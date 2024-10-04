قمة بين الحالة والحد.. والاتحاد يواجه بوري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تختتم‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بإقامة‭ ‬ثلاث‭ ‬مواجهات‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬التوقيت،‭ ‬وذلك‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساءً،‭ ‬حيث‭ ‬يلعب‭ ‬الحد‭ ‬مع‭ ‬الحالة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي،‭ ‬ويواجه‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬نظيره‭ ‬التضامن‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬النجمة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يلتقي‭ ‬الاتحاد‭ ‬مع‭ ‬منافسه‭ ‬بوري‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭.‬

وستشهد‭ ‬الجولة‭ ‬قمة‭ ‬كروية‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬الحالة‭ ‬والحد‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬العام،‭ ‬حيث‭ ‬يمتلك‭ ‬الفريقان‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬لكل‭ ‬منهما،‭ ‬بعد‭ ‬فوزيهما‭ ‬بالجولتين‭ ‬السابقتين‭.‬

وفي‭ ‬لقاء‭ ‬آخر‭ ‬يلتقي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الحاصد‭ ‬على‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬أيضا‭ ‬نظيره‭ ‬فريق‭ ‬بوري‭ ‬الذي‭ ‬برصيده‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬جولتين‭ ‬حيث‭ ‬خسر‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الأولى‭ ‬وفاز‭ ‬في‭ ‬الثانية‭. ‬

واللقاء‭ ‬الأخير‭ ‬سيلتقي‭ ‬فريقا‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬والتضامن‭ ‬وهما‭ ‬لا‭ ‬يملكان‭ ‬أية‭ ‬نقاط،‭ ‬بعد‭ ‬جولتين‭ ‬افتتاحيتين‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬