Saturday, 05 October 2024 03:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ثلاثة مستشفيات لبنانية تعلّق خدماتها على وقع تكثيف الغارات الإسرائيلية

10/4/2024 7:14:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬أعلنت‭ ‬ثلاثة‭ ‬مستشفيات،‭ ‬اثنان‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬وآخر‭ ‬على‭ ‬أطراف‭ ‬ضاحية‭ ‬بيروت‭ ‬الجنوبية،‭ ‬تعليق‭ ‬خدماتها‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬غارات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬كثيفة‭ ‬في‭ ‬محيطها‭ ‬ألحقت‭ ‬اضرارا‭ ‬بأحدها‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬

ويتعرّض‭ ‬مسعفون‭ ‬في‭ ‬هيئات‭ ‬رسمية‭ ‬وأخرى‭ ‬تابعة‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬وجهات‭ ‬أخرى‭ ‬لغارات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬أسفرت‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬التصعيد‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬واسرائيل‭ ‬قبل‭ ‬عام،‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬97‭ ‬عنصرا‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬قضى‭ ‬أربعون‭ ‬منهم‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬وفق‭ ‬حصيلة‭ ‬أوردتها‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الخميس‭. ‬

وأفادت‭ ‬إدارة‭ ‬مستشفى‭ ‬السانت‭ ‬تريز،‭ ‬وهو‭ ‬مستشفى‭ ‬خاص‭ ‬عند‭ ‬تخوم‭ ‬الضاحية‭ ‬عن‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬الخدمات‭ ‬الاستشفائية‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬وقوع‭ ‬‮«‬أضرار‭ ‬جسيمة‮»‬‭ ‬في‭ ‬المبنى‭ ‬والمعدات‭ ‬‮«‬بعدما‭ ‬استهدف‭ ‬الطيران‭ ‬الإسرائيلي‭.. ‬بغارات‭ ‬عنيفة‮»‬‭ ‬مبنى‭ ‬المستشفى‭ ‬‮«‬وكافة‭ ‬المعدات‭ ‬والتجهيزات‭ ‬الطبية‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬إن‭ ‬المستشفى‭ ‬‮«‬بات‭ ‬يتطلب‭ ‬عملية‭ ‬تأهيل‭ ‬شامل‭ ‬لمختلف‭ ‬أجزائه‮»‬‭. ‬

وتعرضت‭ ‬ضاحية‭ ‬بيروت‭ ‬الجنوبية‭ ‬الليلة‭ ‬قبل‭ ‬الماضية‭ ‬لسلسلة‭ ‬غارات‭ ‬اسرائيلية‭ ‬كثيفة،‭ ‬وصل‭ ‬صداها‭ ‬الى‭ ‬مناطق‭ ‬خارج‭ ‬بيروت‭. ‬وأنذر‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬سكان‭ ‬مناطق‭ ‬عدة‭ ‬بإخلائها‭ ‬قبل‭ ‬استهدافها‭. ‬

واتهم‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أمس‭ ‬اسرائيل‭ ‬باستهداف‭ ‬فرق‭ ‬إنقاذ‭ ‬تابعين‭ ‬للهيئة‭ ‬الصحية‭ ‬الإسلامية،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬أحد‭ ‬عناصرها،‭ ‬أثناء‭ ‬عملها‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬الركام‭ ‬وانتشال‭ ‬المصابين‭ ‬جراء‭ ‬الغارات‭ ‬الكثيفة‭ ‬ليلا‭. ‬

في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬أعلنت‭ ‬إدارة‭ ‬مستشفى‭ ‬ميس‭ ‬الجبل‭ ‬الحكومي‭ ‬الجمعة‭ ‬‮«‬إخلاء‮»‬‭ ‬المستشفى‭ ‬‮«‬ووقف‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬أقسامه‮»‬‭ ‬مع‭ ‬‮«‬قطع‭ ‬الطرق‭ ‬وخطوط‭ ‬الإمداد‭.. ‬وصعوبة‭ ‬وصول‮»‬‭ ‬طاقمه‭. ‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬أعلن‭ ‬المستشفى‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬متاخمة‭ ‬للحدود‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬مرارا‭ ‬تعرض‭ ‬محيطه‭ ‬وباحته‭ ‬الرئيسية‭ ‬لقصف‭ ‬إسرائيلي‭. ‬

وفي‭ ‬بلدة‭ ‬مرجعيون‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل،‭ ‬أغلق‭ ‬المستشفى‭ ‬الحكومي‭ ‬أبوابه‭ ‬أمس‭ ‬بعد‭ ‬إجلاء‭ ‬موظفيه،‭ ‬إثر‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬عند‭ ‬مدخله‭ ‬الرئيسي‭. ‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬المستشفى‭ ‬الدكتور‭ ‬مؤنس‭ ‬كلاكش‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬سيارات‭ ‬إسعاف‭ ‬عند‭ ‬المدخل‭ ‬الرئيسي‭ ‬للمستشفى،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الإرباك‭ ‬والذعر‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الطاقم‭ ‬الطبي‭ ‬والموظفين‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬كنا‭ ‬نقدم‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬للمنطقة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب،‭ ‬لكن‭ ‬مع‭ ‬النقص‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الموظفين‭ ‬والطاقم‭ ‬الطبي،‭ ‬جاء‭ ‬القصف‭ ‬اليوم‭ ‬ليسرّع‭ ‬عملية‭ ‬إغلاق‭ ‬المستشفى‮»‬‭. ‬

وأدت‭ ‬الغارة‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬أربعة‭ ‬من‭ ‬مسعفي‭ ‬الهيئة‭ ‬الصحية‭ ‬الإسلامية‭ ‬التابعة‭ ‬لحزب‭ ‬الله،‭ ‬وفق‭ ‬الوكالة‭. ‬

وتشهد‭ ‬منطقة‭ ‬مرجعيون‭ ‬الحدودية‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬حركة‭ ‬نزوح‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬بلدات‭ ‬عدة‭ ‬فيها،‭ ‬بعضها‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭.

وكان‭ ‬المشفى‭ ‬يعمل،‭ ‬وفق‭ ‬كلاكش،‭ ‬‮«‬منذ‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬طبيب‭ ‬بنج‭ ‬واختصاصيي‭ ‬مختبر،‭ ‬جراء‭ ‬حركة‭ ‬النزوح‮»‬‭. ‬

ومع‭ ‬تكرار‭ ‬استهداف‭ ‬مسعفين‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬عدة،‭ ‬أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬تصريف‭ ‬الأعمال‭ ‬نجيب‭ ‬ميقاتي‭ ‬سلسلة‭ ‬اتصالات‭ ‬دبلوماسية‭ ‬من‭ ‬‮«‬أجل‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬للسماح‭ ‬لفرق‭ ‬الانقاذ‭ ‬والاغاثة‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬المواقع‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬للغارات‭ ‬والسماح‭ ‬بنقل‭ ‬الضحايا‭ ‬والجرحى‮»‬‭.

وندّد‭ ‬ميقاتي‭ ‬‮«‬بما‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬العدو‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬من‭ ‬انتهاك‭ ‬للقوانين‭ ‬الدولية‭ ‬والأعراف‭ ‬الإنسانيّة‭ ‬المتبعة‮»‬‭. ‬

ميدانيا‭ ‬نفى‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬لمراسلة‭ ‬ RT ‭ ‬أمس،‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬تداوله‭ ‬بشأن‭ ‬سقوط‭ ‬قرى‭ ‬مثل‭ ‬يارون‭ ‬ومارون‭ ‬الراس‭ ‬والعديسة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الكلام‭ ‬عار‭ ‬من‭ ‬الصحة‭ ‬وغير‭ ‬صحيح‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭.‬

وكان‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬أمس‭ ‬ان‭ ‬مقاتليه‭ ‬استهدفوا‭ ‬بالمدفعية‭ ‬قوة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬تقدمت‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬حدودية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬المواجهات‭ ‬البرية‭ ‬المستمرة‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬الأسبوع‭.

وذكر‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنّ‭ ‬مقاتليه‭ ‬‮«‬استهدفوا‭ ‬قوة‭ ‬لجنود‭ ‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أثناء‭ ‬تقدمها‭ ‬باتجاه‭ ‬بيادر‭ ‬العدس‭ ‬غرب‭ ‬يارون‭ ‬بقذائف‭ ‬المدفعية‭ ‬وبصلية‭ ‬صاروخية‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬مماثل‭ ‬صباحا،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬يواصل‭ ‬استهداف‭ ‬تجمعات‭ ‬جنود‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬قواته‭ ‬ضربت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألفي‭ ‬موقع‭ ‬خلال‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬برية‭ ‬محدودة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬لاستهداف‭ ‬مواقع‭ ‬حزب‭ ‬الله‭. ‬وقال‭ ‬بيان‭ ‬للجيش‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬جرى‭ ‬ضرب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألفي‭ ‬هدف‭ ‬عسكري‮»‬،‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬مسلحين‭ ‬ومنشآت‭ ‬عسكرية‭ ‬وأسلحة‭ ‬وغيرها‭. ‬

وأدت‭ ‬الغارات‭ ‬التي‭ ‬شنتها‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمس‭ ‬إلى‭ ‬إغلاق‭ ‬المعبر‭ ‬الحدودي‭ ‬الرئيسي‭ ‬للبنان‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬قطع‭ ‬الطريق‭ ‬أمام‭ ‬حركة‭ ‬المركبات‭.‬

وقتل‭ ‬جنديان‭ ‬إسرائيليان‭ ‬جراء‭ ‬انفجار‭ ‬مسيّرة‭ ‬‮«‬قادمة‭ ‬من‭ ‬الشرق‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس،‭ ‬بينما‭ ‬أفادت‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬كان‮»‬‭ ‬العامة‭ ‬بأن‭ ‬الطائرة‭ ‬أطلقت‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬وأصابت‭ ‬قاعدة‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬الجولان‭ ‬السوري‭ ‬المحتل‭.‬

MENAFN04102024000055011008ID1108748350

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث