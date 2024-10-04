صدارة مؤقتة للبديع.. والبسيتين يفوز بهدف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد جواد السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

افتتحت‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬اكتساح‭ ‬البديع‭ ‬لفريق‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬بثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رد،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬تصدر‭ ‬البديع‭ ‬سلم‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬9‭ ‬نقاط،‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬المواجهات‭ ‬المتبقية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬عند‭ ‬3‭ ‬نقاط،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭.‬

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الثاني‭ ‬فاز‭ ‬البسيتين‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬الاتفاق‭ ‬بنتيجة‭ ‬هدف‭ ‬دون‭ ‬رد،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬الرفاع،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬رفع‭ ‬البسيتين‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬نقاط،‭ ‬بينما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬الاتفاق‭ ‬عند‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭.‬

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الأخير‭ ‬تعادل‭ ‬فريقا‭ ‬قلالي‭ ‬واتحاد‭ ‬الريف‭ ‬بنتيجة‭ ‬هدف‭ ‬لكل‭ ‬منهما،‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬الماحوز،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬حصد‭ ‬قلالي‭ ‬نقطته‭ ‬الثانية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬خرج‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬بنقطته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬