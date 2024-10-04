أمين عام الاتحاد الإفريقي متهم بالفساد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
جنيف - (أ ف ب): يخضع الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم فيرون موسينغا-أومبا للتحقيق في سويسرا للاشتباه بسوء الإدارة المالية، لكنه أصر الخميس ان التحويلات المصرفية المعنية كانت «قانونية».
وفي بيان على منصة إكس، أصر موسينغا-أومبا الذي يخضع للتحقيق في كانتون فريبورغ الغربي، أن التحويلات كانت «قانونية» وبمثابة «مكافآت وتعويضات» من الاتحاد الإفريقي (كاف).
وطلبت النيابة العامة في فريبورغ من مكتب النائب العام في سويسرا استلام القضية. لكن محكمة سويسرية رفضت هذا الطلب في حكم أصدرته في 13 سبتمبر، مكتفية بذكر ان الشخص المعني هو الأمين العام لمنظمة تتخذ من القاهرة مقرا لها.
وأعلن موقع غوثان سيتي الاستقصائي المتخصص بالجرائم المالية في سويسرا ان الشخص المعني هو موسينغو-أومبا.
وبحسب قرار المحكمة الذي نشر موسينغا-أومبا رابطا له، اتصل مكتب الإبلاغ عن غسل الأموال في سويسرا بالمدعين العامين في فريبورغ في فبراير.
قال المكتب إن تحليله للمعاملات أظهر أن الأمين العام «حصل، في عدة مناسبات، على مكافآت أعلى بكثير من الحد الاقصى المذكور في عقد عمله.. وتلقى المكافآت والتعويضات في حسابات سويسرية متنوعة».
تابع «لم نكن قادرين على تحديد التحويلات بين حساباته السويسرية والمؤسسات في مصر».
وفي بيان على إكس، قال الأمين العام إن التحويلات المصرفية «قانونية وقابلة للتتبع»، «تشير إلى مكافآت وتعويضات تلقيتها من كاف.. وقد تمت بشفافية مطلقة».
أشار إلى أنه لم تتخذ أي إجراءات جنائية وإن الأموال «تتطابق مع أنظمة كاف».
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