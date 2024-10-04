موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري يعود بمسابقة ((كتم النفس))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تعود منافسات النسخة السابعة من موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري اليوم السبت بإقامة مسابقة «كتم النفس» إحدى الفعاليات التنافسية الجديدة في هذا العام.
ووسط مشاركة ما يزيد على 50 شخصا، تبدأ الفعاليات في المنطقة البحرية من جزر أمواج، حيث تنص لوائح المسابقة على فوز الشخص الذي يستطيع كتم نفسه تحت الماء لأطول فترة ممكنة
وقال أحمد الشملان مدير المسابقات بموسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري إن اللجنة المنظمة عقدت اجتماعا الخميس مع كافة المشاركين في المسابقة حيث تم شرح اللوائح والقوانين وإجراءات السلامة العامة
وشدد الشملان على أن إجراءات السلامة في هذه المسابقة على رأس أولويات اللجنة، مشيدا بالجهات الأخرى الداعمة التي تسهم في نجاح الموسم.
ويعد موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري أحد أبرز الفعاليات التي تنظمها اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي، ويستمر على مدار ثلاثة أشهر، متضمنًا مسابقات عدة تهدف إلى إحياء التراث البحري الذي تميزت به مملكة البحرين تاريخيًا، وجعل منها مركزًا إقليميًا لصيد اللؤلؤ.
وبجانب مسابقة كتم النفس، يشمل الموسم مسابقات السباحة في المياه المفتوحة وسباقات التجديف الشعبي للقوارب التراثية فئة 30 قدما، بالإضافة إلى مسابقة صيد الأسماك (الحداق).
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