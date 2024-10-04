قمة بين الحالة والحد.. والاتحاد يواجه بوري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تختتم اليوم السبت الجولة الثالثة من منافسات دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، بإقامة ثلاث مواجهات في نفس التوقيت، وذلك عند الساعة السابعة مساءً، حيث يلعب الحد مع الحالة على ملعب النادي الأهلي، ويواجه مدينة عيسى نظيره التضامن على ملعب نادي النجمة، في حين يلتقي الاتحاد مع منافسه بوري على ملعب مدينة حمد.
وستشهد الجولة قمة كروية بين فريقي الحالة والحد على صدارة الترتيب العام، حيث يمتلك الفريقان 6 نقاط لكل منهما، بعد فوزيهما بالجولتين السابقتين.
وفي لقاء آخر يلتقي الاتحاد الحاصد على 6 نقاط أيضا نظيره فريق بوري الذي برصيده 3 نقاط من جولتين حيث خسر في مباراته الأولى وفاز في الثانية.
واللقاء الأخير سيلتقي فريقا مدينة عيسى والتضامن وهما لا يملكان أية نقاط، بعد جولتين افتتاحيتين هذا الموسم.
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