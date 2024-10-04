بايرن لاستعادة التوازن في مواجهة عقدة فرانكفورت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يسعى‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬المتصدر‭ ‬إلى‭ ‬استعادة‭ ‬توازنه‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬وصيفه‭ ‬أينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬الذي‭ ‬شكل‭ ‬عقدة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الأخيرة،‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬قمة‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬ألمانيا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

وكان‭ ‬الفريق‭ ‬البافاري‭ ‬قد‭ ‬استهل‭ ‬الموسم‭ ‬بإشراف‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬البلجيكي‭ ‬فنسان‭ ‬كومباني‭ ‬بستة‭ ‬انتصارات‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬لكنه‭ ‬اكتفى‭ ‬بالتعادل‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬مع‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬1‭-‬1‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يخسر‭ ‬أمام‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬الإنجليزي‭ ‬0‭-‬1‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬منتصف‭ ‬الاسبوع‭ ‬الحالي‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬حقق‭ ‬فرانكفورت‭ ‬انطلاقة‭ ‬بقوة‭ ‬بدوره‭ ‬محليا‭ ‬حيث‭ ‬يملك‭ ‬نقطة‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬بايرن‭ ‬المتصدر‭.‬

وغالبا‭ ‬ما‭ ‬شكّل‭ ‬فرانكفورت‭ ‬عقدة‭ ‬لبايرن‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الأخيرة،‭ ‬حيث‭ ‬تبادلا‭ ‬الفوز‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬سبع‭ ‬مباريات‭.‬

والحق‭ ‬فرانكفورت‭ ‬خسارة‭ ‬قاسية‭ ‬بالفريق‭ ‬البافاري‭ ‬5‭-‬1‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬مجسدا‭ ‬الازمة‭ ‬التي‭ ‬عانى‭ ‬منها‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬وخرج‭ ‬منها‭ ‬خالي‭ ‬الوفاض‭ ‬تماما‭.‬

كما‭ ‬قلب‭ ‬التوقعات‭ ‬عندما‭ ‬أحرز‭ ‬كأس‭ ‬ألمانيا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬بايرن‭ ‬أيضا‭ ‬بالفوز‭ ‬عليه‭ ‬3-1‭ ‬عام‭ ‬2018‭. ‬بعد‭ ‬تلك‭ ‬الخسارة‭ ‬حصل‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬على‭ ‬خدمات‭ ‬مدرب‭ ‬فرانكفورت‭ ‬الكرواتي‭ ‬نيكو‭ ‬كوفاتش‭ ‬لكن‭ ‬الأخير‭ ‬لم‭ ‬يمكث‭ ‬طويلا‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬قاسية‭ ‬أيضا‭ ‬أمام‭ ‬فرانكفورت‭ ‬بالذات‭ ‬1‭-‬5‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2019‭.‬

ومنذ‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬ألمانيا،‭ ‬التقى‭ ‬الفريقان‭ ‬14‭ ‬مرة‭ ‬ونجح‭ ‬أحدهما‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬5‭ ‬أهداف‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬7‭ ‬مرات‭.‬

بايرن‭ ‬وفرانكفورت‭ ‬هما‭ ‬الفريقان‭ ‬الوحيدان‭ ‬اللذان‭ ‬أحرزا‭ ‬لقبا‭ ‬قاريا‭ ‬هذا‭ ‬القرن،‭ ‬وقد‭ ‬خاض‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الفريقين‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬ألمانيا‭ ‬3‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الثماني‭ ‬الأخيرة‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬هدافي‭ ‬الفريقين‭ ‬يتنافسان‭ ‬بقوة‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬حيث‭ ‬يحتل‭ ‬المصري‭ ‬عمر‭ ‬مرموش‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬5‭ ‬لمهاجم‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الإنجليزي‭ ‬هاري‭ ‬كاين‭. ‬واعترف‭ ‬مدرب‭ ‬فرانكفورت‭ ‬دينو‭ ‬توبمولر‭ ‬بصعوبة‭ ‬مهمة‭ ‬فريقه‭ ‬‮«‬ندرك‭ ‬تماما‭ ‬بأنها‭ ‬مباراة‭ ‬قمة‭ ‬على‭ ‬الورق،‭ ‬لكننا‭ ‬نعي‭ ‬أيضا‭ ‬نوعية‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬تنتظرنا‮»‬‭.‬

ويخوض‭ ‬فرانكفورت‭ ‬منافسات‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وقد‭ ‬عاد‭ ‬بفوز‭ ‬ثمين‭ ‬على‭ ‬بشيكتاش‭ ‬التركي‭ ‬3‭-‬1‭ ‬الخميس‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يسعى‭ ‬لايبزيغ‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬منذ‭ ‬فبراير‭ ‬الماضي‭ ‬تعويض‭ ‬خسارته‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الايطالي‭ ‬2‭-‬3‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬ابطال‭ ‬اوروبا‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬هايدنهايم‭.‬

ويخوض‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬مباراة‭ ‬سهلة‭ ‬أمام‭ ‬هولشتاين‭ ‬كيل‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭ ‬والذي‭ ‬تلقت‭ ‬شباكه‭ ‬17‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬مباريات‭.‬















