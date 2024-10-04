ريال مدريد للنهوض من كبوته القارية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

برشلونة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استهل‭ ‬ريال‭ ‬مدريد،‭ ‬بطل‭ ‬إسبانيا‭ ‬وأوروبا،‭ ‬الموسم‭ ‬دون‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬مستوياته‭ ‬وقد‭ ‬مُني‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬بهزيمته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬منذ‭ ‬يناير‭.‬

سقطت‭ ‬كتيبة‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬بشكل‭ ‬مفاجئ‭ ‬أمام‭ ‬ليل‭ ‬الفرنسي‭ ‬0‭-‬1‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬الأربعاء،‭ ‬ليتلقى‭ ‬‮«‬ميرينغي‮»‬‭ ‬خسارته‭ ‬الأولى‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬37‭ ‬مباراة‭. ‬كما‭ ‬يتخلف‭ ‬بفارق‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬الغريم‭ ‬التقليدي‭ ‬برشلونة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ويستضيف‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬فياريال‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬التاسعة،‭ ‬بهدف‭ ‬الفوز‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اللحاق‭ ‬بغريمه‭ ‬الكاتالوني‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬أقله‭ ‬مؤقتا‭. ‬

بدأ‭ ‬‮«‬لوس‭ ‬بلانكوس‮»‬‭ ‬الموسم‭ ‬المحلي‭ ‬بالتعادل‭ ‬مع‭ ‬مايوركا‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى،‭ ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬حقق‭ ‬برشلونة‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬سبع‭ ‬مباريات‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسقط‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الاخيرة‭ ‬أمام‭ ‬أوساسونا‭ ‬2‭-‬4‭.‬

لم‭ ‬يتمكن‭ ‬ريال‭ ‬من‭ ‬الاستفادة‭ ‬بشكل‭ ‬كلي‭ ‬لتلك‭ ‬الخسارة،‭ ‬لأنه‭ ‬اكتفى‭ ‬بالتعادل‭ ‬1‭-‬1‭ ‬مع‭ ‬جاره‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬الذي‭ ‬عادل‭ ‬الأرقام‭ ‬في‭ ‬الرمق‭ ‬الأخير‭.‬

وقال‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬ليل‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬خسرنا‭ ‬الديربي‭ (‬أمام‭ ‬أتلتيكو‭) ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬بمثابة‭ ‬جرس‭ ‬إنذار‭ ‬رائع،‭ ‬وآمل‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬الهزيمة‭ ‬أيضا‭ ‬بمثابة‭ ‬جرس‭ ‬إنذار‭ ‬رائع‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬قمنا‭ ‬بكل‭ ‬شيء‭ ‬بشكل‭ ‬خاطئ،‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالكرة،‭ ‬والتحول‭ ‬من‭ ‬الدفاع‭ ‬إلى‭ ‬الهجوم،‭ ‬وخسرنا‭ ‬المواجهات‭ ‬الثنائية‭. ‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬ننظر‭ ‬إلى‭ ‬الأمور‭ ‬بهدوء‭ ‬وعدم‭ ‬رمي‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬ولكن‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نتحسن‮»‬‭.‬

تمكن‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬من‭ ‬إشراك‭ ‬نجمه‭ ‬الفرنسي‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬ضد‭ ‬ليل‭ ‬بعد‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الفخذ‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬أساسيا‭ ‬أمام‭ ‬فياريال‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬الغواصات‭ ‬الصفراء‮»‬،‭ ‬بقيادة‭ ‬اللاعب‭ ‬الدولي‭ ‬الإسباني‭ ‬أيوسي‭ ‬بيريس،‭ ‬فقد‭ ‬استقبلت‭ ‬شباكه‭ ‬هدفا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

ويبدو‭ ‬أن‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬الثغرة‭ ‬التي‭ ‬تركها‭ ‬اعتزال‭ ‬نجم‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬الألماني‭ ‬توني‭ ‬كروس،‭ ‬بعد‭ ‬مساعدته‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬ثنائية‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬

ويغيب‭ ‬عن‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬حارسه‭ ‬الأساسي‭ ‬البلجيكي‭ ‬تيبو‭ ‬كورتوا‭ ‬بداعي‭ ‬الإصابة‭ ‬وسيحل‭ ‬بدلا‭ ‬منه‭ ‬الأوكراني‭ ‬أندري‭ ‬لونين‭ ‬بين‭ ‬الخشبات‭ ‬الثلاث‭.‬

وقال‭ ‬لونين‭ ‬بعد‭ ‬الهزيمة‭ ‬أمام‭ ‬ليل‭: ‬‮«‬علينا‭ ‬التحليل‭ ‬والتحسن‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬المقبلة‭ ‬لأنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬وقت،‭ ‬ثمة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬وعلينا‭ ‬الفوز‮»‬‭.‬

وربما‭ ‬يفتقد‭ ‬فياريال‭ ‬جهود‭ ‬بيريس،‭ ‬الذي‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬لاس‭ ‬بالماس‭ ‬الاثنين‭ ‬بسبب‭ ‬مشكلة‭ ‬عضلية‭ ‬كما‭ ‬غاب‭ ‬جيرارد‭ ‬مورينو‭ ‬أيضاز

ويسعى‭ ‬برشلونة‭ ‬إلى‭ ‬استعادة‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصارات‭ ‬وإثبات‭ ‬بأن‭ ‬سقوطه‭ ‬أمام‭ ‬أوساسونا‭ ‬كان‭ ‬مجرد‭ ‬غيمة‭ ‬صيف‭ ‬عابرة‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬ألافيس‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭.‬

ويدخل‭ ‬الفريق‭ ‬الكاتالوني‭ ‬المباراة‭ ‬منتشيا‭ ‬بفوزه‭ ‬بخماسية‭ ‬نظيفة‭ ‬على‭ ‬يونغ‭ ‬بويز‭ ‬السويسري‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬ويعول‭ ‬على‭ ‬مهاجمه‭ ‬البولندي‭ ‬المخضرم‭ ‬روبرت‭ ‬ليفاندوفسكي‭ ‬متصدر‭ ‬ترتيب‭ ‬الهدافين‭ ‬بسبعة‭ ‬أهداف‭.‬

وتعرض‭ ‬جيرونا‭ ‬وأتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬للهزيمة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬الأربعاء‭ ‬وسيلعب‭ ‬كلاهما‭ ‬الأحد‭ ‬ضد‭ ‬فريقين‭ ‬صعبين‭ ‬من‭ ‬إقليم‭ ‬الباسك‭ ‬هما‭ ‬أتلتيك‭ ‬بلباو‭ ‬وريال‭ ‬سوسيداد‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬