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نوروز: ((واصل 3)) أقوى بكثير

10/4/2024 7:14:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

قال‭ ‬حسن‭ ‬نوروز‭ ‬كابتن‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بنادي‭ ‬المنامة‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬إن‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ (‬واصل‭) ‬ستكون‭ ‬أقوى‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬النسختين‭ ‬الماضيتين،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬جميع‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬تعاقدت‭ ‬مع‭ ‬لاعبين‭ ‬ومحترفين‭ ‬واستعدت‭ ‬بصورة‭ ‬جيدة‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬المستويات‭ ‬الفنية‭ ‬تبدو‭ ‬متقاربة‭ ‬جداً‭ ‬الحظوظ‭ ‬شبه‭ ‬متساوية‭ ‬بين‭ ‬الجميع‭.‬

وحول‭ ‬القرعة‭ ‬أوضح‭ ‬حسن‭ ‬نوروز‭ ‬أن‭ ‬مجموعتي‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬متكافئتين‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬الغموض‭ ‬حول‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفرق،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬غالبية‭ ‬الفرق‭ ‬معروفة‭ ‬وقوية‭ ‬ومرشحة‭ ‬للمنافسة‭ ‬والتأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭. ‬وبين‭ ‬حسن‭ ‬نوروز‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬يستعد‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأيام‭ ‬ويتدرب‭ ‬بكل‭ ‬جدية‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الجاهزية‭ ‬المطلوبة‭ ‬لمواصلة‭ ‬تمثيل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خير‭ ‬تمثيل‭.‬

وتابع‭: ‬يسعى‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬إلى‭ ‬إيجاد‭ ‬التجانس‭ ‬المطلوب‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭ ‬جراء‭ ‬بعض‭ ‬التغييرات‭ ‬التي‭ ‬طالت‭ ‬فريقنا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬ترأس‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬الحديدية‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬العربي‭ ‬القطري‭ ‬والقادسية‭ ‬الكويتي‭ ‬المشاركان‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وإلى‭ ‬جانبهم‭ ‬فريق‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬بديلاً‭ ‬عن‭ ‬الهلال‭ ‬السعودي‭ ‬المنسحب‭ ‬من‭ ‬البطولة،‭ ‬والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬نادي‭ ‬المنامة‭ ‬حقق‭ ‬لقب‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬واصل‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬لقبه‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬بلقبها‭ ‬فريق‭ ‬الرياضي‭ ‬اللبناني،‭ ‬ويعد‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬من‭ ‬المرشحين‭ ‬الأقوياء‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬الخليج،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬نهائي‭ ‬النسختين‭ ‬الماضيتين‭ ‬وخسر‭ ‬أمام‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭.‬

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