدفت‭ ‬محافظتي‭ ‬الحديدة‭ ‬الساحلية‭ ‬وذمار‭ ‬جنوب‭ ‬صنعاء‭.‬

وأفاد‭ ‬سكان‭ ‬محليون‭ ‬بسماع‭ ‬دويّ‭ ‬أربعة‭ ‬انفجارات‭ ‬عنيفة‭ ‬ومتتالية‭ ‬سمعت‭ ‬في‭ ‬أرجاء‭ ‬صنعاء‭ ‬جراء‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭. ‬وأكدت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬حوثية‭ ‬وقوع‭ ‬قصف‭ ‬أمريكي‭ ‬بريطاني‭ ‬استهدف‭ ‬بأربع‭ ‬غارات‭ ‬منطقة‭ ‬الصيانة‭ (‬معسكر‭) ‬بمديرية‭ ‬الثورة،‭ ‬شمال‭ ‬صنعاء‭.‬

وأفادت‭ ‬بأن‭ ‬7‭ ‬غارات‭ ‬استهدفت‭ ‬مطار‭ ‬الحديدة‭ ‬ومنطقة‭ ‬الكثيب‭ (‬معسكر‭ ‬للقوات‭ ‬البحرية‭ ‬الحوثية‭) ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الساحلية‭ ‬غربي‭ ‬اليمن،‭ ‬والتي‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬استهدفتها‭ ‬غارات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬وفي‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭.‬

وبحسب‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الحوثية،‭ ‬فإن‭ ‬غارة‭ ‬أخرى‭ ‬استهدفت‭ ‬مدينة‭ ‬ذمار‭ ‬جنوب‭ ‬العاصمة‭ ‬صنعاء‭.‬

ولم‭ ‬تذكر‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الحوثية‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬الغارات‭. ‬ومساء‭ ‬الخميس،‭ ‬أعلنت‭ ‬جماعة‭ ‬الحوثي‭ ‬أن‭ ‬طيران‭ ‬التحالف‭ ‬الأمريكي‭ ‬البريطاني‭ ‬شنّ‭ ‬غارتين‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬الحديدة‭ ‬غربي‭ ‬اليمن‭.‬

ويوم‭ ‬الخميس‭ ‬أيضاً،‭ ‬أعلن‭ ‬زعيم‭ ‬الجماعة‭ ‬عبدالملك‭ ‬الحوثي‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬نفذتا‭ ‬39‭ ‬غارة‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬للجماعة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬

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