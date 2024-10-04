اتحاد كرة اليد يؤجل دوري خالد بن حمد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
كتب: أحمد توفيق
قرر الاتحاد البحريني لكرة اليد وبشكل مفاجئ تأجيل منافسات دوري خالد بن حمد لكرة اليد، على أن يتم تحديد موعدها في الأيام القادمة.
وجاء قرار التأجيل نظراً إلى أعمال الصيانة التي تشهدها صالة الاتحاد الرياضية بأم الحصم.
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