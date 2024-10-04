قرعة متوازنة لبطولة ((واصل))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أسفرت‭ ‬قرعة‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ (‬واصل‭) ‬بنسختها‭ ‬الثالثة‭ ‬لمنطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬عن‭ ‬مجموعتين‭ ‬متوازنتين،‭ ‬حيث‭ ‬وقع‭ ‬نادي‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬وإلى‭ ‬جانبه‭ ‬الأهلي‭ ‬البحريني‭ ‬شباب‭ ‬الأهلي‭ ‬الإماراتي‭ ‬والبشائر‭ ‬العماني،‭ ‬فيما‭ ‬ترأس‭ ‬نادي‭ ‬المنامة‭ ‬البحريني‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬ومعه‭ ‬أندية‭ ‬العربي‭ ‬القطري‭ ‬والاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬والقادسية‭ ‬الكويتي‭.‬

وتنطلق‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬بنظامها‭ ‬المعروف‭ ‬الذهاب‭ ‬والإياب،‭ ‬ويتأهل‭ ‬متصدر‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬مباشرة،‭ ‬فيما‭ ‬يلعب‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬عبر‭ ‬المباريات‭ ‬التأهيلية‭ ‬لإكمال‭ ‬عقد‭ ‬المتأهلين‭ ‬الأربعة،‭ ‬فيما‭ ‬يخرج‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬المنافسة،‭ ‬وتتأهل‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬ثلاثة‭ ‬أندية‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬إلى‭ ‬الفاينل‭ ‬8‭ ‬من‭ ‬البطولة،‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬قرر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬تأجيل‭ ‬انطلاق‭ ‬منافسات‭ ‬منطقة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬إلى‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭ ‬بسبب‭ ‬الأوضاع‭ ‬الراهنة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬























