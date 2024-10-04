سينر ((ليس مرتاحا)) بعد استئناف قرار تبرئته

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

شنغهاي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قال‭ ‬الإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ ‬المصنّف‭ ‬الأول‭ ‬عالميا‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬‮«‬مريح‮»‬‭ ‬وسط‭ ‬استمرار‭ ‬معمعة‭ ‬قضية‭ ‬المنشطات‭ ‬التي‭ ‬طالته،‭ ‬لكنه‭ ‬أصرّ‭ ‬على‭ ‬جهوزيته‭ ‬لمباراته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬شنغهاي‭ ‬للماسترز‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭.‬

وتقدمت‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات‭ (‬وادا‭) ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬باستئناف‭ ‬لدى‭ ‬محكمة‭ ‬التحكيم‭ ‬الرياضي،‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬تبرئة‭ ‬سينر‭ ‬من‭ ‬تناول‭ ‬مواد‭ ‬محظورة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬جاءت‭ ‬إيجابية‭ ‬نتيجة‭ ‬اختبارين‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭.‬

وخرق‭ ‬ابن‭ ‬الـ23‭ ‬عاما‭ ‬الجدل‭ ‬المحيط‭ ‬به‭ ‬وبلغ‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬الصين‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬بكين‭ ‬الأربعاء،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخسر‭ ‬من‭ ‬منافسه‭ ‬اللدود‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬ماراثونية‭ ‬دامت‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات‭ ‬و21‭ ‬دقيقة‭.‬

وقال‭ ‬سينر‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عندما‭ ‬سُئل‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬قرار‭ ‬الاستئناف‭ ‬يؤثر‭ ‬عليه‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬أشعر‭ ‬فيه‭ ‬بالارتياح،‭ ‬هذا‭ ‬أمر‭ ‬مؤكد،‭ ‬لأنني‭ ‬اعتقدت‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬قد‭ ‬انتهى‭... ‬لذلك‭ ‬الأمر‭ ‬ليس‭ ‬سهلاً‮»‬‭.‬

وقبلت‭ ‬وكالة‭ ‬النزاهة‭ ‬الدولية‭ ‬لكرة‭ ‬المضرب‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬تفسير‭ ‬سينر‭ ‬بأن‭ ‬الدواء‭ ‬دخل‭ ‬إلى‭ ‬نظامه‭ ‬عندما‭ ‬استخدم‭ ‬اختصاصي‭ ‬العلاج‭ ‬الطبيعي‭ ‬رذاذا‭ ‬يحتوي‭ ‬عليه‭ ‬لعلاج‭ ‬جرح‭ ‬بيده،‭ ‬ثم‭ ‬قدم‭ ‬له‭ ‬التدليك‭ ‬والعلاج‭ ‬الرياضي‭.‬

الا‭ ‬انّ‭ ‬‮«‬وادا‮»‬‭ ‬قالت‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭ ‬إنها‭ ‬استأنفت‭ ‬القرار‭ ‬وتسعى‭ ‬لفرض‭ ‬عقوبة‭ ‬الإيقاف‭ ‬مدة‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬عامين‭.‬

وقال‭ ‬سينر‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬أجريت‭ ‬ثلاث‭ ‬جلسات‭ ‬استماع،‭ ‬وقد‭ ‬سارت‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬صالحي،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬جيد،‭ ‬ولكن‭ ‬دعونا‭ ‬نرى‭ ‬الآن‭. ‬ولكنني‭ ‬واثق‭ ‬للغاية‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬النتيجة‭ ‬ستكون‭ ‬إيجابية‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

يحوّل‭ ‬النجم‭ ‬الإيطالي‭ ‬الشاب‭ ‬أنظاره‭ ‬الى‭ ‬دورة‭ ‬شنغهاي‭ ‬للماسترز،‭ ‬حيث‭ ‬قد‭ ‬ينتهي‭ ‬به‭ ‬المطاف‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬ألكاراس‭ ‬مجددا‭.‬

وأردف‭ ‬سينر‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬متشابهان‭ ‬للغاية‭ ‬خارج‭ ‬الملعب‭ ‬كبشر‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أننا‭ ‬نحاول‭ ‬التواجه‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب،‭ ‬ونحاول‭ ‬تقديم‭ ‬قتال‭ ‬كبير‭.. ‬إنه‭ ‬يدفعني‭ ‬الى‭ ‬أكون‭ ‬أفضل،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬جيد‮»‬‭.‬

سيواجه‭ ‬سينر‭ ‬نظيره‭ ‬الياباني‭ ‬تارو‭ ‬دانيال‭ ‬المصنّف‭ ‬الـ93‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الاولى‭ ‬ضمن‭ ‬المحطة‭ ‬الصينية‭ ‬المرتقبة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭.‬

وأوضح‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬خضت‭ ‬حصتي‭ ‬التدريبية‭ ‬الأولى‭ ‬الآن،‭ ‬لقد‭ ‬انتهيت‭ ‬للتو،‭ ‬لذا‭ ‬لديّ‭ ‬شعور‭ ‬جيد‭. ‬وأشعر‭ ‬بالتعافي‮»‬‭.‬



