قرعة متوازنة لبطولة ((واصل))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد الذهبة
السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أسفرت قرعة بطولة دوري غرب آسيا لكرة السلة (واصل) بنسختها الثالثة لمنطقة الخليج العربي التي أجريت يوم أمس عن مجموعتين متوازنتين، حيث وقع نادي الكويت الكويتي على رأس المجموعة الأولى وإلى جانبه الأهلي البحريني شباب الأهلي الإماراتي والبشائر العماني، فيما ترأس نادي المنامة البحريني المجموعة الثانية ومعه أندية العربي القطري والاتحاد السعودي والقادسية الكويتي.
وتنطلق منافسات البطولة في 14 أكتوبر الجاري بنظامها المعروف الذهاب والإياب، ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي مباشرة، فيما يلعب الثاني والثالث من كل مجموعة في الدور الثاني عبر المباريات التأهيلية لإكمال عقد المتأهلين الأربعة، فيما يخرج الرابع من المنافسة، وتتأهل في النهاية ثلاثة أندية من منطقة الخليج العربي إلى الفاينل 8 من البطولة، في الجانب الآخر قرر الاتحاد الآسيوي تأجيل انطلاق منافسات منطقة غرب آسيا إلى الرابع من ديسمبر المقبل بسبب الأوضاع الراهنة في المنطقة.
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