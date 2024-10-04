غارات أمريكية بريطانية على مواقع للحوثيين في عدة مدن يمنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
(العربية. نت): هزت انفجارات عنيفة، مساء أمس، العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، جراء غارات جوية لمقاتلات أمريكية بريطانية، بالتزامن مع غارات مماثلة استهدفت محافظتي الحديدة الساحلية وذمار جنوب صنعاء.
وأفاد سكان محليون بسماع دويّ أربعة انفجارات عنيفة ومتتالية سمعت في أرجاء صنعاء جراء غارات جوية. وأكدت وسائل إعلام حوثية وقوع قصف أمريكي بريطاني استهدف بأربع غارات منطقة الصيانة (معسكر) بمديرية الثورة، شمال صنعاء.
وأفادت بأن 7 غارات استهدفت مطار الحديدة ومنطقة الكثيب (معسكر للقوات البحرية الحوثية) في المحافظة الساحلية غربي اليمن، والتي سبق أن استهدفتها غارات إسرائيلية في يوليو الماضي وفي سبتمبر الماضي.
وبحسب وسائل الإعلام الحوثية، فإن غارة أخرى استهدفت مدينة ذمار جنوب العاصمة صنعاء.
ولم تذكر وسائل الإعلام الحوثية مزيدا من التفاصيل حول هذه الغارات. ومساء الخميس، أعلنت جماعة الحوثي أن طيران التحالف الأمريكي البريطاني شنّ غارتين على مدينة الحديدة غربي اليمن.
ويوم الخميس أيضاً، أعلن زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي أن إسرائيل والولايات المتحدة نفذتا 39 غارة على مواقع للجماعة الأسبوع الماضي.
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