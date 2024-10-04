منتخب الطاولة يشارك في بطولة آسيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

غادر‭ ‬وفد‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭ ‬لفئة‭ ‬العموم‭ ‬إلى‭ ‬كازاخستان‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬إلى‭ ‬16‭ ‬أكتوبر‭ ‬الحالي‭ ‬بمشاركة‭ ‬عدة‭ ‬منتخبات‭ ‬آسيوية‭.‬

وترأس‭ ‬الوفد‭ ‬السيد‭ ‬جعفر‭ ‬هادي‭ ‬أمين‭ ‬السر‭ ‬العام‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭ ‬ويضم‭ ‬المدرب‭ ‬ليونغ‭ ‬واللاعبين‭ ‬محمد‭ ‬عباس‭ ‬وراشد‭ ‬سند‭ ‬وسيد‭ ‬مرتضى‭ ‬حسين‭ ‬ومحمد‭ ‬نادر‭.‬

وأشاد‭ ‬السيد‭ ‬جعفر‭ ‬هادي‭ ‬بدعم‭ ‬واهتمام‭ ‬الشيخة‭ ‬حياة‭ ‬بنت‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭ ‬لتوفير‭ ‬كافة‭ ‬الامكانيات‭ ‬للمنتخب‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬يستهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬الايجابية‭.‬

وأوضح‭ ‬السيد‭ ‬جعفر‭ ‬هادي‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬يضم‭ ‬لاعبين‭ ‬مميزين‭ ‬سبق‭ ‬لهم‭ ‬تحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الانجازات‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬الرجال‭ ‬لبطولة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬يتسلح‭ ‬بالعزيمة‭ ‬والاصرار‭ ‬لتحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬المرجوة‭.‬

وسيشارك‭ ‬السيد‭ ‬جعفر‭ ‬هادي‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الفني‭ ‬للبطولة‭ ‬وإجراء‭ ‬القرعة‭ ‬فور‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬كازاخستان،‭ ‬فيما‭ ‬وضع‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬ليونغ‭ ‬جدولا‭ ‬متكاملا‭ ‬للتحضيرات‭ ‬في‭ ‬كازاخستان‭ ‬قبل‭ ‬المشاركة‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬

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