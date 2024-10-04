بايرن لاستعادة التوازن في مواجهة عقدة فرانكفورت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
برلين - (أ ف ب): يسعى بايرن ميونيخ المتصدر إلى استعادة توازنه عندما يحل غدا الأحد ضيفا على وصيفه أينتراخت فرانكفورت الذي شكل عقدة له في المواسم الأخيرة، في لقاء قمة ضمن المرحلة السادسة من بطولة ألمانيا في كرة القدم.
وكان الفريق البافاري قد استهل الموسم بإشراف مدربه الجديد البلجيكي فنسان كومباني بستة انتصارات تواليا في مختلف المسابقات، لكنه اكتفى بالتعادل على أرضه مع باير ليفركوزن حامل اللقب 1-1 الأسبوع الماضي قبل ان يخسر أمام أستون فيلا الإنجليزي 0-1 في دوري أبطال أوروبا منتصف الاسبوع الحالي.
في المقابل، حقق فرانكفورت انطلاقة بقوة بدوره محليا حيث يملك نقطة أقل من بايرن المتصدر.
وغالبا ما شكّل فرانكفورت عقدة لبايرن في المواسم الأخيرة، حيث تبادلا الفوز ثلاث مرات في آخر سبع مباريات.
والحق فرانكفورت خسارة قاسية بالفريق البافاري 5-1 الموسم الماضي مجسدا الازمة التي عانى منها بايرن ميونيخ وخرج منها خالي الوفاض تماما.
كما قلب التوقعات عندما أحرز كأس ألمانيا على حساب بايرن أيضا بالفوز عليه 3-1 عام 2018. بعد تلك الخسارة حصل بايرن ميونيخ على خدمات مدرب فرانكفورت الكرواتي نيكو كوفاتش لكن الأخير لم يمكث طويلا على رأس الجهاز الفني وذلك بعد خسارة قاسية أيضا أمام فرانكفورت بالذات 1-5 في نوفمبر 2019.
ومنذ نهائي كأس ألمانيا، التقى الفريقان 14 مرة ونجح أحدهما في تسجيل 5 أهداف أو أكثر 7 مرات.
بايرن وفرانكفورت هما الفريقان الوحيدان اللذان أحرزا لقبا قاريا هذا القرن، وقد خاض كل من الفريقين نهائي كأس ألمانيا 3 مرات في السنوات الثماني الأخيرة.
كما أن هدافي الفريقين يتنافسان بقوة على صدارة الترتيب حيث يحتل المصري عمر مرموش المركز الأول برصيد 6 أهداف مقابل 5 لمهاجم بايرن ميونيخ الإنجليزي هاري كاين. واعترف مدرب فرانكفورت دينو توبمولر بصعوبة مهمة فريقه «ندرك تماما بأنها مباراة قمة على الورق، لكننا نعي أيضا نوعية المهمة التي تنتظرنا».
ويخوض فرانكفورت منافسات الدوري الأوروبي هذا الموسم وقد عاد بفوز ثمين على بشيكتاش التركي 3-1 الخميس.
في المقابل، يسعى لايبزيغ الذي لم يخسر في الدوري منذ فبراير الماضي تعويض خسارته على أرضه أمام يوفنتوس الايطالي 2-3 في دوري ابطال اوروبا عندما يحل ضيفا على هايدنهايم.
ويخوض باير ليفركوزن مباراة سهلة أمام هولشتاين كيل صاحب المركز الأخير والذي تلقت شباكه 17 هدفا في 5 مباريات.
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