تسيتسيباس يثأر من نيشيكوري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
شنغهاي -(أ ف ب): ثأر اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس لخسارته أمام الياباني كي نيشيكوري في دورة مونتريال، وتغلب عليه 7-6 (8-6) و6-4 أمس الجمعة في الدور الثالث من دورة شنغهاي للماسترز في كرة المضرب. وتراجع مستوى تسيتسيباس في الآونة الأخيرة ما جعله يتراجع في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين الى المركز العاشر، بعد أن كان لفترة في المركز الثالث.
وقال تسيتسيباس: «أنا سعيد للفوز وراض لتمكني من اجتياز عقبة نيشيكوري». وكانت خسارة تسيتسيباس أمام نيشيكوري في دورة مونتريال في أغسطس أدت إلى تخلي الأول عن خدمات والده الذي كان يعمل مدربا له.
جاءت المجموعة الأولى متكافئة جدا ولم تحسم إلا بعد جولة فاصلة مثيرة قبل أن يفوز بها اليوناني وعلق على ذلك بقوله: «نجاحي في قلب تخلفي والفوز بالجولة الفاصلة ساعدني في حسم المجموعة الأولى كانت لحظة حاسمة بالنسبة إلي».
وتابع «ساعدني الفوز بالمجموعة الأولى أيضا إلى رفع معنوياتي».
وفي المجموعة الثانية، طلب الياباني البالغ من العمر 34 عاما الذي عانى من إصابات متكررة، تدخل الطبيب لمعالجته. وعلى الرغم من تشجيع الجمهور له، لم يتمكن من معادلة الأرقام ليحسم تسيتسيباس المجموعة الثانية 6-4 والمباراة.
وفي مباريات أخرى، تغلب الأميركي بن شيلتون على الكندي دنيس شابوفالوف 6-3 و7-5، فيما تغلب مواطنه تومي بول على الإيطالي فابيو فونييني 6-1 و6-3.
MENAFN04102024000055011008ID1108748332
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.