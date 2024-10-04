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اتحاد كرة اليد يؤجل دوري خالد بن حمد

10/4/2024 7:14:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬توفيق‭

قرر‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬وبشكل‭ ‬مفاجئ‭ ‬تأجيل‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لكرة‭ ‬اليد،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تحديد‭ ‬موعدها‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة‭.‬

وجاء‭ ‬قرار‭ ‬التأجيل‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬أعمال‭ ‬الصيانة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬صالة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الرياضية‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭.‬

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