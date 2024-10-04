تعديلات جديدة في بطولة كأس ديفيز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن -(د ب أ): تشهد بطولة كأس ديفيز للتنس تغييرات أخرى في نظامها بإعادة إقامة المباريات بنظام الذهاب والإياب بداية من سبتمبر المقبل.
وخضعت البطولة التاريخية للعديد من التغييرات في السنوات الأخيرة، حيث كان أحدث شكل لها هو إقامة مرحلة المجموعة عقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس مباشرة.
واستضافت أربع مدن مجموعات مكونة من أربع فرق تقام منافساتها من دور واحد تم خلالها تقليص عدد الفرق من 16 إلى ثمانية ولكن المباريات المحايدة شهدت حضورا جماهيريا منخفضا، واشتكى اللاعبون من توالي المباريات.
وحاليا، اختار الاتحاد الدولي للتنس الرجوع لإقامة المباريات بنظام الذهاب والإياب، حيث ستنضم الفرق السبعة الفائزة إلى الفريق المنظم في حدث يضم الفرق الثمانية الأخيرة في نوفمبر.
وستنتقل أيضا بطولة كأس بيلي جين كينج، إلى حدث نهائي يضم ثمانية فرق بداية من العام المقبل بدلا من 12 فريقا حاليا، ومن أجل العمل بهذا النظام ستقام مرحلة المجموعة في أبريل حيث سيتم تقسيم الفرق إلى سبع مجموعات على أن تضم كل مجموعة 3 فرق.
ومثل كأس ديفيز، سينضم بعدها الفائزون بالمجموعات إلى فريق البلد المضيف للعب الحدث النهائي المكون من ثمانية فرق.
وقال رئيس الاتحاد الدولي للتنس ديفيد هاجرتي: «أنباء اليوم هي خطوة إيجابية أخرى للأمام لكأس بيلي جين كينج وكأس ديفيز، وأنا متحمس لمستقبل البطولتين».
وأضاف: «تهدف تعديلات نظام البطولتين البناء على النجاح الذي حققته البطولتين في السنوات الأخيرة، كما تسهم في طموحنا طويل الأمد لجعلهما أكثر انسجاما تحت راية كأس العالم للتنس».
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