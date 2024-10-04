تن هاغ في رحلة ((محفوفة بالمخاطر))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

مانشستر‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مدرب‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الهولندي‭ ‬إريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬بصيص‭ ‬أمل‭ ‬لإخراج‭ ‬نفسه‭ ‬وفريقه‭ ‬من‭ ‬النفق‭ ‬المظلم،‭ ‬وسيكون‭ ‬عليه‭ ‬مواجهة‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬المتألق‭ ‬والخارج‭ ‬لتوّه‭ ‬من‭ ‬فوز‭ ‬مثير‭ ‬على‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬وذلك‭ ‬عندما‭ ‬يلتقيان‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬تخوض‭ ‬أندية‭ ‬الطليعة‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬تفرض‭ ‬ذاتها‭ ‬على‭ ‬الجميع،‭ ‬أي‭ ‬ليفربول‭ ‬وأرسنال‭ ‬ومانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬امتحانات‭ ‬بمتناول‭ ‬اليد،‭ ‬مبدئيا،‭ ‬قبل‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬في‭ ‬النافذة‭ ‬الدولية‭.‬

أما‭ ‬في‭ ‬القاع‭ ‬فلم‭ ‬تحقق‭ ‬بعد‭ ‬الفرق‭ ‬الصاعدة‭ ‬حديثا‭ ‬الى‭ ‬دوري‭ ‬الأضواء‭ ‬أي‭ ‬فوز،‭ ‬حيث‭ ‬سيسعى‭ ‬إيبسويتش‭ ‬لزيادة‭ ‬الضغوط‭ ‬على‭ ‬مدرب‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬الجديد‭ ‬الإسباني‭ ‬خولن‭ ‬لوبيتيغي‭.‬

وتُسلط‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬عناوين‭ ‬رئيسية‭ ‬للأسبوع‭ ‬المنتظر‭ ‬في‭ ‬البرميرليغ‭.‬

فيلا‭ ‬المحلّق‭ ‬يواجه‭ ‬

يونايتد‭ ‬المأزوم

نامت‭ ‬جماهير‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬الأربعاء‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬انتصار‭ ‬مدوّ‭ ‬لفريقها‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬1‭-‬0‭ ‬بفضل‭ ‬هدف‭ ‬الكولومبي‭ ‬جون‭ ‬دوران،‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬للنتيجة‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬عليها‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لكأس‭ ‬أوروبا‭ ‬عام‭ ‬1982‭.‬

وعلى‭ ‬العكس‭ ‬تماما،‭ ‬يواجه‭ ‬يونايتد‭ ‬مأزقا‭ ‬آخر‭ ‬يضاف‭ ‬الى‭ ‬سلسلة‭ ‬نكساته‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬الأخيرة‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬تُوّج‭ ‬بطلا‭ ‬للدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬للمرة‭ ‬الأخيرة‭ ‬قبل‭ ‬11‭ ‬عاما‭.‬

يحتل‭ ‬الشياطين‭ ‬الحمر‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اكتفى‭ ‬بفوزين‭ ‬من‭ ‬مبارياته‭ ‬الست‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬ما‭ ‬يضع‭ ‬مستقبل‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬على‭ ‬المحك‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭.‬

وتحاشى‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬الإقالة‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬الذي‭ ‬أنهاه‭ ‬ثامنا‭ ‬وهو‭ ‬المركز‭ ‬الأسوأ‭ ‬ليونايتد‭ ‬في‭ ‬حقبة‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭ (‬البرميرليغ‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قاد‭ ‬فريقه‭ ‬للتتويج‭ ‬بكأس‭ ‬إنجلترا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الجار‭ ‬اللدود‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬النهائي‭.‬

لكنّ‭ ‬الآمال‭ ‬التي‭ ‬أحدثها‭ ‬الفوز‭ ‬بالكأس‭ ‬والحركة‭ ‬المكوكية‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الانتقالات‭ ‬الصيفي‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬تلاشت‭ ‬مع‭ ‬انطلاق‭ ‬الموسم‭ ‬وتحديدا‭ ‬بعد‭ ‬خسارتين‭ ‬كبيرتين‭ ‬أمام‭ ‬ليفربول‭ ‬وأخيرا‭ ‬توتنهام‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بالنتيجة‭ ‬ذاتها‭ ‬0‭-‬3‭.‬

ولتزداد‭ ‬الأمور‭ ‬سوءا،‭ ‬أنقذ‭ ‬هاري‭ ‬ماغواير‭ ‬يونايتد‭ ‬من‭ ‬خسارة‭ ‬جديدة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬سجّل‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬بورتو‭ ‬البرتغالي‭ (‬3-3‭) ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬‭ ‬عقب‭ ‬تعادل‭ ‬آخر‭ ‬أمام‭ ‬تفنتي‭ ‬الهولندي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬1‭-‬1‭.‬

بدوره،‭ ‬يعيش‭ ‬فيلا‭ ‬ظروفا‭ ‬مختلفة‭ ‬تماما،‭ ‬إذ‭ ‬يواصل‭ ‬انتعاشته‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬أوناي‭ ‬إيمري،‭ ‬والمفارقة‭ ‬أنه‭ ‬استهل‭ ‬هذه‭ ‬الحقبة‭ ‬الناصعة‭ ‬بفوز‭ ‬على‭ ‬يونايتد‭ ‬3‭-‬1‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬إيمري‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2022‭.‬

ولا‭ ‬يتحمّل‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬تكرارا‭ ‬لتلك‭ ‬النتيجة،‭ ‬لأنّ‭ ‬ذلك‭ ‬قد‭ ‬يفتح‭ ‬شهية‭ ‬مالكي‭ ‬النادي‭ ‬للتفكير‭ ‬مليا‭ ‬في‭ ‬مستقبل‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوعين‭ ‬المقبلين‭.‬

تذبذب‭ ‬وست‭ ‬هام

يعيش‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬بدوره‭ ‬وضعا‭ ‬غير‭ ‬مريح‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬نشاطه‭ ‬الكثيف‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الانتقالات‭ ‬الصيفي‭.‬

استقدم‭ ‬النادي‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬الألماني‭ ‬نيكلاس‭ ‬فولكروغ،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ (‬تشامبيونشيب‭) ‬كريسينسيو‭ ‬سامرفيل‭ ‬والمدافعَين‭ ‬المخضرمين‭ ‬ماكس‭ ‬كليمان‭ ‬وآرون‭ ‬وان‭-‬بيساكا‭.‬

بيد‭ ‬أنه‭ ‬استهل‭ ‬الموسم‭ ‬بثلاث‭ ‬هزائم‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬النادي،‭ ‬ما‭ ‬وضع‭ ‬لوبيتيغي‭ ‬تحت‭ ‬ضغط‭ ‬شديد‭ ‬قبل‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬استلامه‭ ‬دفة‭ ‬المسؤولية‭. ‬واعترف‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬بأنّه‭ ‬واجه‭ ‬سلسلة‭ ‬مباريات‭ ‬صعبة،‭ ‬حيث‭ ‬سقط‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬ومانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬وتشلسي‭.‬

إلا‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬الأعذار‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬مقبولة‭ ‬لجماهيره‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬إيبسويتش‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬والباحث‭ ‬عن‭ ‬تحويل‭ ‬مستوياته‭ ‬الإيجابية‭ ‬الى‭ ‬فوز‭ ‬أول‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬منذ‭ ‬22‭ ‬عاما‭. ‬ومنذ‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬ليفربول‭ ‬وسيتي‭ ‬في‭ ‬‮«‬معمودية‭ ‬النار‮»‬،‭ ‬تعادل‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬كيران‭ ‬ماكينا‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭.‬

عود‭ ‬على‭ ‬بدء

بقي‭ ‬ليفربول‭ ‬يطارد‭ ‬سيتي‭ ‬وأرسنال‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬ثلاثي‭ ‬إلى‭ ‬اللقب‭ ‬حتى‭ ‬الأسابيع‭ ‬الاخيرة‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬عندما‭ ‬تراجعت‭ ‬وتيرة‭ ‬الـ«حمر‮»‬،‭ ‬ما‭ ‬حرم‭ ‬المدرب‭ ‬الألماني‭ ‬يورغن‭ ‬كلوب‭ ‬من‭ ‬وداعية‭ ‬عظيمة‭ ‬لأنفيلد‭.‬

ولم‭ ‬تظهر‭ ‬أي‭ ‬آثار‭ ‬مدوّية‭ ‬لرحيل‭ ‬الألماني‭ ‬على‭ ‬الفريق‭ ‬حتى‭ ‬اللحظة،‭ ‬حيث‭ ‬أصبح‭ ‬خليفته‭ ‬الهولندي‭ ‬أرنه‭ ‬سلوت‭ ‬أول‭ ‬مدرب‭ ‬لليفربول‭ ‬يفوز‭ ‬بثمان‭ ‬من‭ ‬مبارياته‭ ‬التسع‭ ‬الأولى‭.‬

يتصدر‭ ‬ليفربول‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬كما‭ ‬حقّق‭ ‬بداية‭ ‬نارية‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬وكأس‭ ‬الرابطة‭.‬

قال‭ ‬سلوت‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬يخبرنا‭ ‬الكثير‭ ‬عما‭ ‬تركه‭ ‬يورغن‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬النادي،‭ ‬والفريق‭ ‬الذي‭ ‬ورثته،‭ ‬ومدى‭ ‬الجهد‭ ‬الذي‭ ‬بذله‭ ‬اللاعبون‭ ‬ومدى‭ ‬مساعدة‭ ‬أعضاء‭ ‬جهازي‭ ‬الفني‭ ‬لي‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‮»‬‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬لكن‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬آمل‭ ‬أن‭ ‬أفعل‭ ‬أشياء‭ ‬خاصة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مجرد‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تذكري‭ ‬بفوزي‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬أول‭ ‬تسع‭ ‬مباريات‮»‬‭.‬

ويملك‭ ‬الـ«ريدز‮»‬‭ ‬فرصة‭ ‬توسيع‭ ‬الفارق‭ ‬الى‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب،‭ ‬أقله‭ ‬لبضع‭ ‬ساعات،‭ ‬عندما‭ ‬يحلّ‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬دون‭ ‬فوز‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭. ‬ويخوض‭ ‬أرسنال‭ ‬وسيتي‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬متأخرَين‭ ‬بنقطة‭ ‬واحدة‭ ‬عن‭ ‬المتصدر‭.‬

يُعدّ‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬المدفعجية‮»‬‭ ‬مرشحا‭ ‬فوق‭ ‬العادة‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬ساوثمبتون‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الإمارات،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يواجه‭ ‬سيتي‭ ‬اختبارا‭ ‬أصعب‭ ‬أمام‭ ‬فولهام‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬بخسارة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬مبارياته‭ ‬الست‭ ‬الأولى‭.‬















