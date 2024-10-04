BRAVE CF تعزز دورها كمنظمة رائدة في صناعة الرياضة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

استطاعت‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للمحترفين،‭ ‬جوهرة‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية،‭ ‬من‭ ‬صناعة‭ ‬التاريخ‭ ‬عبر‭ ‬نجاح‭ ‬قياسي‭ ‬للنسخة‭ ‬رقم‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬88‭ ‬التي‭ ‬احتضنتها‭ ‬سلوفينيا‭.‬

فقد‭ ‬أقامت‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬ WFC ‭ ‬السلوفينية‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬المرة‭ ‬الرابعة‭ ‬تحتضنها‭ ‬سلوفينيا‭ ‬بعد‭ ‬النجاح‭ ‬الذي‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬احتضانها‭ ‬لـ3‭ ‬نسخ‭ ‬سابقة،‭ ‬وهي‭: ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬34،‭ ‬و‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬70‭ ‬و‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬81‭. ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬لذلك‭ ‬كله‭ ‬انعكاسات‭ ‬إيجابية‭ ‬واضحة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬السلوفينية‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي،‭ ‬لاسيما‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬لعبته‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الجهود‭ ‬لدعم‭ ‬الشراكات‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الرياضية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬سلوفينيا،‭ ‬والتي‭ ‬عززت‭ ‬بدورها‭ ‬الحضور‭ ‬القوي‭ ‬لـ BRAVE ‭ ‬ CF كمنظمة‭ ‬عالمية‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الرياضة‭.‬

وبالعودة‭ ‬لبطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬88،‭ ‬فقد‭ ‬حققت‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬أفضل‭ ‬ترويج‭ ‬لرياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬في‭ ‬سلوفينيا،‭ ‬والتي‭ ‬عززت‭ ‬من‭ ‬الحضور‭ ‬القوي‭ ‬لمنظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الأوروبي،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬شهدت‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬إقامة‭ ‬حدثين‭ ‬رئيسيين‭ ‬توّج‭ ‬من‭ ‬خلالهما‭ ‬بطلين‭ ‬جديدين‭ ‬باللقب‭ ‬العالمي‭ ‬وهما‭ ‬البوسني‭ ‬إركو‭ ‬جون‭ ‬الذي‭ ‬توّج‭ ‬بلقب‭ ‬العالم‭ ‬للوزن‭ ‬الثقيل‭ ‬والليتواني‭ ‬بافيل‭ ‬دايليدكو‭ ‬الذي‭ ‬توّج‭ ‬بلقب‭ ‬العالم‭ ‬للوزن‭ ‬الثقيل،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬النزالات‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬دعما‭ ‬لمواهب‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في‭ ‬المقاتلة‭ ‬ Monika ‭ ‬ Kucinic ‭ ‬والمقاتلة‭ ‬ Fabiola ‭ ‬ Pidroni ‭.‬

وحظيت‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬بتغطية‭ ‬تلفزيونية‭ ‬مختلفة‭ ‬عن‭ ‬بقية‭ ‬النسخ‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬سلوفينيا،‭ ‬وذلك‭ ‬بواسطة Kanal ‭ ‬ A ‭ ‬،‭ ‬المحطة‭ ‬التلفزيونية‭ ‬الشهيرة‭ ‬في‭ ‬سلوفينيا،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬بث‭ ‬منافسات‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬عبر‭ ‬قناة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬والشركاء‭ ‬الإعلاميين‭ ‬ DAZN ‭

‬و CAZE ‭ ‬ TV ‭ ‬و Jio ‭ ‬ TV ،‭ ‬حيث‭ ‬أسهم‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬وصول‭ ‬البث‭ ‬إلى‭ ‬ملايين‭ ‬المشاهدين‭ ‬حول‭ ‬العالم؛‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬تحظى‭ ‬بأكبر‭ ‬تغطية‭ ‬تلفزيونية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬في‭ ‬السلوفينية‭.‬

وساهم‭ ‬عرض‭ ‬بطاقة‭ ‬النزال‭ ‬لأفضل‭ ‬رياضيي‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬في‭ ‬سلوفينيا،‭ ‬المقاتل‭ ‬كيريل‭ ‬نيغرو‭ ‬والمقاتل‭ ‬لوكا‭ ‬بودكرايسيك‭ ‬والمقاتل‭ ‬ميها‭ ‬فريليك،‭ ‬ببيع‭ ‬التذاكر‭ ‬بالكامل‭ ‬لتسجل‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬88‭ ‬أعلى‭ ‬إيرادات‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬ MMA ‭ ‬السلوفينية،‭ ‬مما‭ ‬عزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬سلوفينيا‭ ‬كوجهة‭ ‬رئيسية‭ ‬لعشاق‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬قارة‭ ‬أوروبا‭ ‬والعالم‭.‬

ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬تختتم‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬رحلتها‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬70‭ ‬يوما،‭ ‬بإقامة‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬89‭ ‬في‭ ‬إسبانيا‭ ‬يوم‭ ‬19‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬والتي‭ ‬تسبق‭ ‬إقامة‭ ‬الحدث‭ ‬الأبرز‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬عندما‭ ‬تعود‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬إلى‭ ‬مسقط‭ ‬رأسها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يوم‭ ‬13‭ ‬ديسمبر‭ ‬القادم‭ ‬في‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬والذي‭ ‬سيكون‭ ‬ختام‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬لبطولات‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭.‬

‭















‬‭















‬‭















‬‭





‬





‭ ‬











