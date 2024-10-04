BRAVE CF تعزز دورها كمنظمة رائدة في صناعة الرياضة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
استطاعت منظمة بريف البحرينية، ومن خلال بطولة BRAVE CF لفنون القتال المختلطة للمحترفين، جوهرة الرياضة البحرينية، من صناعة التاريخ عبر نجاح قياسي للنسخة رقم BRAVE CF 88 التي احتضنتها سلوفينيا.
فقد أقامت منظمة بريف البحرينية هذه النسخة من البطولة بالتعاون مع منظمة WFC السلوفينية لفنون القتال المختلطة، والتي تعتبر المرة الرابعة تحتضنها سلوفينيا بعد النجاح الذي تحقق من خلال احتضانها لـ3 نسخ سابقة، وهي: BRAVE CF 34، و BRAVE CF 70 و BRAVE CF 81. فقد كان لذلك كله انعكاسات إيجابية واضحة على دعم العلاقات البحرينية السلوفينية في المجال الرياضي، لاسيما على مستوى رياضة فنون القتال المختلطة، إلى جانب الدور الذي لعبته منظمة بريف في تعزيز الجهود لدعم الشراكات مع الجهات الرياضية والاقتصادية المختلفة في سلوفينيا، والتي عززت بدورها الحضور القوي لـ BRAVE CF كمنظمة عالمية رائدة في صناعة الرياضة.
وبالعودة لبطولة BRAVE CF 88، فقد حققت هذه النسخة أفضل ترويج لرياضة فنون القتال المختلطة في سلوفينيا، والتي عززت من الحضور القوي لمنظمة بريف البحرينية على المستوى الأوروبي، وذلك بعد أن شهدت هذه النسخة إقامة حدثين رئيسيين توّج من خلالهما بطلين جديدين باللقب العالمي وهما البوسني إركو جون الذي توّج بلقب العالم للوزن الثقيل والليتواني بافيل دايليدكو الذي توّج بلقب العالم للوزن الثقيل، بالإضافة إلى النزالات التي شهدت دعما لمواهب فنون القتال المختلطة والمتمثلة في المقاتلة Monika Kucinic والمقاتلة Fabiola Pidroni .
وحظيت هذه النسخة من البطولة بتغطية تلفزيونية مختلفة عن بقية النسخ التي أقيمت في سلوفينيا، وذلك بواسطة Kanal A ، المحطة التلفزيونية الشهيرة في سلوفينيا، إلى جانب بث منافسات هذا الحدث عبر قناة BRAVE CF والشركاء الإعلاميين DAZN
و CAZE TV و Jio TV ، حيث أسهم ذلك في وصول البث إلى ملايين المشاهدين حول العالم؛ مما يجعل هذه النسخة تحظى بأكبر تغطية تلفزيونية في تاريخ فنون القتال المختلطة في السلوفينية.
وساهم عرض بطاقة النزال لأفضل رياضيي فنون القتال المختلطة في سلوفينيا، المقاتل كيريل نيغرو والمقاتل لوكا بودكرايسيك والمقاتل ميها فريليك، ببيع التذاكر بالكامل لتسجل BRAVE CF 88 أعلى إيرادات في رياضة MMA السلوفينية، مما عزز من مكانة سلوفينيا كوجهة رئيسية لعشاق فنون القتال المختلطة على مستوى قارة أوروبا والعالم.
ومن المنتظر أن تختتم منظمة بريف رحلتها حول العالم في 70 يوما، بإقامة بطولة BRAVE CF 89 في إسبانيا يوم 19 أكتوبر الجاري، والتي تسبق إقامة الحدث الأبرز هذا العام، عندما تعود بطولة BRAVE CF إلى مسقط رأسها مملكة البحرين يوم 13 ديسمبر القادم في أسبوع بريف الدولي للقتال والذي سيكون ختام الموسم الحالي لبطولات BRAVE CF .
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