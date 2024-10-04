Saturday, 05 October 2024 03:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قرعة متوازنة لبطولة ((واصل))

10/4/2024 7:14:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أسفرت‭ ‬قرعة‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ (‬واصل‭) ‬بنسختها‭ ‬الثالثة‭ ‬لمنطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬عن‭ ‬مجموعتين‭ ‬متوازنتين،‭ ‬حيث‭ ‬وقع‭ ‬نادي‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬وإلى‭ ‬جانبه‭ ‬الأهلي‭ ‬البحريني‭ ‬شباب‭ ‬الأهلي‭ ‬الإماراتي‭ ‬والبشائر‭ ‬العماني،‭ ‬فيما‭ ‬ترأس‭ ‬نادي‭ ‬المنامة‭ ‬البحريني‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬ومعه‭ ‬أندية‭ ‬العربي‭ ‬القطري‭ ‬والاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬والقادسية‭ ‬الكويتي‭.‬

وتنطلق‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬بنظامها‭ ‬المعروف‭ ‬الذهاب‭ ‬والإياب،‭ ‬ويتأهل‭ ‬متصدر‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬مباشرة،‭ ‬فيما‭ ‬يلعب‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬عبر‭ ‬المباريات‭ ‬التأهيلية‭ ‬لإكمال‭ ‬عقد‭ ‬المتأهلين‭ ‬الأربعة،‭ ‬فيما‭ ‬يخرج‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬المنافسة،‭ ‬وتتأهل‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬ثلاثة‭ ‬أندية‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬إلى‭ ‬الفاينل‭ ‬8‭ ‬من‭ ‬البطولة،‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬قرر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬تأجيل‭ ‬انطلاق‭ ‬منافسات‭ ‬منطقة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬إلى‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭ ‬بسبب‭ ‬الأوضاع‭ ‬الراهنة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬







MENAFN04102024000055011008ID1108748345

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث