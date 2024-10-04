منتخب الطاولة يشارك في بطولة آسيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
غادر وفد منتخبنا الوطني لكرة الطاولة لفئة العموم إلى كازاخستان للمشاركة في بطولة آسيا التي ستقام خلال الفترة من 6 إلى 16 أكتوبر الحالي بمشاركة عدة منتخبات آسيوية.
وترأس الوفد السيد جعفر هادي أمين السر العام بالاتحاد البحريني لكرة الطاولة ويضم المدرب ليونغ واللاعبين محمد عباس وراشد سند وسيد مرتضى حسين ومحمد نادر.
وأشاد السيد جعفر هادي بدعم واهتمام الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة الطاولة لتوفير كافة الامكانيات للمنتخب في هذه البطولة من أجل تحقيق أفضل النتائج، مبينا أن المنتخب يستهدف تحقيق النتائج الايجابية.
وأوضح السيد جعفر هادي أن المنتخب يضم لاعبين مميزين سبق لهم تحقيق العديد من الانجازات كان آخرها الحصول على لقب بطولة الرجال لبطولة غرب آسيا للمرة الأولى، مشيرا إلى أن المنتخب يتسلح بالعزيمة والاصرار لتحقيق النتائج المرجوة.
وسيشارك السيد جعفر هادي في الاجتماع الفني للبطولة وإجراء القرعة فور الوصول إلى كازاخستان، فيما وضع الجهاز الفني بقيادة المدرب ليونغ جدولا متكاملا للتحضيرات في كازاخستان قبل المشاركة الرسمية في البطولة.
MENAFN04102024000055011008ID1108748339
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.