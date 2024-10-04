ثلاثة مستشفيات لبنانية تعلّق خدماتها على وقع تكثيف الغارات الإسرائيلية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬أعلنت‭ ‬ثلاثة‭ ‬مستشفيات،‭ ‬اثنان‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬وآخر‭ ‬على‭ ‬أطراف‭ ‬ضاحية‭ ‬بيروت‭ ‬الجنوبية،‭ ‬تعليق‭ ‬خدماتها‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬غارات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬كثيفة‭ ‬في‭ ‬محيطها‭ ‬ألحقت‭ ‬اضرارا‭ ‬بأحدها‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬

ويتعرّض‭ ‬مسعفون‭ ‬في‭ ‬هيئات‭ ‬رسمية‭ ‬وأخرى‭ ‬تابعة‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬وجهات‭ ‬أخرى‭ ‬لغارات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬أسفرت‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬التصعيد‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬واسرائيل‭ ‬قبل‭ ‬عام،‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬97‭ ‬عنصرا‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬قضى‭ ‬أربعون‭ ‬منهم‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬وفق‭ ‬حصيلة‭ ‬أوردتها‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الخميس‭. ‬

وأفادت‭ ‬إدارة‭ ‬مستشفى‭ ‬السانت‭ ‬تريز،‭ ‬وهو‭ ‬مستشفى‭ ‬خاص‭ ‬عند‭ ‬تخوم‭ ‬الضاحية‭ ‬عن‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬الخدمات‭ ‬الاستشفائية‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬وقوع‭ ‬‮«‬أضرار‭ ‬جسيمة‮»‬‭ ‬في‭ ‬المبنى‭ ‬والمعدات‭ ‬‮«‬بعدما‭ ‬استهدف‭ ‬الطيران‭ ‬الإسرائيلي‭.. ‬بغارات‭ ‬عنيفة‮»‬‭ ‬مبنى‭ ‬المستشفى‭ ‬‮«‬وكافة‭ ‬المعدات‭ ‬والتجهيزات‭ ‬الطبية‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬إن‭ ‬المستشفى‭ ‬‮«‬بات‭ ‬يتطلب‭ ‬عملية‭ ‬تأهيل‭ ‬شامل‭ ‬لمختلف‭ ‬أجزائه‮»‬‭. ‬

وتعرضت‭ ‬ضاحية‭ ‬بيروت‭ ‬الجنوبية‭ ‬الليلة‭ ‬قبل‭ ‬الماضية‭ ‬لسلسلة‭ ‬غارات‭ ‬اسرائيلية‭ ‬كثيفة،‭ ‬وصل‭ ‬صداها‭ ‬الى‭ ‬مناطق‭ ‬خارج‭ ‬بيروت‭. ‬وأنذر‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬سكان‭ ‬مناطق‭ ‬عدة‭ ‬بإخلائها‭ ‬قبل‭ ‬استهدافها‭. ‬

واتهم‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أمس‭ ‬اسرائيل‭ ‬باستهداف‭ ‬فرق‭ ‬إنقاذ‭ ‬تابعين‭ ‬للهيئة‭ ‬الصحية‭ ‬الإسلامية،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬أحد‭ ‬عناصرها،‭ ‬أثناء‭ ‬عملها‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬الركام‭ ‬وانتشال‭ ‬المصابين‭ ‬جراء‭ ‬الغارات‭ ‬الكثيفة‭ ‬ليلا‭. ‬

في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬أعلنت‭ ‬إدارة‭ ‬مستشفى‭ ‬ميس‭ ‬الجبل‭ ‬الحكومي‭ ‬الجمعة‭ ‬‮«‬إخلاء‮»‬‭ ‬المستشفى‭ ‬‮«‬ووقف‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬أقسامه‮»‬‭ ‬مع‭ ‬‮«‬قطع‭ ‬الطرق‭ ‬وخطوط‭ ‬الإمداد‭.. ‬وصعوبة‭ ‬وصول‮»‬‭ ‬طاقمه‭. ‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬أعلن‭ ‬المستشفى‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬متاخمة‭ ‬للحدود‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬مرارا‭ ‬تعرض‭ ‬محيطه‭ ‬وباحته‭ ‬الرئيسية‭ ‬لقصف‭ ‬إسرائيلي‭. ‬

وفي‭ ‬بلدة‭ ‬مرجعيون‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل،‭ ‬أغلق‭ ‬المستشفى‭ ‬الحكومي‭ ‬أبوابه‭ ‬أمس‭ ‬بعد‭ ‬إجلاء‭ ‬موظفيه،‭ ‬إثر‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬عند‭ ‬مدخله‭ ‬الرئيسي‭. ‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬المستشفى‭ ‬الدكتور‭ ‬مؤنس‭ ‬كلاكش‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬سيارات‭ ‬إسعاف‭ ‬عند‭ ‬المدخل‭ ‬الرئيسي‭ ‬للمستشفى،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الإرباك‭ ‬والذعر‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الطاقم‭ ‬الطبي‭ ‬والموظفين‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬كنا‭ ‬نقدم‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬للمنطقة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب،‭ ‬لكن‭ ‬مع‭ ‬النقص‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الموظفين‭ ‬والطاقم‭ ‬الطبي،‭ ‬جاء‭ ‬القصف‭ ‬اليوم‭ ‬ليسرّع‭ ‬عملية‭ ‬إغلاق‭ ‬المستشفى‮»‬‭. ‬

وأدت‭ ‬الغارة‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬أربعة‭ ‬من‭ ‬مسعفي‭ ‬الهيئة‭ ‬الصحية‭ ‬الإسلامية‭ ‬التابعة‭ ‬لحزب‭ ‬الله،‭ ‬وفق‭ ‬الوكالة‭. ‬

وتشهد‭ ‬منطقة‭ ‬مرجعيون‭ ‬الحدودية‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬حركة‭ ‬نزوح‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬بلدات‭ ‬عدة‭ ‬فيها،‭ ‬بعضها‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭.

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وكان‭ ‬المشفى‭ ‬يعمل،‭ ‬وفق‭ ‬كلاكش،‭ ‬‮«‬منذ‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬طبيب‭ ‬بنج‭ ‬واختصاصيي‭ ‬مختبر،‭ ‬جراء‭ ‬حركة‭ ‬النزوح‮»‬‭. ‬

ومع‭ ‬تكرار‭ ‬استهداف‭ ‬مسعفين‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬عدة،‭ ‬أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬تصريف‭ ‬الأعمال‭ ‬نجيب‭ ‬ميقاتي‭ ‬سلسلة‭ ‬اتصالات‭ ‬دبلوماسية‭ ‬من‭ ‬‮«‬أجل‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬للسماح‭ ‬لفرق‭ ‬الانقاذ‭ ‬والاغاثة‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬المواقع‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬للغارات‭ ‬والسماح‭ ‬بنقل‭ ‬الضحايا‭ ‬والجرحى‮»‬‭.

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وندّد‭ ‬ميقاتي‭ ‬‮«‬بما‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬العدو‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬من‭ ‬انتهاك‭ ‬للقوانين‭ ‬الدولية‭ ‬والأعراف‭ ‬الإنسانيّة‭ ‬المتبعة‮»‬‭. ‬

ميدانيا‭ ‬نفى‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬لمراسلة‭ ‬ RT ‭ ‬أمس،‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬تداوله‭ ‬بشأن‭ ‬سقوط‭ ‬قرى‭ ‬مثل‭ ‬يارون‭ ‬ومارون‭ ‬الراس‭ ‬والعديسة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الكلام‭ ‬عار‭ ‬من‭ ‬الصحة‭ ‬وغير‭ ‬صحيح‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭.‬

وكان‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬أمس‭ ‬ان‭ ‬مقاتليه‭ ‬استهدفوا‭ ‬بالمدفعية‭ ‬قوة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬تقدمت‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬حدودية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬المواجهات‭ ‬البرية‭ ‬المستمرة‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬الأسبوع‭.

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وذكر‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنّ‭ ‬مقاتليه‭ ‬‮«‬استهدفوا‭ ‬قوة‭ ‬لجنود‭ ‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أثناء‭ ‬تقدمها‭ ‬باتجاه‭ ‬بيادر‭ ‬العدس‭ ‬غرب‭ ‬يارون‭ ‬بقذائف‭ ‬المدفعية‭ ‬وبصلية‭ ‬صاروخية‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬مماثل‭ ‬صباحا،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬يواصل‭ ‬استهداف‭ ‬تجمعات‭ ‬جنود‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬قواته‭ ‬ضربت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألفي‭ ‬موقع‭ ‬خلال‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬برية‭ ‬محدودة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬لاستهداف‭ ‬مواقع‭ ‬حزب‭ ‬الله‭. ‬وقال‭ ‬بيان‭ ‬للجيش‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬جرى‭ ‬ضرب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألفي‭ ‬هدف‭ ‬عسكري‮»‬،‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬مسلحين‭ ‬ومنشآت‭ ‬عسكرية‭ ‬وأسلحة‭ ‬وغيرها‭. ‬

وأدت‭ ‬الغارات‭ ‬التي‭ ‬شنتها‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمس‭ ‬إلى‭ ‬إغلاق‭ ‬المعبر‭ ‬الحدودي‭ ‬الرئيسي‭ ‬للبنان‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬قطع‭ ‬الطريق‭ ‬أمام‭ ‬حركة‭ ‬المركبات‭.‬

وقتل‭ ‬جنديان‭ ‬إسرائيليان‭ ‬جراء‭ ‬انفجار‭ ‬مسيّرة‭ ‬‮«‬قادمة‭ ‬من‭ ‬الشرق‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس،‭ ‬بينما‭ ‬أفادت‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬كان‮»‬‭ ‬العامة‭ ‬بأن‭ ‬الطائرة‭ ‬أطلقت‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬وأصابت‭ ‬قاعدة‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬الجولان‭ ‬السوري‭ ‬المحتل‭.‬