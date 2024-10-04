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أبوقوة يُحقق فوزه الأول

10/4/2024 7:14:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

حقق‭ ‬فريق‭ ‬أبوقوة‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬المملكة‭ ‬الـ21‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لجيل‭ ‬الذهب‭ ‬للناشئين‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬مركز‭ ‬تمكين‭ ‬شباب‭ ‬السهلة‭ ‬الشمالية‭ ‬ومركز‭ ‬تمكين‭ ‬أبوقوة،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬جدحفص‭ ‬بهدف‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬للبطولة‭ ‬وضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى،‭ ‬وبذلك‭ ‬يصل‭ ‬الفريق‭ ‬الفائز‭ ‬للنقطة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬فوز‭ ‬وتعادل،‭ ‬فيما‭ ‬يبقى‭ ‬جدحفص‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬بعد‭ ‬خسارتين‭ ‬أبعدتاه‭ ‬كثيراً‭ ‬عن‭ ‬صراع‭ ‬التأهل‭ ‬لربع‭ ‬النهائي‭.‬

ويدين‭ ‬أبوقوة‭ ‬بهذا‭ ‬الفوز‭ ‬للاعبه‭ ‬سيد‭ ‬حسين‭ ‬شوقي‭ ‬الذي‭ ‬أحرز‭ ‬هدف‭ ‬المباراة‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬17‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬وكان‭ ‬بإمكانه‭ ‬مضاعفة‭ ‬الغلة‭ ‬لكنه‭ ‬أضاع‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬29‭ ‬من‭ ‬نفس‭ ‬الشوط،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬لم‭ ‬يمنع‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصار‭ ‬الأول،‭ ‬إذ‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬وأنهى‭ ‬المباراة‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف‭.‬

أدار‭ ‬اللقاء‭ ‬الحكم‭ ‬محسن‭ ‬يعقوب‭ ‬وساعده‭ ‬خالد‭ ‬فيصل‭ ‬وعلي‭ ‬جعفر‭ ‬وراقبه‭ ‬إبراهيم‭ ‬شبيب‭.‬

وتتواصل‭ ‬السبت‭ ‬5‭ ‬أكتوبر‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية،‭ ‬إذ‭ ‬سيلعب‭ ‬أولاً‭ ‬وفي‭ ‬مباراة‭ ‬قوية‭ ‬ومرتقبة‭ ‬فريقا‭ ‬السنابس‭ ‬والسهلة‭ ‬الشمالية‭ ‬الساعة‭ ‬4‭:‬45‭ ‬عصراً‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مركز‭ ‬تمكين‭ ‬شباب‭ ‬أبوقوة‭ ‬وهما‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬فيما‭ ‬يلعب‭ ‬بعدها‭ ‬عند‭ ‬6:45‭ ‬مساءً‭ ‬فريقا‭ ‬كرانة‭ ‬وكرزكان‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة،‭ ‬وهذه‭ ‬المباراة‭ ‬قوية‭ ‬كذلك‭ ‬مثل‭ ‬سابقتها‭ ‬كون‭ ‬هذه‭ ‬الفرق‭ ‬الأربعة‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬حققت‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬وبالتالي‭ ‬لديها‭ ‬3‭ ‬نقاط،‭ ‬بينما‭ ‬يتواجه‭ ‬الجمعة‭ ‬عسكر‭ ‬مع‭ ‬القرية‭ ‬وتليها‭ ‬مباراة‭ ‬المعامير‭ ‬والمرخ‭.‬



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