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موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري يعود بمسابقة ((كتم النفس))

10/4/2024 7:14:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تعود‭ ‬منافسات‭ ‬النسخة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬بإقامة‭ ‬مسابقة‭ ‬‮«‬كتم‭ ‬النفس‮»‬‭ ‬إحدى‭ ‬الفعاليات‭ ‬التنافسية‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

ووسط‭ ‬مشاركة‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬50‭ ‬شخصا،‭ ‬تبدأ‭ ‬الفعاليات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬البحرية‭ ‬من‭ ‬جزر‭ ‬أمواج،‭ ‬حيث‭ ‬تنص‭ ‬لوائح‭ ‬المسابقة‭ ‬على‭ ‬فوز‭ ‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬يستطيع‭ ‬كتم‭ ‬نفسه‭ ‬تحت‭ ‬الماء‭ ‬لأطول‭ ‬فترة‭ ‬ممكنة

وقال‭ ‬أحمد‭ ‬الشملان‭ ‬مدير‭ ‬المسابقات‭ ‬بموسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬إن‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬عقدت‭ ‬اجتماعا‭ ‬الخميس‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬شرح‭ ‬اللوائح‭ ‬والقوانين‭ ‬وإجراءات‭ ‬السلامة‭ ‬العامة

وشدد‭ ‬الشملان‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬إجراءات‭ ‬السلامة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬أولويات‭ ‬اللجنة،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالجهات‭ ‬الأخرى‭ ‬الداعمة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬الموسم‭.‬

ويعد‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي،‭ ‬ويستمر‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر،‭ ‬متضمنًا‭ ‬مسابقات‭ ‬عدة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إحياء‭ ‬التراث‭ ‬البحري‭ ‬الذي‭ ‬تميزت‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تاريخيًا،‭ ‬وجعل‭ ‬منها‭ ‬مركزًا‭ ‬إقليميًا‭ ‬لصيد‭ ‬اللؤلؤ‭.‬

وبجانب‭ ‬مسابقة‭ ‬كتم‭ ‬النفس،‭ ‬يشمل‭ ‬الموسم‭ ‬مسابقات‭ ‬السباحة‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬المفتوحة‭ ‬وسباقات‭ ‬التجديف‭ ‬الشعبي‭ ‬للقوارب‭ ‬التراثية‭ ‬فئة‭ ‬30‭ ‬قدما،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مسابقة‭ ‬صيد‭ ‬الأسماك‭ (‬الحداق‭).‬









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