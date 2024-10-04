نوروز: ((واصل 3)) أقوى بكثير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
قال حسن نوروز كابتن الفريق الأول لكرة السلة بنادي المنامة لـ«أخبار الخليج الرياضي» إن النسخة الثالثة من بطولة دوري غرب آسيا (واصل) ستكون أقوى بكثير من النسختين الماضيتين، حيث إن جميع الفرق في منطقة الخليج تعاقدت مع لاعبين ومحترفين واستعدت بصورة جيدة مؤكداً أن المستويات الفنية تبدو متقاربة جداً الحظوظ شبه متساوية بين الجميع.
وحول القرعة أوضح حسن نوروز أن مجموعتي منطقة الخليج متكافئتين إلى حد كبير مع بعض الغموض حول عدد من الفرق، غير أن غالبية الفرق معروفة وقوية ومرشحة للمنافسة والتأهل إلى الدور نصف النهائي. وبين حسن نوروز أن فريقه يستعد في هذه الأيام ويتدرب بكل جدية للوصول إلى الجاهزية المطلوبة لمواصلة تمثيل مملكة البحرين خير تمثيل.
وتابع: يسعى الجهاز الفني إلى إيجاد التجانس المطلوب بين اللاعبين جراء بعض التغييرات التي طالت فريقنا في الفترة الأخيرة.
يذكر أن فريق المنامة ترأس المجموعة الثانية الحديدية التي تضم العربي القطري والقادسية الكويتي المشاركان حالياً في منافسات البطولة العربية المقامة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وإلى جانبهم فريق الاتحاد السعودي الذي شارك بديلاً عن الهلال السعودي المنسحب من البطولة، والجدير بالذكر أن نادي المنامة حقق لقب النسخة الأولى من بطولة واصل لكنه لم يتمكن من المحافظة على لقبه في النسخة الثانية التي فاز بلقبها فريق الرياضي اللبناني، ويعد فريق المنامة من المرشحين الأقوياء للمنافسة على لقب الخليج، حيث بلغ نهائي النسختين الماضيتين وخسر أمام الكويت الكويتي.
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