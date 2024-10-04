تسيتسيباس يثأر من نيشيكوري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

شنغهاي‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ثأر‭ ‬اليوناني‭ ‬ستيفانوس‭ ‬تسيتسيباس‭ ‬لخسارته‭ ‬أمام‭ ‬الياباني‭ ‬كي‭ ‬نيشيكوري‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬مونتريال،‭ ‬وتغلب‭ ‬عليه‭ ‬7‭-‬6‭ (‬8-6‭) ‬و6‭-‬4‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬شنغهاي‭ ‬للماسترز‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭. ‬وتراجع‭ ‬مستوى‭ ‬تسيتسيباس‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬ما‭ ‬جعله‭ ‬يتراجع‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬للاعبين‭ ‬المحترفين‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬العاشر،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬لفترة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

وقال‭ ‬تسيتسيباس‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬للفوز‭ ‬وراض‭ ‬لتمكني‭ ‬من‭ ‬اجتياز‭ ‬عقبة‭ ‬نيشيكوري‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬خسارة‭ ‬تسيتسيباس‭ ‬أمام‭ ‬نيشيكوري‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬مونتريال‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬تخلي‭ ‬الأول‭ ‬عن‭ ‬خدمات‭ ‬والده‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يعمل‭ ‬مدربا‭ ‬له‭.‬

جاءت‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬متكافئة‭ ‬جدا‭ ‬ولم‭ ‬تحسم‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬جولة‭ ‬فاصلة‭ ‬مثيرة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يفوز‭ ‬بها‭ ‬اليوناني‭ ‬وعلق‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬بقوله‭: ‬‮«‬نجاحي‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬تخلفي‭ ‬والفوز‭ ‬بالجولة‭ ‬الفاصلة‭ ‬ساعدني‭ ‬في‭ ‬حسم‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬كانت‭ ‬لحظة‭ ‬حاسمة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬ساعدني‭ ‬الفوز‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬معنوياتي‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬طلب‭ ‬الياباني‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬34‭ ‬عاما‭ ‬الذي‭ ‬عانى‭ ‬من‭ ‬إصابات‭ ‬متكررة،‭ ‬تدخل‭ ‬الطبيب‭ ‬لمعالجته‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تشجيع‭ ‬الجمهور‭ ‬له،‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬معادلة‭ ‬الأرقام‭ ‬ليحسم‭ ‬تسيتسيباس‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬6‭-‬4‭ ‬والمباراة‭.‬

وفي‭ ‬مباريات‭ ‬أخرى،‭ ‬تغلب‭ ‬الأميركي‭ ‬بن‭ ‬شيلتون‭ ‬على‭ ‬الكندي‭ ‬دنيس‭ ‬شابوفالوف‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و7‭-‬5،‭ ‬فيما‭ ‬تغلب‭ ‬مواطنه‭ ‬تومي‭ ‬بول‭ ‬على‭ ‬الإيطالي‭ ‬فابيو‭ ‬فونييني‭ ‬6‭-‬1‭ ‬و6‭-‬3‭.‬







