أمين عام الاتحاد الإفريقي متهم بالفساد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

جنيف‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يخضع‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬فيرون‭ ‬موسينغا‭-‬أومبا‭ ‬للتحقيق‭ ‬في‭ ‬سويسرا‭ ‬للاشتباه‭ ‬بسوء‭ ‬الإدارة‭ ‬المالية،‭ ‬لكنه‭ ‬أصر‭ ‬الخميس‭ ‬ان‭ ‬التحويلات‭ ‬المصرفية‭ ‬المعنية‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬قانونية‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬بيان‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس،‭ ‬أصر‭ ‬موسينغا‭-‬أومبا‭ ‬الذي‭ ‬يخضع‭ ‬للتحقيق‭ ‬في‭ ‬كانتون‭ ‬فريبورغ‭ ‬الغربي،‭ ‬أن‭ ‬التحويلات‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬قانونية‮»‬‭ ‬وبمثابة‭ ‬‮«‬مكافآت‭ ‬وتعويضات‮»‬‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ (‬كاف‭).‬

وطلبت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬فريبورغ‭ ‬من‭ ‬مكتب‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬سويسرا‭ ‬استلام‭ ‬القضية‭. ‬لكن‭ ‬محكمة‭ ‬سويسرية‭ ‬رفضت‭ ‬هذا‭ ‬الطلب‭ ‬في‭ ‬حكم‭ ‬أصدرته‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬سبتمبر،‭ ‬مكتفية‭ ‬بذكر‭ ‬ان‭ ‬الشخص‭ ‬المعني‭ ‬هو‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬القاهرة‭ ‬مقرا‭ ‬لها‭.‬

وأعلن‭ ‬موقع‭ ‬غوثان‭ ‬سيتي‭ ‬الاستقصائي‭ ‬المتخصص‭ ‬بالجرائم‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬سويسرا‭ ‬ان‭ ‬الشخص‭ ‬المعني‭ ‬هو‭ ‬موسينغو‭-‬أومبا‭.‬

وبحسب‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة‭ ‬الذي‭ ‬نشر‭ ‬موسينغا‭-‬أومبا‭ ‬رابطا‭ ‬له،‭ ‬اتصل‭ ‬مكتب‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬في‭ ‬سويسرا‭ ‬بالمدعين‭ ‬العامين‭ ‬في‭ ‬فريبورغ‭ ‬في‭ ‬فبراير‭.‬

قال‭ ‬المكتب‭ ‬إن‭ ‬تحليله‭ ‬للمعاملات‭ ‬أظهر‭ ‬أن‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬‮«‬حصل،‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مناسبات،‭ ‬على‭ ‬مكافآت‭ ‬أعلى‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬الحد‭ ‬الاقصى‭ ‬المذكور‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬عمله‭.. ‬وتلقى‭ ‬المكافآت‭ ‬والتعويضات‭ ‬في‭ ‬حسابات‭ ‬سويسرية‭ ‬متنوعة‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬‮«‬لم‭ ‬نكن‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬التحويلات‭ ‬بين‭ ‬حساباته‭ ‬السويسرية‭ ‬والمؤسسات‭ ‬في‭ ‬مصر‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬بيان‭ ‬على‭ ‬إكس،‭ ‬قال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬إن‭ ‬التحويلات‭ ‬المصرفية‭ ‬‮«‬قانونية‭ ‬وقابلة‭ ‬للتتبع‮»‬،‭ ‬‮«‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬مكافآت‭ ‬وتعويضات‭ ‬تلقيتها‭ ‬من‭ ‬كاف‭.. ‬وقد‭ ‬تمت‭ ‬بشفافية‭ ‬مطلقة‮»‬‭.‬

أشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬تتخذ‭ ‬أي‭ ‬إجراءات‭ ‬جنائية‭ ‬وإن‭ ‬الأموال‭ ‬‮«‬تتطابق‭ ‬مع‭ ‬أنظمة‭ ‬كاف‮»‬‭.‬

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