أبوقوة يُحقق فوزه الأول

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
حقق فريق أبوقوة فوزه الأول في بطولة المملكة الـ21 لكرة القدم لجيل الذهب للناشئين التي ينظمها مركز تمكين شباب السهلة الشمالية ومركز تمكين أبوقوة، وذلك على فريق جدحفص بهدف دون مقابل في افتتاح الجولة الثانية للبطولة وضمن المجموعة الأولى، وبذلك يصل الفريق الفائز للنقطة الرابعة من فوز وتعادل، فيما يبقى جدحفص دون رصيد من النقاط بعد خسارتين أبعدتاه كثيراً عن صراع التأهل لربع النهائي.
ويدين أبوقوة بهذا الفوز للاعبه سيد حسين شوقي الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 17 من الشوط الأول، وكان بإمكانه مضاعفة الغلة لكنه أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 29 من نفس الشوط، لكن هذا لم يمنع الفريق من تحقيق الانتصار الأول، إذ حافظ على التقدم في الشوط الثاني وأنهى المباراة بهدف نظيف.
أدار اللقاء الحكم محسن يعقوب وساعده خالد فيصل وعلي جعفر وراقبه إبراهيم شبيب.
وتتواصل السبت 5 أكتوبر مباريات الجولة الثانية، إذ سيلعب أولاً وفي مباراة قوية ومرتقبة فريقا السنابس والسهلة الشمالية الساعة 4:45 عصراً على ملعب مركز تمكين شباب أبوقوة وهما من المجموعة الثانية، فيما يلعب بعدها عند 6:45 مساءً فريقا كرانة وكرزكان ضمن المجموعة الثالثة، وهذه المباراة قوية كذلك مثل سابقتها كون هذه الفرق الأربعة كانت قد حققت الفوز في الجولة الأولى وبالتالي لديها 3 نقاط، بينما يتواجه الجمعة عسكر مع القرية وتليها مباراة المعامير والمرخ.
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