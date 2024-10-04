صدارة مؤقتة للبديع.. والبسيتين يفوز بهدف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
افتتحت مساء أمس الجمعة الجولة الثالثة من منافسات دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، حيث شهدت المباراة الأولى اكتساح البديع لفريق أم الحصم بثلاثة أهداف من دون رد، وبهذه النتيجة تصدر البديع سلم الترتيب برصيد 9 نقاط، في انتظار المواجهات المتبقية، في حين تجمد رصيد أم الحصم عند 3 نقاط، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة حمد.
وفي اللقاء الثاني فاز البسيتين على نظيره الاتفاق بنتيجة هدف دون رد، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي الرفاع، وبهذه النتيجة رفع البسيتين رصيده إلى 6 نقاط، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند نقطة واحدة.
وفي اللقاء الأخير تعادل فريقا قلالي واتحاد الريف بنتيجة هدف لكل منهما، في المواجهة التي أقيمت على ملعب النادي الأهلي في الماحوز، وبهذه النتيجة حصد قلالي نقطته الثانية، في حين خرج اتحاد الريف بنقطته الأولى في هذا الموسم.
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