تعديلات جديدة في بطولة كأس ديفيز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ -(‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تشهد‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬ديفيز‭ ‬للتنس‭ ‬تغييرات‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬نظامها‭ ‬بإعادة‭ ‬إقامة‭ ‬المباريات‭ ‬بنظام‭ ‬الذهاب‭ ‬والإياب‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬المقبل‭.‬

وخضعت‭ ‬البطولة‭ ‬التاريخية‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬التغييرات‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬أحدث‭ ‬شكل‭ ‬لها‭ ‬هو‭ ‬إقامة‭ ‬مرحلة‭ ‬المجموعة‭ ‬عقب‭ ‬بطولة‭ ‬أمريكا‭ ‬المفتوحة‭ ‬للتنس‭ ‬مباشرة‭.‬

واستضافت‭ ‬أربع‭ ‬مدن‭ ‬مجموعات‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬فرق‭ ‬تقام‭ ‬منافساتها‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬واحد‭ ‬تم‭ ‬خلالها‭ ‬تقليص‭ ‬عدد‭ ‬الفرق‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬إلى‭ ‬ثمانية‭ ‬ولكن‭ ‬المباريات‭ ‬المحايدة‭ ‬شهدت‭ ‬حضورا‭ ‬جماهيريا‭ ‬منخفضا،‭ ‬واشتكى‭ ‬اللاعبون‭ ‬من‭ ‬توالي‭ ‬المباريات‭.‬

وحاليا،‭ ‬اختار‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتنس‭ ‬الرجوع‭ ‬لإقامة‭ ‬المباريات‭ ‬بنظام‭ ‬الذهاب‭ ‬والإياب،‭ ‬حيث‭ ‬ستنضم‭ ‬الفرق‭ ‬السبعة‭ ‬الفائزة‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬المنظم‭ ‬في‭ ‬حدث‭ ‬يضم‭ ‬الفرق‭ ‬الثمانية‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭.‬

وستنتقل‭ ‬أيضا‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬بيلي‭ ‬جين‭ ‬كينج،‭ ‬إلى‭ ‬حدث‭ ‬نهائي‭ ‬يضم‭ ‬ثمانية‭ ‬فرق‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬فريقا‭ ‬حاليا،‭ ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬العمل‭ ‬بهذا‭ ‬النظام‭ ‬ستقام‭ ‬مرحلة‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬تقسيم‭ ‬الفرق‭ ‬إلى‭ ‬سبع‭ ‬مجموعات‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تضم‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬3‭ ‬فرق‭.‬

ومثل‭ ‬كأس‭ ‬ديفيز،‭ ‬سينضم‭ ‬بعدها‭ ‬الفائزون‭ ‬بالمجموعات‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬البلد‭ ‬المضيف‭ ‬للعب‭ ‬الحدث‭ ‬النهائي‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬ثمانية‭ ‬فرق‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتنس‭ ‬ديفيد‭ ‬هاجرتي‭: ‬‮«‬أنباء‭ ‬اليوم‭ ‬هي‭ ‬خطوة‭ ‬إيجابية‭ ‬أخرى‭ ‬للأمام‭ ‬لكأس‭ ‬بيلي‭ ‬جين‭ ‬كينج‭ ‬وكأس‭ ‬ديفيز،‭ ‬وأنا‭ ‬متحمس‭ ‬لمستقبل‭ ‬البطولتين‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬تهدف‭ ‬تعديلات‭ ‬نظام‭ ‬البطولتين‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬النجاح‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬البطولتين‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬كما‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬طموحنا‭ ‬طويل‭ ‬الأمد‭ ‬لجعلهما‭ ‬أكثر‭ ‬انسجاما‭ ‬تحت‭ ‬راية‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للتنس‮»‬‭. ‬



